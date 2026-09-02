Transfer döneminin kapanmasının ardından düzenlenen samimi bir basın toplantısında, Monaco CEO’su Chelsea’nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Camara’yı kadrosuna katmak için gösterdiği ısrarlı çabaları anlattı.

Scuro, Monaco’nun önceliğinin oyuncuyu üçüncü sezonu için takımda tutmak olduğunu, ancak Chelsea’nin özellikle kendi orta saha yıldızlarını göndermesinin ardından girişimlerinde durmak bilmediğini açıkladı. Scuro, Monaco’nun Senegalli milli oyuncunun satılık olmadığı yönündeki net tavrına rağmen Chelsea’nin sürekli yoklama yaptığını ve tekrar tekrar, “Peki ya Lamine? Peki ya Lamine?” diye sorduğunu belirtti.

Durum, son gün saat 16.00 sularında Chelsea’nin Enzo Fernandez’in satışını görüşmeleri yeniden açmak için bir gerekçe olarak gösterip yeniden temas kurmasıyla tırmandı. Scuro, cevabın yine hayır olduğunu söyledi, ancak akşam ilerledikçe ve başka yerlerde sorunlar ortaya çıktıkça kapı kısa süreliğine aralandı. “Chelsea geldi ve bizi aradı. Ah, belki çözüm için burada olabilirim. Ve o anda, görüşme için kapıyı açmak zorunda kaldık,” diye itiraf etti Scuro.