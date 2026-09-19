AFP
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'Lamine dünyanın en iyi oyuncusu' - Alex Baena, Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmasını destekledi ve Messi benzetmesi yaptı
Katalan harika çocuk destek aldı
Atletico oyuncusu Baena, Yamal'ın 2026 Ballon d'Or'da futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanmasını açıkça destekledi. Real Madrid derbisi öncesinde konuşan İspanyol orta saha, genç vatandaşısının dünya futbolundaki diğer tüm oyunculardan daha üst bir seviyede performans gösterdiğini söyledi. Bu güçlü destek, Barcelona'nın genç yıldızının geçen sezon ülkesini Dünya Kupası zaferine taşıdığı ve kulübüyle iki yerel kupa kazandığı müthiş kampanyanın ardından adaylığını daha da güçlendirdi.
- AFP
İspanyol isim podyum tahminlerini açıkladı
Londra’daki yıldızlarla dolu tören hızla yaklaşırken, Baena genç kanat oyuncusunu 2024 kazananı Rodri ve Inter Miami süperstarı Messi’nin önünde zirveye koymakta tereddüt etmedi. DAZN’e verdiği röportajda ilk üçünü sıralayan Baena, şu ifadeleri kullandı: "Benim için son derece net. İlk üçüm Lamine, Rodri ve Messi olur.
"Benim için Lamine dünyanın en iyi oyuncusu; Rodri Dünya Kupası’nda seviyesini gösterdi, Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuydu; Messi’nin ise bu sezon 39 yaşında yaptıkları, çok az oyuncunun başarabileceği bir şey."
Yamal, Messi ile kıyaslanıyor
Baena'nın hayranlığı, yaz boyunca İspanya'nın antrenman kamplarında genç oyuncunun ender görülen yeteneğini yakından izlemekten kaynaklanıyor. 19 yaşındaki futbolcunun sihrini Arjantinli efsaneyle kıyaslayan Baena, şöyle ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu yaz antrenmanlarda onu çok izledim ve başka hiçbir profesyonel futbolcuda görmediğiniz şeyler yapıyor.
"Sırf onu izlemek için maç açtığım az sayıdaki oyuncudan biri. Bu bana daha önce sadece Messi ile olmuştu; sırf onun nasıl oynadığını görmek için maç izlerdim. Onun için de benim durumum aynı; Barca'yı onun ve birkaç oyuncu daha için izliyorum ama o oynamıyorsa ekran başına geçmem benim için çok zor."
- getty
Işıltılı gala Londra'ya yaklaşıyor
Ballon d'Or'un 70. kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir galada resmen açıklanacak. Yamal, geçen sezon hem Katalan devinde hem de milli takımında 24 gol ve 18 asistlik katkı vermesinin ardından ödülün önde gelen adaylarından biri olarak görülüyor. Ancak odağı bu tarihi törene çevirmeden önce Baena ile Yamal, son derece çekişmeli geçen La Liga şampiyonluk yarışında kendi kulüplerini yolda tutmak zorunda.
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