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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Lamine futbolun ta kendisi!' - Joao Felix, Ballon d'Or için açık favorisini açıkladı ve Suudi Arabistan'ı reddetmesine değindi

Portekiz
J. Felix
Al Nassr FC

Al-Nassr forveti Joao Felix, Ballon d'Or'u kazanması için bir numaralı favorisinin Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal olduğunu söyledi. AS'ye verdiği röportajda Portekizli yıldız, kendi aday gösterilmemesini değerlendirirken Yamal'ı Kylian Mbappe ve Harry Kane'in önünde tuttu.

  • Felix, Ballon d'Or zaferi için Yamal'ı Avrupalı süper yıldızların önünde destekliyor

    Al-Nassr'ın forveti Joao Felix, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Lamine Yamal'a duyduğu hayranlığı bütünüyle dile getirirken, genç oyuncuyu prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en güçlü aday olarak gösterdi. İspanyol gazetesi AS'ye kapsamlı bir röportaj veren 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Yamal'ın dünya genelindeki futbolseverleri büyüleyen eşsiz bir şölen sunduğunu savundu.

    Felix, Yamal'ın İspanya'nın Dünya Kupası zaferindeki belirleyici rolünün onu uluslararası futbolun zirvesine taşıdığını belirtti.

    Portekizli milli oyuncu, ödülün saf sanatsal dehayı takdir etmesi gerektiğinde ısrar etti.

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  • imago-sport-1079251994.jpgZUMA Press Wire

    Eski Barcelona kiralığı, genç oyuncuyu Mbappe ve Kane'in önünde görüyor

    Kylian Mbappe ve Harry Kane'in dikkat çekici gol sezonları geçirdiğini kabul eden Felix, Yamal'ın futbola eşsiz bir yaratıcılık kattığını vurguladı. Genç kanat oyuncusunun performanslarını izlemek için Barcelona maçlarını düzenli olarak takip ettiğini de itiraf etti.

    Felix, Yamal'ın sahadaki eğlencenin gerçek özünü temsil ettiğini söyledi.

    Felix, "Televizyonu açıp bir oyuncuyu izlerken gözünüzü ekrandan alamıyorsanız, o Lamine'dir" dedi. "Mbappe ve Kane'in harika bir sezon geçirdiği doğru ama Lamine futbolun kendisi. Ayrıca Dünya Kupası'nı kazandı, bu da Dünya Kupası yıllarında çok önemli."

  • Portekizli forvet, Ballon d'Or görmezden gelinmesini ve Suudi Arabistan algısını değerlendirdi

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    Felix, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor

    Felix, odağını yeniden yurt içi ve uluslararası görevlerine çevirirken Al-Nassr ile lig şampiyonluğuyla tamamladığı sezonun üzerine koymayı hedefliyor. Hücum oyuncusu, Avrupa futbolunu evinden takip ederken Suudi Arabistan'da bireysel formunu korumakta da kararlı.

    Barcelona ve Yamal, İspanya'daki yurt içi mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.

    Felix, bu sezon Al-Nassr ile kupalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

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