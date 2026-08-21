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‘Lamine çok daha iyi’ - Genç kanat oyuncusu Barcelona'nın harika çocuğu Yamal'la kaçınılmaz karşılaştırmalarla karşı karşıya kalırken, €140 milyonluk Real Madrid yıldızı Yan Diomande'nin karşılaştığı zorluk
Yamal, La Liga, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazandı
Yamal, 2023'te henüz 15 yaşındayken erken yaşta ortaya çıkan olağanüstü yeteneğiyle rekorları altüst eden yükselişine başlayarak o kategoride kendini kabul ettirmiş bir süperstar oldu. İspanya Milli Takımı oyuncusunun kariyerinde artık yerel şampiyonluklar, Golden Boy ödülü, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası zaferi bulunuyor.
Barça'nın genç yıldızı, zaman zaman sakatlık sorunları yaşamasına rağmen geçen sezon 24 gol kaydetti ve aynı zamanda faydalı bir asist kaynağı haline geldi. Kendisinin La Masia altyapısından yetişen Lionel Messi'ye benzetilmesinin ardından, oyununu daha da üst seviyelere taşıması için meydan okuma yapılıyor.
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Fildişi Sahilli genç Diomande, Bernabeu'da yüksek maliyetli bir takviye
Yamal, Camp Nou'da sık sık şovun yıldızı olsa da Real Madrid de kendine ait bir başka heyecan verici kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. İspanyol devi, Fildişi Sahilli genç Diomande için önemli ölçüde güven ve para yatırımı yaptı; onu RB Leipzig'den transfer etti. Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'la birlikte oynayacak.
Diomande, Yamal'dan sekiz ay daha büyük, ancak benzer bir yetenek havuzunda yer alıyor. Real Madrid formasıyla göstereceği performans, Yamal'ın Katalunya'daki katkısıyla aynı titizlikle mercek altına alınacak. Bu ilgi odağından kaçınması imkânsız olacak.
Diomande, bir diğer harika çocuk Yamal ile kıyaslanacak
Bu baskının benimsenip benimsenmemesi gerektiği sorulduğunda, cumartesi günü Real Madrid'in Espanyol deplasmanına çıkacağı ve Jose Mourinho'nun takımın başındaki dönüşündeki ilk La Liga maçını yayınlayacak olan Disney+'ta ESPN aracılığıyla GOAL'e konuşan eski Real Madrid yıldızı McManaman şöyle dedi: “Yani, şu anda Lamine ondan çok daha iyi. Onu 20 ay önce Leganes'te oynarken gördüm, oradan bu seviyeye nasıl geldiğine inanamazsınız, bence kimse de inanamaz.
“Ama günümüzde futbol böyle, mesele tamamen böyle hikâyeler, büyük oyuncular için büyük paralar. Daha önce stil ve özden bahsetmiştik, Lamine bunu yaptı. 16 yaşındaydı ve bunu yapıyordu, 17 yaşında daha fazlasını kazanıyor, 18, 19 yaşında, Dünya Kupası'nı kazandı, yani olağanüstü.
“Karşılaştırmalar yapılacaktır ama Lamine, yaşları benzer olsa da Diomande'den çok ama çok daha tecrübeli. Ancak onun hedeflemesi gereken şey bu, Lamine Yamal'ın istikrarını hedeflemeli.
“Ayrıca Real Madrid'de oynamanın baskısı da var çünkü biliyorsunuz Franco Mastantuono, Arjantin'de, River Plate'te büyük bir isim, rekor transfer vb. Real Madrid'e geldi, yeterince tecrübeli değildi, bence mental olarak da bunu gerçekten üstlenip takım zorlanırken gelişim gösterecek kadar yaş olarak hazır değildi ve bu yıl Yan Diomande için de durum bu olacak.
“İlk andan itibaren etkili olmaları gerekecek çünkü birkaç kötü sonuç alırlarsa ve taraftar üzerlerine gelmeye başlarsa, taraftarların neye homurdandığını vb. kontrol edebilmek için güçlü bir karaktere sahip olmanız gerekir. Bu yüzden hepsi için bir sınav olacak ve özellikle size en yakın rakipleriniz başarı gösteriyorsa bu daha da büyük bir sınava dönüşür. Dolayısıyla gelecek yıl La Liga'da sahanın her yerinde ve her yerde çok güzel alt hikâyeler olacak.
“Barça'nın saha dışında mali açıdan artık toparlanmaya başlamasını, Camp Nou'nun tamamlanmasını, daha fazla finansal kaynağa sahip olmasını, kendisinin de iyi oyuncular almasını seviyorum. Bu da La Liga'yı bir kez daha yukarı taşıyor.”
- Getty/GOAL
La Liga 2026-27: Real, El Clasico'daki rakibi Barcelona ile karşı karşıya geliyor
Diomande, oyununda hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyel bulunduğu için en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülüyor ve doğal yetenek ile sarsılmaz özgüvenin birleşimiyle nelerin başarılabileceğine dair bir örnek olarak Yamal'a bakacaktır.
2026-27'nin ilk El Clasico'sunun, Real'in Camp Nou'ya konuk olacağı ekim ayında oynanması bekleniyor ve Mourinho, büyük heyecan yaratan bu karşılaşma geldiğinde takımının iç sahada da deplasmanda da tam kapasiteyle oynuyor olmasını umacaktır.
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