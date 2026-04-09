Lamine Yamal, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin "henüz bitmediğini" belirtirken, Barcelona'nın yıldızı Instagram'da meydan okuyan bir paylaşımda bulundu

Evinde alınan yenilginin hayal kırıklığına rağmen Yamal, Blaugrana taraftarlarının yarı final hayallerini sürdürmelerini sağlamak için sosyal medyaya başvurdu. 18 yaşındaki oyuncu, maçın ardından sahada morali bozuk bir halde görülmüş ve takım arkadaşı Dani Olmo’dan teselli almıştı; ancak ertesi sabaha kadar tavrı tam bir meydan okumaya dönüşmüştü.

Perşembe günü Instagram'da bir paylaşım yapan kanat oyuncusu, maçtan bir fotoğrafını paylaşarak taraftarlara moral verici bir mesaj gönderdi. Yamal şöyle yazdı: "Henüz bitmedi, culers. Rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hep birlikte, her zaman."







