Yamal, Alvarez’ı Barcelona formasıyla görmek istediğini hiç gizlemedi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Arjantinli milli oyuncunun Camp Nou’ya gelme olasılığı konusunda açıkça görüşlerini dile getirerek, tüm takımın bu forveti kadrolarına dahil etmeye hazır olduğunu ima etti. Mundo Deportivo’ya konuşan İspanya milli takım oyuncusu, forvetin yetenekleri ve takıma uyum sağlama potansiyeli hakkında son derece olumlu bir değerlendirmede bulundu.

“Herkes onun herkesin takımında oynamak isteyeceği türden bir üst düzey oyuncu olduğunu biliyor. Daha önce de söyledim: onu aramıza almaya hazırız ve eğer gelirse hepimiz çok mutlu olacağız. Bence Barça’nın oyun stiline çok uygun bir oyuncu. Durumun ne olduğunu bilmiyorum ama umarım gelir,” dedi Yamal.







