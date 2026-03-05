Lamine Yamal, Atletico Madrid'e karşı Copa del Rey'den kalp kırıcı bir şekilde elendikten sonra Barcelona taraftarlarına Instagram üzerinden bir mesaj göndererek lider olduğunu kanıtladı

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Yamal, Instagram'da siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı ve hayal kırıklığına uğramış taraftarların duygularını yansıtan bir yazı ekledi. Yazısında şöyle dedi: "Dün gece için teşekkürler, culers. Hala heyecanlanacak çok şeyimiz var. VISCA EL BARCA SEMPRE!" Bu, sezon boyunca büyük bir sorumluluk üstlenen ve birçok kas rahatsızlığıyla mücadele etmesine rağmen 18 gol ve 15 asist kaydeden bir oyuncudan olgun bir jestti.

Yamal, sesini yükselten tek kişi değildi, çünkü Barcelona soyunma odası gururuyla birleşmiş görünüyordu. Ferran Torres de direnç duygusunu yineleyerek şöyle yazdı: "Kalkın ve elimizden gelen her şeyi yaparak devam edin. Ne tür bir takım olduğumuzu gösterdik ve ne istediğimizi biliyoruz. Birlikte. Forca Barca."