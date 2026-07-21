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Çeviri:
Lamine Yamal, Arjantin’le oynanan zorlu final maçının ardından İspanya’da düzenlenen coşkulu Dünya Kupası kutlamalarında Bad Bunny şarkısını seslendirdi; Ferran Torres ise Donald Trump’tan esinlenilmiş bir şapka takıyordu
İspanya, Madrid’de görkemli bir kutlama düzenledi
Dünya Kupası şampiyonu İspanya milli takımı, finalde Arjantin’i 1-0 mağlup ettikten sonra açık üstlü otobüsle düzenlenen geçit töreni için Madrid’e döndü. Yamal, kutlamaların merkezinde yer aldı ve taraftarlar takımı karşılamak için sokaklara dizilirken mikrofonu eline alarak Bad Bunny şarkıları söyledi.
Barcelona'nın genç oyuncusu, Athletic Club'ın kanat oyuncusu Nico Williams ile sık sık kutlama yaparken görüldü; ikili, geçit töreni boyunca birlikte dans etti. Takım başkentte ilerlerken bazı oyuncular şenlik havasının tadını çıkarırken, diğerleri kendilerini İspanya bayraklarıyla sardı.
- Getty Images News
Torres, Trump’la dalga geçiyor
Müzik ve danslar dikkatleri üzerine çekerken, maçı kazandıran kahraman Torres, günün en çok konuşulan moda hamlesini gerçekleştirdi. Forvet oyuncusu, Trump’ın siyasi promosyon ürünlerine çarpıcı bir benzerlik gösteren kendine özgü kırmızı bir şapka takarken görüldü. Şapkanın üzerinde, sadece 24 saat önce oyunculara madalyalarını takdim eden ABD Başkanı’na yönelik alaycı bir gönderme niteliğinde “Make Spain Great Again” sloganı yer alıyordu.
Rodri ve De la Fuente taraftarlara teşekkür etti
Takım, Cibeles Meydanı’na vardığında kutlamalar daha duygusal bir havaya büründü; burada oyuncular ve teknik ekip kalabalığa seslendi. Kaptan Rodri, İspanya’yı Dünya Kupası zaferine taşıyan birlikteliği övdü ve maçın kahramanı Torres’e saygılarını sundu.
Rodri taraftarlara şöyle seslendi: "Dünya Kupası'nı kazandık. Peki kaç tane kazandık? İki. Buradaki arkadaşlar muhteşem, başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim için çok önemli olan, haksız yere eleştirilen ve bugün İspanyol futbol tarihinin bir parçası olan bir oyuncuyu anmak istiyorum: Ferran."
İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de turnuva boyunca verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti. De la Fuente şöyle konuştu: "Bizi desteklediğiniz ve burada olduğunuz için teşekkürler İspanya. Hem harika insanlar hem de dünyanın en iyi futbolcularından oluşan 26 kişilik bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız.
"Onları yönetmek ve bu anı teknik ekibimle paylaşmak benim için bir onurdur. Birlikte daha güçlüyüz, bunu unutmayın. Yaşasın İspanya!"
- Getty
İspanya, bu zaferinin üzerine bir adım daha atmayı hedefliyor
Kutlamalar sona erdiğinde, İspanya’nın dikkati hızla yaklaşan uluslararası maçlara yönelecek. Turnuvanın en genç kadrolarından biriyle Dünya Kupası’nı kazanan De la Fuente’nin takımı, Yamal, Nico Williams ve Torres’in yer aldığı yetenekli çekirdek kadroyla bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefleyecek.
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