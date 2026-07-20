Lamine Yamal, 19 yaşında ‘futbol kariyerini tamamladı’! İspanya’nın kanat oyuncusu, Arjantin’i mağlup ederek kazandıkları Dünya Kupası finali sonrasında eski İngiltere yıldızından ‘olağanüstü’ övgüler aldı

Eski İngiltere kalecisi Joe Hart, final maçı boyunca Arjantin’in defalarca saldırısına maruz kalan genç oyuncu Yamal’ın soğukkanlılığını özellikle vurguladı. BBC Sport yorumcusu şöyle konuştu: "Lamine Yamal sadece tepki vermemekle kalmadı, buna göğüs gerdi. Sarsılmadı ve geri adım atmadı. Tüm takım ona saldırmaya çalışıyordu. O ise son derece soğukkanlı kaldı. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Lamine Yamal 19 yaşında. Onun için ne güzel bir gün. Henüz 19 yaşında ama futbolu tam anlamıyla kavradı."

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de galibiyetin ardından genç oyuncunun katkısını övdü. De la Fuente şöyle konuştu: "Olgunlaşmasına ve şu anda olduğundan daha da iyi bir futbolcu olmasına yardımcı olacak harika bir futbol sergiledi. Takımın iyiliği için gerçekten fedakarlık yaptı. Bu, benim kadromda çok önemli bir şey. Bence harika bir Dünya Kupası geçirdi."