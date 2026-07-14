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Lamine Yamal, 19 yaşına bastıktan sonra eski Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez’e bir gönderme yapmayı hedefliyor ve İspanya’nın Fransa ile oynayacağı yarı final maçı öncesinde Dünya Kupası’na ilişkin “endişe” hissetmediğini belirtiyor
Yamal, Fransa'daki test öncesinde konsantrasyonunu koruyor
Yamal, İspanya’nın Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası yarı finali öncesinde numeroloji ile ilgili söylentileri bir kenara itti. 19 yaşına basmasının, 19 numaralı formayı giymesinin ve muhtemelen 19 Temmuz’da oynanacak final maçında forma giymesinin herhangi bir anlamı olup olmadığı sorulduğunda, Barcelona’nın kanat oyuncusu bu fikri reddetti ve kariyerinin en önemli maçı öncesinde baskı hissettiği yönündeki iddiaları da geri çevirdi.
- Getty Images Sport
Yamal gürültüye tepki gösteriyor
Yamal, neden numerolojiye inanmadığını açıkladı ve Portekiz’in eski teknik direktörü Martinez’e bir gönderme yaptı. İspanyol kanat oyuncusu, bu maçın baskısı altında kaldığına dair iddiaları da reddetti.
"Hayır, çünkü Portekiz teknik direktörü o konudan [numeroloji] bahsetti... ve sonra Mikel Merino sahneye çıktı! Gol atma konusunda endişeli değilim, önemli olan tek şey kazanmak, ama umarım yarın bir gol gelir ve harika bir gün olur. Hediye olarak istediğim şey bir galibiyet," dedi Yamal, The Guardian'ın aktardığına göre.
"Baskı mı? Hayır. Hayatta bir futbol maçından çok daha zor şeyler var. Bu sadece bir oyun, neler yapabileceğimi biliyorum ve hiçbir şey için endişelenmiyorum. Korku duyup duymadığım soruldu, ben de hayır dedim, tabii ki hayır: biz Avrupa şampiyonuyuz. Fazla konuşmamıza gerek yok, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."
Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında formunun düştüğünü öne süren eleştirmenlere seslenen oyuncu, meydan okurcasına şunları ekledi: “En güzel maçlardan birini oynayacağız, bu konuyu tartışacak yer yok. Ama futbolun bir amacı varsa, o da entegrasyondur. Özellikle de İspanya ve Fransa gibi örnek ülkeler söz konusu olduğunda. Futbol bunun içindir; bu tür yorumlar hakkında konuşmak için değil.
"Böyle maçlarda gol atmak özel bir şey ve elbette bu meydan okumayı kabul ediyorum. Sizler benim en iyi formumda olmadığımı söylüyorsunuz, o halde yarın benden hiçbir şey beklememeniz gerekir. Ama umarım özel bir gün olur."
De la Fuente sabır çağrısında bulunuyor
İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Yamal’ın turnuvadaki en iyi performanslarının henüz gelmediğine inanıyor ve genç oyuncunun beklentilerin yükünü omuzlarına yüklemek yerine bu anın tadını çıkarmasını istiyor.
"O daha 19 yaşında, madre mia," diyen De la Fuente, "Ona şunu söylerdim: Rahat ol, keyfini çıkar. Endişeyi bir kenara bırak! Bırak da keyfini çıkarsın. Lamine'nin bu Dünya Kupası'ndaki en iyi günü henüz gelmedi. Umarım yarın olur, olmazsa da finalde olur."
- Getty Images Sport
Belirleyici bir gece bizi bekliyor
Yamal şimdi dikkatini, İspanya’nın Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçına çeviriyor; bu maçı daha önce kariyerinin en önemli maçı olarak nitelendirmişti. Bir galibiyet, İspanya’yı finale taşıyacak; bir başka olağanüstü performans ise bu genç oyuncunun en büyük sahnedeki önemini bir kez daha vurgulayacaktır.
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