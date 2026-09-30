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'Lamine en iyisi' - Nico Williams, Yamal için Ballon d'Or iddiasında bulundu
Genç yıldız, Sevilla'yı farklı mağlubiyete sürükledi
Williams, genç hücum oyuncusunun İspanya'nın Hırvatistan'ı 4-1'le darmadağın ettiği maçta iki gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olmasının ardından Yamal'ın Ballon d'Or için tartışmasız yeterliliğini savundu. Sevilla'daki bu etkileyici performans, hafta sonunda Wembley'de İngiltere'ye karşı erken bir açılış golü atmasının ardından yakaladığı ivmenin doğrudan devamı oldu. Williams, ezici galibiyeti bitime bir dakika kala attığı sert golle kendisi de taçlandırdı.
- Dave Shopland
Kanat oyuncusu, bireysel olarak güçlü destek sundu
Barcelona kanat oyuncusunun hem kulübünde hem de milli takımda sürdürdüğü istikrarlı üstün performans, futbolun bireysel düzeydeki en büyük ödülüne adaylığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından karma alanda gazetecilere konuşan Williams, "Lamine Ballon d'Or'u hak ediyor. Birçok görüş var ama futboldan anlayan ve futbolu seven herkes, Lamine'in en iyisi olduğunu bilmek zorunda" dedi.
Mükemmel sezon, podyum iddialarını güçlendiriyor
Williams'ın kamuoyu önündeki desteği, Yamal'ın La Liga şampiyonluğunu koruduğu, İspanya Süper Kupası'nı kazandığı ve ülkesini Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası zaferine taşıdığı sansasyonel sezonundan kaynaklanıyor. Geçen yıl Ousmane Dembele'nin ardından ikinci olan 19 yaşındaki oyuncu, artık Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi elit rakiplerle birlikte başlıca adaylardan biri olarak görülüyor.
- Alberto Gardin
Avrupa’nın hız belirleyicileri görkemli geceyi bekliyor
Sevilla'daki galibiyet, dünya şampiyonlarının yenilmezlik serisini 40 maça çıkarırken, Uluslar Ligi A3 Grubu'ndaki liderliğini de pekiştirdi. Luis de la Fuente'nin ekibi, cumartesi günü Çekya'yı ağırlayacak ve milli ara dönemini üç gün sonra Hırvatistan deplasmanında tamamlayacak.
Oylamanın artık resmen kapanmasıyla birlikte Yamal, Ballon d'Or kazananının 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek gala töreninde açıklanmasını heyecanla bekliyor.
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