Yamal, neden numerolojiye inanmadığını açıkladı ve Portekiz’in eski teknik direktörü Martinez’e bir gönderme yaptı. İspanyol kanat oyuncusu, bu maçın baskısı altında kaldığına dair iddiaları da reddetti.

"Hayır, çünkü Portekiz teknik direktörü o konudan [numeroloji] bahsetti... ve sonra Mikel Merino sahneye çıktı! Gol atma konusunda endişeli değilim, önemli olan tek şey kazanmak, ama umarım yarın bir gol gelir ve harika bir gün olur. Hediye olarak istediğim şey bir galibiyet," dedi Yamal, The Guardian'ın aktardığına göre.

"Baskı mı? Hayır. Hayatta bir futbol maçından çok daha zor şeyler var. Bu sadece bir oyun, neler yapabileceğimi biliyorum ve hiçbir şey için endişelenmiyorum. Korku duyup duymadığım soruldu, ben de hayır dedim, tabii ki hayır: biz Avrupa şampiyonuyuz. Fazla konuşmamıza gerek yok, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında formunun düştüğünü öne süren eleştirmenlere seslenen oyuncu, meydan okurcasına şunları ekledi: “En güzel maçlardan birini oynayacağız, bu konuyu tartışacak yer yok. Ama futbolun bir amacı varsa, o da entegrasyondur. Özellikle de İspanya ve Fransa gibi örnek ülkeler söz konusu olduğunda. Futbol bunun içindir; bu tür yorumlar hakkında konuşmak için değil.

"Böyle maçlarda gol atmak özel bir şey ve elbette bu meydan okumayı kabul ediyorum. Sizler benim en iyi formumda olmadığımı söylüyorsunuz, o halde yarın benden hiçbir şey beklememeniz gerekir. Ama umarım özel bir gün olur."