Lamine Yamal, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin "henüz bitmediğini" belirtirken, Barcelona'nın yıldızı Instagram'da meydan okuyan bir paylaşımda bulundu
Yamal, Barcelona taraftarlarını coşturuyor
Evinde alınan yenilginin hayal kırıklığına rağmen Yamal, Blaugrana taraftarlarının yarı final hayallerini sürdürmelerini sağlamak için sosyal medyaya başvurdu. 18 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sahada morali bozuk bir halde görülmüş ve takım arkadaşı Dani Olmo’dan teselli almıştı; ancak ertesi sabaha kadar tavrı tam bir meydan okumaya dönüşmüştü.
Perşembe günü Instagram'da bir paylaşım yapan kanat oyuncusu, maçtan bir fotoğrafını paylaşarak taraftarlara moral verici bir mesaj gönderdi. Yamal şöyle yazdı: "Henüz bitmedi, culers. Rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hep birlikte, her zaman."
- AFP
Simeone, Camp Nou lanetini bozdu
Bu sonuç, nihayet Barcelona’nın kendi sahasında bir galibiyet almayı başaran Simeone için tarihi bir an oldu. Arjantinli teknik adamın Blaugrana’ya karşı deplasmanda galibiyet elde etmesi 19 denemeyi gerektirdi; bu zaferin zamanlaması da daha iyi olamazdı, zira bu sonuç Los Colchoneros’u Avrupa’nın en prestijli turnuvasının son dört takımına kalma yolunda avantajlı konuma taşıdı.
Hansi Flick'in çalıştırdığı Barça takımı şimdi zorlu bir görevle karşı karşıya, çünkü Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hiçbir takım Atletico'yu kendi sahasında yenemedi.
Gavi varlığını hissettiriyor
Skor tablosu iç karartıcı olsa da, Gavi’nin sahalara dönüşü Barça için çok ihtiyaç duyulan bir umut ışığı oldu. Orta saha oyuncusu, Ağustos ayında başlayan ve yedi ay süren sakatlık döneminden sonra geri döndüğünden bu yana en uzun süreli performansını sergileyerek ikinci yarıyı baştan sona oynadı. Orta sahadaki azmi, Barça’nın rövanş maçında ihtiyaç duyacağı mücadele gücünün bir göstergesi oldu.
Gavi, sosyal medyada Yamal'ın duygularını yineleyerek, ilk maçın sonucundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, Metropolitano'ya yapılacak seyahati sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Dün çok daha fazlasını hak ettik, ama futbol böyle... Hala ikinci maç var, hep birlikte çalışalım!!"
- AFP
Flick, orta saha oyuncularında yaşanan sakatlık kriziyle karşı karşıya
Flick’in kadrosundaki sakatlıkların artması, rövanş maçına giden yolu zorlaştırıyor. Barcelona, bu hafta sonu La Liga’da Espanyol ile oynayacağı derbi öncesinde orta sahada ciddi bir oyuncu sıkıntısı çekiyor. Frenkie de Jong hâlâ sahalardan uzakken, Atlético maçında tedbir amaçlı devre arasında oyundan alınan Pedri’nin durumu da ciddi endişe yaratıyor.
Seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle, Gavi beklenenden daha erken bir zamanda ilk 11'de yer alabilir. Marc Casado ve Pedri'nin yanı sıra, Flick'in orta sahada geçici olarak görev yapan Eric Garcia'ya güvenmek zorunda kalabilir.