Lamine Yamal, Barcelona'nın El Clásico galibiyetinin ardından Real Madrid yıldızına yönelik alaycı bir iğnelemeyle Jude Bellingham'ın sözlerini yüzüne vurdu

Yamal, Instagram hikayesinde tribünden Torres’in galibiyet golünü kutlarken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Şu anda İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için form tutmaya çalışan 18 yaşındaki oyuncu, videoya “lafla peynir ekmek olmaz” yazarak bir dizi kahkaha emoji ekledi. Bu, rastgele seçilmiş bir ifade değil, daha önceki bir tartışmaya doğrudan bir göndermeydi.

Bu paylaşım, takım arkadaşı Gavi tarafından hızla yayıldı. Gavi, hikayeye "konuşma" emojisi ekleyerek yeniden paylaştı. Bu koordineli sosyal medya faaliyeti, Barcelona soyunma odasının sezonun başlarında Madridli meslektaşlarının yaptığı yorumları unutmadığını ve şampiyonluk kutlamalarını Yamal için kişisel bir intikam anına dönüştürdüğünü gösteriyor.

