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Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finali sonrasında Lionel Messi’nin kendisine ne söylediğini açıkladı – Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”nin bu sözleri, Barcelona’nın genç yıldızı için “altın madalyası” kadar değerli
Messi'nin bilgece sözleri
İspanya’nın New York’ta Arjantin’e karşı kazandığı dramatik Dünya Kupası finali zaferinin yarattığı coşkunun ardından, iki nesil Barselona efsanesi arasında sembolik bir bayrak devri gerçekleşti. Dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtlayan Yamal, maçın bitiş düdüğünün ardından Messi ile samimi bir sohbet ederken görüldü.
Bu sohbetin ayrıntıları sorulduğunda Yamal, profesyonel kariyerinin şimdiden en muhteşem gecesi olan o anda, tecrübeli oyuncunun sözlerinin kendisi üzerinde ne kadar derin bir etki yarattığını açıkladı. "Bana kendi yolumdan devam etmemi ve geleceğin bizim neslimize ait olduğunu söyledi. Bu sözler, boynumdaki altın madalya kadar benim için çok değerli," diye konuştu Yamal.
- Getty Images Sport
Tüm zamanların en iyisine (GOAT) duyulan en büyük saygı
Final maçının rekabetçi yapısına ve turnuvanın fiziksel zorluklarına rağmen, Yamal’ın selefine duyduğu hayranlık sarsılmamıştır. Yamal, Messi’nin futbol tarihinin en büyükleri arasındaki yeri konusundaki tutumunu yinelemiş ve İspanya’nın kazandığı kupayı kutlamasının, az önce mağlup ettiği rakibe duyduğu saygıyı gölgede bırakmadığından emin olmuştur.
Yamal için, dünyanın en büyük sahnesinde Messi ile karşı karşıya gelme deneyimi, hayat boyu süren bir hayalin doruk noktasıydı. “O, her zaman hayranlık duyduğum biri. Maçın sonunda ona saygımı gösterdim,” diye ekledi Barcelona’nın genç yıldızı.
Saygı üzerine kurulu bir rekabet
Finalde kaybeden tarafta olmasına rağmen Messi, 2026 Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans sergiledi ve kariyerinin sonuna yaklaşsa da sınıfının değişmez olduğunu kanıtladı. Efsanevi 10 numara, Arjantin’in oynadığı sekiz maçın hepsinde forma giyerek turnuvayı sekiz gol ve dört asistlik etkileyici bir istatistikle tamamladı.
Final maçı oynanmadan önce Messi, Barça’nın en önemli hücum silahı rolünü üstlenen genç oyuncudan övgüyle bahsetmişti. Messi, İspanyol kanat oyuncusu hakkında “O muhteşem bir oyuncu… dünya çapında bir yıldız” dedi. “Henüz 19 yaşında ve önünde koca bir kariyer var.”
- AFP
Küvetten dünya sahnesine
İki yıldız arasındaki bağın neredeyse yirmi yıl öncesine dayandığı biliniyor. 2007 yılında UNICEF yardım takvimi çekimlerinden çıkan ve son zamanlarda yeniden gündeme gelen, viral olan bir fotoğrafta, 20 yaşındaki Messi’nin beş aylık Yamal’ı yıkamasına yardım ettiği görülüyor. Barselona’nın soyunma odalarında gerçekleşen bu beklenmedik karşılaşma, artık futbol tarihine geçmiş bir hikâye haline geldi; zira küvetteki bebek büyüdü ve Dünya Kupası finalinde bu usta oyuncuyla karşı karşıya geldi.
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