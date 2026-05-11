Lamine Yamal, Barcelona'nın El Clásico galibiyetinin ardından Real Madrid yıldızına yönelik alaycı bir iğnelemeyle Jude Bellingham'ın sözlerini yüzüne vurdu
Yamal, "lafla peynir ekmek olmaz" şeklinde karşılık verdi
Yamal, Instagram hikayesinde tribünden Torres’in galibiyet golünü kutlarken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Şu anda İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için form tutmaya çalışan 18 yaşındaki oyuncu, videoya “lafla peynir ekmek olmaz” yazarak bir dizi kahkaha emoji ekledi. Bu, rastgele seçilmiş bir ifade değil, daha önceki bir tartışmaya doğrudan bir göndermeydi.
Bu paylaşım, takım arkadaşı Gavi tarafından hızla yayıldı. Gavi, hikayeye "konuşma" emojisi ekleyerek yeniden paylaştı. Bu koordineli sosyal medya faaliyeti, Barcelona soyunma odasının sezonun başlarında Madridli meslektaşlarının yaptığı yorumları unutmadığını ve şampiyonluk kutlamalarını Yamal için kişisel bir intikam anına dönüştürdüğünü gösteriyor.instagram/lamineyamal
Bellingham kavgasının kökenlerini araştırmak
İki oyuncu arasındaki gerginlik, sezonun ilk El Clásico maçının Santiago Bernabéu'da oynandığı Ekim ayına kadar uzanıyor. Real Madrid'in o maçta 2-1 galip gelmesinin ardından, maçta gol atan Bellingham takipçilerine şu mesajı paylaştı: "Sözler boş. Hala Madrid her zaman." Bu yorum, Yamal'ın maç öncesi davranışlarına bir yanıt olarak yorumlandı.
Bu ilk karşılaşmadan önce Yamal, Real Madrid maçlarındaki hakem kararlarını eleştirerek büyük bir tartışma başlatmıştı. Genç oyuncu, galibiyet elde etmek için "Real Madrid işler çevirir; [maçları] çalar" diye cesurca beyan ederek medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu yorumların Madrid kadrosundaki bazı üst düzey isimleri kızdırdığı ve Bellingham'ın sonunda sosyal medyada yanıt vermesine yol açtığı bildirildi.
Son gülen Barcelona oldu
Camp Nou'da eşi benzeri görülmemiş bir kutlama gecesi yaşandı; Barcelona, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi. Marcus Rashford ve Ferran Torres'in golleri, Blaugrana'nın en büyük rakibinin gözü önünde kupayı kaldırmasını sağladı.
Bu galibiyet, Hansi Flick'in takımına üst üste ikinci sezon La Liga şampiyonluğunu kazandırdı. Takım, daha önce kazandığı Süper Kupa şampiyonluğuna bir de lig şampiyonluğunu eklerken, başkent kulübü Real Madrid ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından eli boş kaldı.
Yamal, iyileşmeye odaklanıyor
Yamal için odak noktası, geçen ay sol uyluk kasında meydana gelen yırtığın ardından artık iyileşme sürecine kaydı. Bu sakatlık nedeniyle Barcelona’da sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Yamal, 2026 Dünya Kupası’na tam olarak hazır olmak amacıyla konservatif bir rehabilitasyon programına başladı.