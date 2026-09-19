Londra’daki yıldızlarla dolu tören hızla yaklaşırken, Baena genç kanat oyuncusunu 2024 kazananı Rodri ve Inter Miami süperstarı Messi’nin önünde zirveye koymakta tereddüt etmedi. DAZN’e verdiği röportajda ilk üçünü sıralayan Baena, şu ifadeleri kullandı: "Benim için son derece net. İlk üçüm Lamine, Rodri ve Messi olur.

"Benim için Lamine dünyanın en iyi oyuncusu; Rodri Dünya Kupası’nda seviyesini gösterdi, Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuydu; Messi’nin ise bu sezon 39 yaşında yaptıkları, çok az oyuncunun başarabileceği bir şey."