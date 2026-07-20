AFP
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Lamine Yamal, 19 yaşında ‘futbol kariyerini tamamladı’! İspanya’nın kanat oyuncusu, Arjantin’i mağlup ederek kazandıkları Dünya Kupası finali sonrasında eski İngiltere yıldızından ‘olağanüstü’ övgüler aldı
New York’ta bayrağın devri
Futbol tarihine kazınacak bir anda, Yamal, New York New Jersey Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası finalinin sonunda gözyaşları içindeki Lionel Messi’yi kucakladı. Bu görüntüyü görmezden gelmek imkânsızdı; 39 yaşındaki bir efsaneden 19 yaşındaki bir fenomene bayrağın devri. Kulübünde Barcelona’nın 10 numaralı formasını giyen Yamal, o formayı adeta simgeleyen adama teselli verdi.
106. dakikada Ferran Torres’in attığı golle La Roja’nın 1-0 kazandığı zafer, Yamal’ın hem Avrupa Şampiyonası’nı hem de Dünya Kupası’nı kazanan en genç oyuncu olmasını sağladı. Henüz 19 yaşında ve 6 günlükken, pek çok efsanenin bir ömür boyu başaramadığını başardı.
- Getty Images Sport
Hart ve De la Fuente, genç yıldızı övdü
Eski İngiltere kalecisi Joe Hart, final maçı boyunca Arjantin’in defalarca saldırısına maruz kalan genç oyuncu Yamal’ın soğukkanlılığını özellikle vurguladı. BBC Sport yorumcusu şöyle konuştu: "Lamine Yamal sadece tepki vermemekle kalmadı, buna göğüs gerdi. Sarsılmadı ve geri adım atmadı. Tüm takım ona saldırmaya çalışıyordu. O ise son derece soğukkanlı kaldı. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Lamine Yamal 19 yaşında. Onun için ne güzel bir gün. Henüz 19 yaşında ama futbolu tam anlamıyla kavradı."
İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de galibiyetin ardından genç oyuncunun katkısını övdü. De la Fuente şöyle konuştu: "Olgunlaşmasına ve şu anda olduğundan daha da iyi bir futbolcu olmasına yardımcı olacak harika bir futbol sergiledi. Takımın iyiliği için gerçekten fedakarlık yaptı. Bu, benim kadromda çok önemli bir şey. Bence harika bir Dünya Kupası geçirdi."
İspanya’nın kusursuz başlangıcı
Hamstring sakatlığı nedeniyle turnuvaya endişeli bir şekilde girmesine rağmen, Yamal 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’nın sekiz maçının yedisinde ilk on birde yer aldı ve bu maçların hepsini kazandı. Bu süregelen sorun, her zamanki hücum performansını olumsuz etkilemiş gibi göründü ve sadece bir gol atabildiği, kişisel açıdan biraz beklentilerin altında kalan bir turnuva geçirmesine neden oldu. Sonuç olarak, turnuvadaki daha sönük performansı, takım arkadaşı Pau Cubarsi’nin FIFA Genç Oyuncu Ödülü’nü onun yerine almasına yol açtı.
Yine de Yamal’ın takımın tarihi başarısındaki etkisi tartışılmazdı. Euro 2024’te ilk 11’de çıktığı altı maça ek olarak, büyük turnuvalarda ilk 11’de çıktığı 13 maçın hepsini de kazandı. Bu kusursuz seri, büyük turnuva tarihinde bir Avrupa oyuncusu için en uzun galibiyet serisidir. Bireysel yeteneğini defans disiplini ve taktiksel farkındalıkla dengeleme becerisi, İspanya’nın dünya futbolunun zirvesine geri dönüşünde onu tartışmasız bir mücevher haline getirdi.
- Getty Images Sport
Yamal, tarihi başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor
Yamal, Avrupa Şampiyonası zaferine bir de Dünya Kupası şampiyonluğu madalyasını ekleyerek futbol dünyasının en parlak genç yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladıktan sonra, artık kulüp futboluna geri dönecek. Henüz 19 yaşında olan Barcelona kanat oyuncusu, şimdiden dikkate değer bir kupa koleksiyonu biriktirdi. De la Fuente’nin kendisine olan güvenini sürdürmesiyle, dünya şampiyonu İspanya’nın son başarısının üzerine yeni bir dönem inşa etmeyi hedeflediği bu süreçte, Yamal’ın İspanya’nın yeni döneminin merkezinde yer almaya devam edeceği görülüyor.
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