ZUMA Press Wire
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'Lamine futbolun ta kendisi!' - Joao Felix, Ballon d'Or için açık favorisini açıkladı ve Suudi Arabistan'ı reddetmesine değindi
Felix, Ballon d'Or zaferi için Yamal'ı Avrupalı süper yıldızların önünde destekliyor
Al-Nassr'ın forveti Joao Felix, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Lamine Yamal'a duyduğu hayranlığı bütünüyle dile getirirken, genç oyuncuyu prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en güçlü aday olarak gösterdi. İspanyol gazetesi AS'ye kapsamlı bir röportaj veren 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Yamal'ın dünya genelindeki futbolseverleri büyüleyen eşsiz bir şölen sunduğunu savundu.
Felix, Yamal'ın İspanya'nın Dünya Kupası zaferindeki belirleyici rolünün onu uluslararası futbolun zirvesine taşıdığını belirtti.
Portekizli milli oyuncu, ödülün saf sanatsal dehayı takdir etmesi gerektiğinde ısrar etti.
- ZUMA Press Wire
Eski Barcelona kiralığı, genç oyuncuyu Mbappe ve Kane'in önünde görüyor
Kylian Mbappe ve Harry Kane'in dikkat çekici gol sezonları geçirdiğini kabul eden Felix, Yamal'ın futbola eşsiz bir yaratıcılık kattığını vurguladı. Genç kanat oyuncusunun performanslarını izlemek için Barcelona maçlarını düzenli olarak takip ettiğini de itiraf etti.
Felix, Yamal'ın sahadaki eğlencenin gerçek özünü temsil ettiğini söyledi.
Felix, "Televizyonu açıp bir oyuncuyu izlerken gözünüzü ekrandan alamıyorsanız, o Lamine'dir" dedi. "Mbappe ve Kane'in harika bir sezon geçirdiği doğru ama Lamine futbolun kendisi. Ayrıca Dünya Kupası'nı kazandı, bu da Dünya Kupası yıllarında çok önemli."
Portekizli forvet, Ballon d'Or görmezden gelinmesini ve Suudi Arabistan algısını değerlendirdi
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- ZUMA Press Wire
Felix, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor
Felix, odağını yeniden yurt içi ve uluslararası görevlerine çevirirken Al-Nassr ile lig şampiyonluğuyla tamamladığı sezonun üzerine koymayı hedefliyor. Hücum oyuncusu, Avrupa futbolunu evinden takip ederken Suudi Arabistan'da bireysel formunu korumakta da kararlı.
Barcelona ve Yamal, İspanya'daki yurt içi mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.
Felix, bu sezon Al-Nassr ile kupalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.
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