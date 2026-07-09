AFP
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Lamine Yamal, Atlético Madrid’in forveti Julian Alvarez’in Barcelona’ya gelmesi için bir kez daha kamuoyuna çağrıda bulundu
Yamal doğrudan bir çağrıda bulunuyor
Yamal, Alvarez’ı Barcelona formasıyla görmek istediğini hiç gizlemedi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Arjantinli milli oyuncunun Camp Nou’ya gelme olasılığı konusunda açıkça görüşlerini dile getirerek, tüm takımın bu forveti kadrolarına dahil etmeye hazır olduğunu ima etti. Mundo Deportivo’ya konuşan İspanya milli takım oyuncusu, forvetin yetenekleri ve takıma uyum sağlama potansiyeli hakkında son derece olumlu bir değerlendirmede bulundu.
“Herkes onun herkesin takımında oynamak isteyeceği türden bir üst düzey oyuncu olduğunu biliyor. Daha önce de söyledim: onu aramıza almaya hazırız ve eğer gelirse hepimiz çok mutlu olacağız. Bence Barça’nın oyun stiline çok uygun bir oyuncu. Durumun ne olduğunu bilmiyorum ama umarım gelir,” dedi Yamal.
- Getty Images Sport
"Dünyanın en iyi kulübü"
Alvarez, Manchester City’de geçirdiği dönemlerin ardından Diego Simeone’nin takımında sürdürdüğü kariyeriyle dünya futbolunun en güvenilir forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Alvarez, çok yönlülüğü ve yüksek çalışma temposu nedeniyle öncelikli transfer hedefi olarak gösteriliyor. Yamal daha önce Atleti’nin forvetiyle birlikte oynamak istediğini dile getirmişti ve 26 yaşındaki forvetin Camp Nou’ya transfer olmaktan pişman olmayacağına inanıyor.
Yamal, “Bence o, dünyanın en iyi kulübüne, dünyanın en iyi taraftarlarına ve dünyanın en iyi şehrine geliyor. Dolayısıyla, onun yerinde olsam bu transferi yapardım. Gelmek istiyorsa, onu bekliyoruz, hadi gelsin,” dedi.
Simeone, Alvarez’e karşı sabrını yitirdi
Yamal gayri resmi menajer rolünü üstlenmekle meşgulken, Madrid’deki durum giderek gerginleşiyor. Haberlere göre, forvet ile Simeone arasındaki ilişki kırılma noktasına ulaştı. Tam bağlılığa verdiği önemle tanınan Atleti teknik direktörü, oyuncunun açıkça ayrılma isteği göstermesinden bıkmış ve Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır olduğu bildiriliyor. Simeone’nin, Barcelona’ya transferiyle ilgili bir dizi kamuoyuna açık imadan sonra sabrının taşmış olduğu söyleniyor. Metropolitano’da atmosfer değişti ve kulüp yetkilileri artık takım içindeki huzursuzluğu önlemenin en mantıklı yolunun oyuncuyu satmak olduğunu düşünüyor.
- Getty Images
Laporta’nın karşı karşıya olduğu mali engel
Oyuncu ile kulüp arasında karşılıklı ilgi olmasına rağmen, Barcelona’nın devam eden mali kısıtlamaları nedeniyle transfer süreci hâlâ karmaşık bir hal alıyor. Spor direktörü Deco’nun Alvarez’in büyük bir hayranı olduğu biliniyor olsa da, kulüp Atlético’nun talep ettiği bedeli karşılayacak bir yol bulmak zorunda. Madrid ekibinin, özellikle de yurt dışından gelen bir talip yerine yerli bir rakibe satış yapmak zorunda kalırsa, yüksek bir bedel talep etmesi bekleniyor. Joan Laporta ve Barcelona yönetim kurulu, La Liga’nın katı harcama sınırları dahilinde kalacak bir anlaşma yapmanın çeşitli yollarını araştırıyor.
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