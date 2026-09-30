'Lamine en iyisi' - Nico Williams, Yamal için Ballon d'Or iddiasında bulundu

Nico Williams, İspanya'nın Hırvatistan'ı Uluslar Ligi'nde 4-1'lik skorla farklı geçtiği maçta genç yıldızın bir kez daha ders niteliğinde bir performans sergilemesinin ardından Lamine Yamal'ın Ballon d'Or için ne kadar güçlü bir aday olduğunu savundu. Athletic Club kanat oyuncusu, Sevilla'da maçın son bölümünde fileleri havalandırdıktan sonra, sporu gerçekten bilen herkesin vatandaşı Yamal'ı dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüğünü söyledi.