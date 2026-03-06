Lamine Yamal, Barcelona'da 'her gün bizi şaşırtıyor' Joan Laporta, genç yıldız için 'sınırların olmadığını' söylüyor

Laporta, Yamal'ın hızlı gelişimine büyük hayranlığını dile getirdi. Kanat oyuncusu, gelecek vaat eden bir La Masia mezunu olmaktan, birinci takımın hücumunun odak noktası haline geldi ve yüksek baskı altındaki ortamlarda sürekli olarak maçı kazandıran performanslar sergiledi. Onun yeteneği, Villarreal'i 4-1 yendikleri maçta Barça formasıyla ilk hat-trick'ini yapmasıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Barça başkan adayı, genç oyuncunun sahada yenilikçi yeteneğinin teknik ekip ve yönetim kurulu için her gün hayranlık kaynağı olduğunu belirtti. Bu gelişme, şu anda pahalı dış transferler yerine kendi altyapısından yetişen yeteneklere öncelik veren kulübün spor projesinin temel taşı olarak görülüyor.