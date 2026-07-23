İspanya’nın New York’ta Arjantin’e karşı kazandığı dramatik Dünya Kupası finali zaferinin yarattığı coşkunun ardından, iki nesil Barselona efsanesi arasında sembolik bir bayrak devri gerçekleşti. Dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtlayan Yamal, maçın bitiş düdüğünün ardından Messi ile samimi bir sohbet ederken görüldü.

Bu sohbetin ayrıntıları sorulduğunda Yamal, profesyonel kariyerinin şimdiden en muhteşem gecesi olan o anda, tecrübeli oyuncunun sözlerinin kendisi üzerinde ne kadar derin bir etki yarattığını açıkladı. "Bana kendi yolumdan devam etmemi ve geleceğin bizim neslimize ait olduğunu söyledi. Bu sözler, boynumdaki altın madalya kadar benim için çok değerli," diye konuştu Yamal.