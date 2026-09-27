Konuyla ilgili ek alıntıları 🗣️ eklemek için bu üçüncü slaydı kullanın. Alternatif olarak, taraftarların veya dikkat çeken yorumcuların/eski oyuncuların görüşlerini yansıtmak için 'X/Twitter'daki' gönderilere 𝕏atıfta bulunun.

Sosyal medya gönderileri eklemek için yukarıdaki 'Social Embeds' düğmesini kullanın; en ilgili/en etkili olandan başlayarak tek tek ekleyin, ancak en fazla beş ya da altı gömü kullanın.

Buraya görsel eklemenize gerek yok.

Son olarak, yukarıdaki slayttaki 'Headline' kutusunu kullanarak, slayttaki içerikle ilgili, anahtar kelimeler içeren ve yazılanları uygun şekilde özetleyen kendi ara başlığınızı yazın.

Yukarıdaki talimatları okuduktan sonra tüm metni silin ve kendi metninizi ekleyin.