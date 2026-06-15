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"Lamine'nin durumu mükemmel" - Luis de la Fuente, Yamal'ın İspanya'nın Dünya Kupası açılış maçında sakatlıktan sonra sahalara döneceğini doğruladı
Yamal, Dünya Kupası'nın başlamasına hazır
22 Nisan'da Barcelona formasıyla sakatlanan genç süperstar, ABD'deki bu önemli turnuvaya yetişmek için zamana karşı yarışıyor. Kuzey Amerika'nın sıcağına ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçının getirdiği baskıya rağmen, De la Fuente, Atlanta'daki maç öncesi hazırlıklarında bu değerli oyuncusuyla ilgili endişeleri gidermeye çalıştı.
Pazar günü basına konuşan De la Fuente, kanat oyuncusunun oynayabileceğine dair kesin bir açıklama yaptı. "İyi haber şu ki Lamine mükemmel durumda," dedi teknik direktör. "O, tam da istediğimiz durumda bu noktaya geldi. Nico [Williams] ve Victor [Muñoz] gibi o da gayet iyi. Hepsi oynayabilir durumda, ancak bazıları maçın tamamında sahada olmayacak."
- Getty Images Sport
İspanya'nın genç yıldızlarının maç tutanaklarını düzenlemek
Haberler son derece olumlu olsa da, taraftarlar Yamal'ı H Grubu karşılaşmasının tamamında sahada görmeyi beklememelidir. Teknik ekip, 18 yaşındaki oyuncuyu turnuvanın ilerleyen aşamaları için dinlendirmek amacıyla temkinli bir yaklaşım sergiliyor; turnuva serüvenine muhtemelen yedek kulübesinden başlayacak.
De la Fuente, "Doktorlar, Lamine'nin yarın herhangi bir sorun yaşamadan oynayabileceğini söylüyor" dedi. "90 dakika oynamak değil, birkaç dakika oynamak, evet... [Williams ile olan] süreç de benzer. Günlerce, saatlerce birlikte çalıştılar ve aralarındaki ilişki sayesinde mutlular. Maçın gerektirdiğini düşünürsek, oynayabilirler."
Madrid ile ilgili söylentilere rağmen Cucurella konsantre
Sakatlık haberlerinin yanı sıra, İspanya milli takımı kadrosu, Marc Cucurella'yı çevreleyen büyük transfer söylentilerinin yarattığı dikkat dağınıklığıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Real Madrid'in sol bek oyuncuyu Bernabéu'ya getirmek için Chelsea ile 60 milyon avroluk bir anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından De la Fuente, savunma oyuncusunun milli takımın hedeflerine tamamen odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.
İspanya teknik direktörü, "Bu Cucu ya da başka biri için iyi bir haber ise, bunu kutlayacağız" dedi. "Kulüpler hakkında konuşmam, ama bana milli takımdaki Cucurella'yı sorarsanız, o ikna edici bir oyuncu... 17 yaşından beri bizimle birlikte, performansını, kalitesini ve potansiyelini biliyorum. Şüphesiz, dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilir."
- Getty Images Sport
H Grubu'nda önümüzdeki yol
Kennesaw State Üniversitesi'nde gerçekleştirilen takımın son antrenmanında, Williams, Muñoz ve Yamal'ın da tam katılımıyla moralleri yüksek bir grup görüldü. İspanya, turnuvaya en büyük favorilerden biri olarak giriyor, ancak öncelikle zorlu bir grup aşamasını atlatması gerekiyor. Yeşil Burun Adaları ile oynayacakları maçın ardından La Roja, eleme turlarına yükselmeyi ve geçmişteki uluslararası başarılarını tekrarlamayı hedeflerken Suudi Arabistan ve zorlu bir Uruguay takımıyla karşı karşıya gelecek.