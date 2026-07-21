Takım, Cibeles Meydanı’na vardığında kutlamalar daha duygusal bir havaya büründü; burada oyuncular ve teknik ekip kalabalığa seslendi. Kaptan Rodri, İspanya’yı Dünya Kupası zaferine taşıyan birlikteliği övdü ve maçın kahramanı Torres’e saygılarını sundu.

Rodri taraftarlara şöyle seslendi: "Dünya Kupası'nı kazandık. Peki kaç tane kazandık? İki. Buradaki arkadaşlar muhteşem, başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim için çok önemli olan, haksız yere eleştirilen ve bugün İspanyol futbol tarihinin bir parçası olan bir oyuncuyu anmak istiyorum: Ferran."

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de turnuva boyunca verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti. De la Fuente şöyle konuştu: "Bizi desteklediğiniz ve burada olduğunuz için teşekkürler İspanya. Hem harika insanlar hem de dünyanın en iyi futbolcularından oluşan 26 kişilik bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız.

"Onları yönetmek ve bu anı teknik ekibimle paylaşmak benim için bir onurdur. Birlikte daha güçlüyüz, bunu unutmayın. Yaşasın İspanya!"