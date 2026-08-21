Bu baskının benimsenip benimsenmemesi gerektiği sorulduğunda, cumartesi günü Real Madrid'in Espanyol deplasmanına çıkacağı ve Jose Mourinho'nun takımın başındaki dönüşündeki ilk La Liga maçını yayınlayacak olan Disney+'ta ESPN aracılığıyla GOAL'e konuşan eski Real Madrid yıldızı McManaman şöyle dedi: “Yani, şu anda Lamine ondan çok daha iyi. Onu 20 ay önce Leganes'te oynarken gördüm, oradan bu seviyeye nasıl geldiğine inanamazsınız, bence kimse de inanamaz.

“Ama günümüzde futbol böyle, mesele tamamen böyle hikâyeler, büyük oyuncular için büyük paralar. Daha önce stil ve özden bahsetmiştik, Lamine bunu yaptı. 16 yaşındaydı ve bunu yapıyordu, 17 yaşında daha fazlasını kazanıyor, 18, 19 yaşında, Dünya Kupası'nı kazandı, yani olağanüstü.

“Karşılaştırmalar yapılacaktır ama Lamine, yaşları benzer olsa da Diomande'den çok ama çok daha tecrübeli. Ancak onun hedeflemesi gereken şey bu, Lamine Yamal'ın istikrarını hedeflemeli.

“Ayrıca Real Madrid'de oynamanın baskısı da var çünkü biliyorsunuz Franco Mastantuono, Arjantin'de, River Plate'te büyük bir isim, rekor transfer vb. Real Madrid'e geldi, yeterince tecrübeli değildi, bence mental olarak da bunu gerçekten üstlenip takım zorlanırken gelişim gösterecek kadar yaş olarak hazır değildi ve bu yıl Yan Diomande için de durum bu olacak.

“İlk andan itibaren etkili olmaları gerekecek çünkü birkaç kötü sonuç alırlarsa ve taraftar üzerlerine gelmeye başlarsa, taraftarların neye homurdandığını vb. kontrol edebilmek için güçlü bir karaktere sahip olmanız gerekir. Bu yüzden hepsi için bir sınav olacak ve özellikle size en yakın rakipleriniz başarı gösteriyorsa bu daha da büyük bir sınava dönüşür. Dolayısıyla gelecek yıl La Liga'da sahanın her yerinde ve her yerde çok güzel alt hikâyeler olacak.

“Barça'nın saha dışında mali açıdan artık toparlanmaya başlamasını, Camp Nou'nun tamamlanmasını, daha fazla finansal kaynağa sahip olmasını, kendisinin de iyi oyuncular almasını seviyorum. Bu da La Liga'yı bir kez daha yukarı taşıyor.”