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“Lamine’e ne oldu?” Monaco CEO’su, Folarin Balogun’un Everton’a transferinin dramatik şekilde çökmesinin ardından Chelsea’nin Camara için yaptığı geç hamleyi açıkladı
Chelsea'nın Camara için son dakika hamlesi
Transfer döneminin kapanmasının ardından düzenlenen samimi bir basın toplantısında, Monaco CEO’su Chelsea’nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Camara’yı kadrosuna katmak için gösterdiği ısrarlı çabaları anlattı.
Scuro, Monaco’nun önceliğinin oyuncuyu üçüncü sezonu için takımda tutmak olduğunu, ancak Chelsea’nin özellikle kendi orta saha yıldızlarını göndermesinin ardından girişimlerinde durmak bilmediğini açıkladı. Scuro, Monaco’nun Senegalli milli oyuncunun satılık olmadığı yönündeki net tavrına rağmen Chelsea’nin sürekli yoklama yaptığını ve tekrar tekrar, “Peki ya Lamine? Peki ya Lamine?” diye sorduğunu belirtti.
Durum, son gün saat 16.00 sularında Chelsea’nin Enzo Fernandez’in satışını görüşmeleri yeniden açmak için bir gerekçe olarak gösterip yeniden temas kurmasıyla tırmandı. Scuro, cevabın yine hayır olduğunu söyledi, ancak akşam ilerledikçe ve başka yerlerde sorunlar ortaya çıktıkça kapı kısa süreliğine aralandı. “Chelsea geldi ve bizi aradı. Ah, belki çözüm için burada olabilirim. Ve o anda, görüşme için kapıyı açmak zorunda kaldık,” diye itiraf etti Scuro.
- Getty
Balogun'un Everton konusundaki U dönüşünün nedeni açıklandı
Balogun’un Goodison Park’a transferinin çökmesi ise daha da dramatikti. USMNT forveti sağlık kontrolü için Merseyside’a gitmişti, ancak Everton, Monaco personelinin haksız bulduğu endişeler dile getirdi. Scuro, sağlık kontrolüyle ilgili anlaşmazlığın kulüpler arasında nihayet çözüme kavuşmasının ardından Balogun’un gece yarısından sonra fikir değiştirdiğini belirtti.
Scuro’ya göre Balogun’un gerekçesi açıktı: "Balogun’un iddiası şu: Kulübün bana davranış biçimi nedeniyle kendimi iyi hissetmiyorum. Everton’ın sağlık departmanı geleceğim ya da sağlığım hakkında şüpheler ortaya koyduğu için kendimi iyi hissetmiyorum. Hiçbir sorunum yok (sağlık sorunu yok), bu yüzden burada uzun süreli bir sözleşmeye imza atma konusunda rahat değilim."
Mali baskılar ve DNCG kısıtlamaları
Scuro, Fransız futbolundaki sıkı mali tabloya işaret ederek kulübün gelir yaratma ihtiyacı konusunda açık sözlü davrandı. İzlenen stratejinin maaş bütçesinde %20’lik bir düşüşü içerdiğini ve Balogun transferi suya düşmeden önce bu hedefe neredeyse ulaşıldığını belirtti.
CEO ayrıca, gerçekleşmeyen ayrılığın Cruz Azul'dan Erik Lira için yapılacak anlaşmayı da bozmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Balogun ayrılmadığı için Monaco, gelecek oyuncu için Avrupa Birliği dışı kontenjanında yer açamadı. Scuro, "Anlaşmada Balogun'un yabancı (AB dışı) kontenjanını açması zorunluydu; bu nedenle Erik Lira'yı getiremedik" dedi.
- AFP
Oyuncu zihniyeti ve önümüzdeki yol
Oyuncular açısından duygusal yansımaya ilişkin olarak Scuro, Chelsea'nin son anda gelen ilgisine rağmen Camara'nın profesyonel kalacağına inanıyor. Chelsea gibi bir kulübün neler vaat edebileceği nedeniyle oyuncunun "dün heyecanlanmış olabileceğini" kabul eden Scuro, buna rağmen Camara'nın kariyerini Prenslik'te sürdürmeye devam edeceğinden emin olduğunu ifade etti.
Balogun için ise dünyanın farklı bölgelerindeki diğer transfer dönemleri hâlâ açık olduğu için gelecek belirsizliğini koruyor. Scuro, sırada ne olduğunu konuşabilmeleri için oyuncunun dönmesini beklediğini söyledi. "Bugün itibarıyla o bir Monaco oyuncusu. Kalma ihtimali var. Hâlâ açık olan başka pazarlar var ve bunlarla ilgili farklı oyuncularla, 'Balo' da dahil olmak üzere, görüşmeler yapıyoruz."
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