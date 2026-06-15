"Lamine'nin durumu mükemmel" - Luis de la Fuente, Yamal'ın İspanya'nın Dünya Kupası açılış maçında sakatlıktan sonra sahalara döneceğini doğruladı

22 Nisan'da Barcelona formasıyla sakatlanan genç süperstar, ABD'deki bu önemli turnuvaya yetişmek için zamana karşı yarışıyor. Kuzey Amerika'nın sıcağına ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçının getirdiği baskıya rağmen, De la Fuente, Atlanta'daki maç öncesi hazırlıklarında bu değerli oyuncusuyla ilgili endişeleri gidermeye çalıştı.

Pazar günü basına konuşan De la Fuente, kanat oyuncusunun oynayabileceğine dair kesin bir açıklama yaptı. "İyi haber şu ki Lamine mükemmel durumda," dedi teknik direktör. "O, tam da istediğimiz durumda bu noktaya geldi. Nico [Williams] ve Victor [Muñoz] gibi o da gayet iyi. Hepsi oynayabilir durumda, ancak bazıları maçın tamamında sahada olmayacak."