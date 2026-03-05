Getty
Çeviri:
Lamine Yamal, Atletico Madrid'e karşı Copa del Rey'den kalp kırıcı bir şekilde elendikten sonra Barcelona taraftarlarına Instagram üzerinden bir mesaj göndererek lider olduğunu kanıtladı
Yamal, Barça'nın acı verici yenilgisinde başrolde
Genç kanat oyuncusu, ikinci maçta sahadaki en etkili oyuncu oldu ve Atleti savunmasını sürekli tehdit ederek zorladı. Bir asist kaydetti ve kendisi de gol atamamanın şanssızlığını yaşadı. Diego Simeone, İspanyol oyuncunun etkisini ortadan kaldırmak için zaman zaman üç oyuncuyu onu marke etmek için sahaya sürdü. Elenmelerine rağmen, Yamal'ın performansı Hansi Flick'in takımı için zorlu geçen gecenin olumlu yönlerinden biriydi.
Yamal, Camp Nou'nun sadık taraftarlarına ulaşıyor
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Yamal, Instagram'da siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve hayal kırıklığına uğramış taraftarların duygularını yansıtan bir yazı ekledi. Yazısında şöyle dedi: "Dün gece için teşekkürler, culers. Hala heyecanlanacak çok şeyimiz var. VISCA EL BARCA SEMPRE!" Bu, sezon boyunca büyük bir sorumluluk üstlenen ve birçok kas rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen 18 gol ve 15 asist kaydeden bir oyuncudan olgun bir jestti.
Yamal, sesini yükselten tek kişi değildi, çünkü Barcelona soyunma odası gururuyla birleşmiş görünüyordu. Ferran Torres de direnç duygusunu yineleyerek şöyle yazdı: "Kalkın ve elimizden gelen her şeyi yaparak devam edin. Ne tür bir takım olduğumuzu gösterdik ve ne istediğimizi biliyoruz. Birlikte. Forca Barca."
Raphinha da bu gurur duygusunu paylaşıyor.
Kulüp kaptanı Raphinha da takımın gidişatı hakkında aynı derecede açık sözlüydü ve toplam skorun, ikinci maçtaki dominant performansı gölgelemesine izin vermedi. Karışık bölgede konuşan Brezilyalı yıldız, bu yoğunluğun kupaya ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Özellikle, son düdükle turnuvadan elendikleri kesinleşmesine rağmen tribünlerden gelen desteğe çok duygulandı.
Raphinha, "Bu takımdan çok gurur duyarak ayrılıyorum" dedi. "Böyle oynamaya devam edersek, sezonun sonunda muhteşem bir sonuç elde edeceğiz. Aslında, taraftarlara teşekkür etmesi gereken biziz, çünkü onlar muhteşem bir iş çıkardılar. Evimizde oynadığımızda, taraftarları hissetmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir şey. Bence taraftarlar gurur duyuyor."
- AFP
Odak noktası La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ne kayıyor
Barcelona, La Liga'nın zirvesinde 4 puan farkla liderlik koltuğunda otururken, Newcastle ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı da yaklaşıyor. Bu durumda, kendilerini toparlamak için zaman yok. Raphinha, sezonun önemli kupalarla sona ermesini sağlamak için acil bir tepki verilmesini istiyor. Oyuncu, "Başımızı kaldırmanın zamanı geldi. Yarın yeni bir gün olacak. Yaptıklarımızdan gurur duyarak ayrılmalıyız. Şimdi hafta sonu için düşünme zamanı. Lig ve Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeliyiz, yapmamız gereken bu."
