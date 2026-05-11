Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
GFX Jude Bellingham Lamine YamalGetty/GOAL

Çeviri:

Lamine Yamal, Barcelona'nın El Clásico galibiyetinin ardından Real Madrid yıldızına yönelik alaycı bir iğnelemeyle Jude Bellingham'ın sözlerini yüzüne vurdu

Barcelona
La Liga
L. Yamal
J. Bellingham
Real Madrid
Barcelona - Real Madrid

Barcelona, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek El Clásico'yu kazanarak La Liga şampiyonluğunu garantiledi, ancak sosyal medyada Jude Bellingham ile olan çekişmesini yeniden alevlendiren Lamine Yamal, tüm dikkatleri üzerine çekti.

  • Yamal, "lafla peynir ekmek olmaz" şeklinde karşılık verdi

    Yamal, Instagram hikayesinde tribünden Torres’in galibiyet golünü kutlarken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Şu anda İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için form tutmaya çalışan 18 yaşındaki oyuncu, videoya “lafla peynir ekmek olmaz” yazarak bir dizi kahkaha emoji ekledi. Bu, rastgele seçilmiş bir ifade değil, daha önceki bir tartışmaya doğrudan bir göndermeydi.

    Bu paylaşım, takım arkadaşı Gavi tarafından hızla yayıldı. Gavi, hikayeye "konuşma" emojisi ekleyerek yeniden paylaştı. Bu koordineli sosyal medya faaliyeti, Barcelona soyunma odasının sezonun başlarında Madridli meslektaşlarının yaptığı yorumları unutmadığını ve şampiyonluk kutlamalarını Yamal için kişisel bir intikam anına dönüştürdüğünü gösteriyor.

    Lamine Yamal Instagram post 11/5/2026instagram/lamineyamal


    • Reklam
  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    Bellingham kavgasının kökenlerini araştırmak

    İki oyuncu arasındaki gerginlik, sezonun ilk El Clásico maçının Santiago Bernabéu'da oynandığı Ekim ayına kadar uzanıyor. Real Madrid'in o maçta 2-1 galip gelmesinin ardından, maçta gol atan Bellingham takipçilerine şu mesajı paylaştı: "Sözler boş. Hala Madrid her zaman." Bu yorum, Yamal'ın maç öncesi davranışlarına bir yanıt olarak yorumlandı.

    Bu ilk karşılaşmadan önce Yamal, Real Madrid maçlarındaki hakem kararlarını eleştirerek büyük bir tartışma başlatmıştı. Genç oyuncu, galibiyet elde etmek için "Real Madrid işler çevirir; [maçları] çalar" diye cesurca beyan ederek medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu yorumların Madrid kadrosundaki bazı üst düzey isimleri kızdırdığı ve Bellingham'ın sonunda sosyal medyada yanıt vermesine yol açtığı bildirildi.

  • Son gülen Barcelona oldu

    Camp Nou'da eşi benzeri görülmemiş bir kutlama gecesi yaşandı; Barcelona, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi. Marcus Rashford ve Ferran Torres'in golleri, Blaugrana'nın en büyük rakibinin gözü önünde kupayı kaldırmasını sağladı.

    Bu galibiyet, Hansi Flick'in takımına üst üste ikinci sezon La Liga şampiyonluğunu kazandırdı. Takım, daha önce kazandığı Süper Kupa şampiyonluğuna bir de lig şampiyonluğunu eklerken, başkent kulübü Real Madrid ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından eli boş kaldı.


  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yamal, iyileşmeye odaklanıyor

    Yamal için odak noktası, geçen ay sol uyluk kasında meydana gelen yırtığın ardından artık iyileşme sürecine kaydı. Bu sakatlık nedeniyle Barcelona’da sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Yamal, 2026 Dünya Kupası’na tam olarak hazır olmak amacıyla konservatif bir rehabilitasyon programına başladı.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI