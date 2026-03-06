Getty Images
Çeviri:
Lamine Yamal, Barcelona'da 'her gün bizi şaşırtıyor' Joan Laporta, genç yıldız için 'sınırların olmadığını' söylüyor
Ortaya çıkan nesil yeteneği
Laporta, Yamal'ın hızlı gelişimine büyük hayranlığını dile getirdi. Kanat oyuncusu, gelecek vaat eden bir La Masia mezunu olmaktan, birinci takımın hücumunun odak noktası haline geldi ve yüksek baskı altındaki ortamlarda sürekli olarak maçı kazandıran performanslar sergiledi. Onun yeteneği, Villarreal'i 4-1 yendikleri maçta Barça formasıyla ilk hat-trick'ini yapmasıyla bir kez daha ortaya çıktı.
Barça başkan adayı, genç oyuncunun sahada yenilikçi yeteneğinin teknik ekip ve yönetim kurulu için her gün hayranlık kaynağı olduğunu belirtti. Bu gelişme, şu anda pahalı dış transferler yerine kendi altyapısından yetişen yeteneklere öncelik veren kulübün spor projesinin temel taşı olarak görülüyor.
Sınır yok
Laporta, Yamal'ı övgüyle bahsetti ve İspanya milli takım oyuncusunun her gün gösterdiği gelişmeyle herkesi şaşırttığını vurguladı. "Sınır yok derler, değil mi? Her gün bizi yeni bir şeyle şaşırtıyor" dedi Mundo Deportivo'ya. "Geçen gün, normalde oynadığı tarafın tersinde, Atletico'ya karşı ilk golü getiren o hareketi yaptı. Muhteşemdi. Villarreal'e attığı gol de fantastik kalitedeydi."
Laporta, Yamal'ın başarısının kulübün ünlü akademisinde özenle yetiştirilmesinin sonucu olduğunu vurguladı. "O harika bir oyuncu ve biz onu Barça'da tutuyoruz. La Masia'da eğitilmiş, bakılmış ve yetiştirilmiş bir oyuncu. Ayrıca, kendini adamış bir oyuncu ve yaşına göre olağanüstü bir olgunluğa sahip. Iain Yamal ve çevresindeki herkesten çok memnunuz ve gerçek şu ki, takım bir grup insanın hazinesidir."
Rekor kıran performans
Yamal'ın Villarreal'e karşı attığı hat-trick, onu 21. yüzyılda İspanya birinci liginde ilk hat-trickini atan en genç oyuncu yaptı (18 yıl 230 gün). Bu başarı, onu 1967'den beri İspanya birinci liginde hat-trick atan ilk oyuncu yaptı. Sadece iki oyuncu daha genç yaşta hat-trick yapmıştır, ancak rekoru kırmak için neredeyse 100 yıl geriye gitmek gerekir: 1930'da 17 yaş 337 gün ile José Iraragorri ve 1934'te 18 yaş 200 gün ile Pablo Pombo.
Bu sezon Yamal, tüm turnuvalarda 35 maçta 18 gol atıp 15 asist yaparak muhteşem formunu sürdürdü. Yamal ayrıca Barça'nın La Liga'da zirveye çıkmasına ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.
İvmeyi sürdürmek
Atletico Madrid'e toplamda 4-3 yenilerek Copa del Rey yarı finalinde elenmiş olsalar da, Yamal ve arkadaşları bu sezon kalan kupaları kazanmak için mücadele edecekler.
Blaugrana şu anda La Liga'da, rakibi Real Madrid'in dört puan önünde lider durumda. Bu hafta sonu Athletic Club ile karşılaşacaklar, ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile oynayacaklar.
