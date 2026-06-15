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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

"Lamine'nin durumu mükemmel" - Luis de la Fuente, Yamal'ın İspanya'nın Dünya Kupası açılış maçında sakatlıktan sonra sahalara döneceğini doğruladı

L. Yamal
İspanya
Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları
L. de la Fuente
Barcelona

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'ndaki ilk maç öncesinde kadroya büyük bir moral desteği sağladı ve Lamine Yamal'ın Yeşil Burun Adaları karşılaşması için "mükemmel durumda" olduğunu doğruladı. Barcelona'nın yıldız oyuncusu, 2025-26 sezonunun sonlarına doğru turnuva ilk maçına çıkmasını tehlikeye atacak ciddi bir sakatlık geçirmişti, ancak beklenenden daha hızlı iyileşmek için yoğun bir çaba gösterdi.

  • Yamal, Dünya Kupası'nın başlamasına hazır

    22 Nisan'da Barcelona formasıyla sakatlanan genç süperstar, ABD'deki bu önemli turnuvaya yetişmek için zamana karşı yarışıyor. Kuzey Amerika'nın sıcağına ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçının getirdiği baskıya rağmen, De la Fuente, Atlanta'daki maç öncesi hazırlıklarında bu değerli oyuncusuyla ilgili endişeleri gidermeye çalıştı.

    Pazar günü basına konuşan De la Fuente, kanat oyuncusunun oynayabileceğine dair kesin bir açıklama yaptı. "İyi haber şu ki Lamine mükemmel durumda," dedi teknik direktör. "O, tam da istediğimiz durumda bu noktaya geldi. Nico [Williams] ve Victor [Muñoz] gibi o da gayet iyi. Hepsi oynayabilir durumda, ancak bazıları maçın tamamında sahada olmayacak."

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    İspanya'nın genç yıldızlarının maç tutanaklarını düzenlemek

    Haberler son derece olumlu olsa da, taraftarlar Yamal'ı H Grubu karşılaşmasının tamamında sahada görmeyi beklememelidir. Teknik ekip, 18 yaşındaki oyuncuyu turnuvanın ilerleyen aşamaları için dinlendirmek amacıyla temkinli bir yaklaşım sergiliyor; turnuva serüvenine muhtemelen yedek kulübesinden başlayacak.

    De la Fuente, "Doktorlar, Lamine'nin yarın herhangi bir sorun yaşamadan oynayabileceğini söylüyor" dedi. "90 dakika oynamak değil, birkaç dakika oynamak, evet... [Williams ile olan] süreç de benzer. Günlerce, saatlerce birlikte çalıştılar ve aralarındaki ilişki sayesinde mutlular. Maçın gerektirdiğini düşünürsek, oynayabilirler."

  • Madrid ile ilgili söylentilere rağmen Cucurella konsantre

    Sakatlık haberlerinin yanı sıra, İspanya milli takımı kadrosu, Marc Cucurella'yı çevreleyen büyük transfer söylentilerinin yarattığı dikkat dağınıklığıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Real Madrid'in sol bek oyuncuyu Bernabéu'ya getirmek için Chelsea ile 60 milyon avroluk bir anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından De la Fuente, savunma oyuncusunun milli takımın hedeflerine tamamen odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

    İspanya teknik direktörü, "Bu Cucu ya da başka biri için iyi bir haber ise, bunu kutlayacağız" dedi. "Kulüpler hakkında konuşmam, ama bana milli takımdaki Cucurella'yı sorarsanız, o ikna edici bir oyuncu... 17 yaşından beri bizimle birlikte, performansını, kalitesini ve potansiyelini biliyorum. Şüphesiz, dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilir."

  • Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    H Grubu'nda önümüzdeki yol

    Kennesaw State Üniversitesi'nde gerçekleştirilen takımın son antrenmanında, Williams, Muñoz ve Yamal'ın da tam katılımıyla moralleri yüksek bir grup görüldü. İspanya, turnuvaya en büyük favorilerden biri olarak giriyor, ancak öncelikle zorlu bir grup aşamasını atlatması gerekiyor. Yeşil Burun Adaları ile oynayacakları maçın ardından La Roja, eleme turlarına yükselmeyi ve geçmişteki uluslararası başarılarını tekrarlamayı hedeflerken Suudi Arabistan ve zorlu bir Uruguay takımıyla karşı karşıya gelecek.