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Lamine Camara'nın menajeri, Enzo Fernandez'in ayrılığının ardından 47 milyon sterlinlik Chelsea transferinin çökmesi sonrası ortaya çıkan "meta" söylemi nedeniyle Monaco'yu sert sözlerle eleştirdi
Chelsea'nin transfer döneminin son günündeki orta saha felaketi
Chelsea, Manchester City'ye rekorla eşitlenen bir transferle giden Enzo'nun doğrudan yerine Senegal milli oyuncusu Camara'yı düşünüyordu. Chelsea, Monaco ile 47 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı ve orta saha oyuncusu Londra'ya uçmaya hazırlanmadan önce sağlık kontrolünden bile geçti.
Ancak transfer, Folarin Balogun'un Everton'a önerilen geçişine sıkı sıkıya bağlıydı. Fransız ekibinin, büyük bir satışla hesaplarını acilen dengelemesi gerekiyordu. Everton, Balogun için girişimlerini ilk olarak ilerlettiğinde Monaco, Camara'ya ayrılmayacağını bildirdi.
Transfer döneminin tuhaf finalinde Balogun, Everton'daki sağlık kontrolünün ardından fikrini değiştirdi ve bu hamleyi reddetti. Buna rağmen Monaco, Camara'nın ayrılığına yine de onay vermedi ve Chelsea'yi profesyonellikten uzak buldukları bu son dakika geri dönüşü nedeniyle tamamen öfkelendirdi.
- Jonathan Moscrop
Menajer, 'emtia' muamelesine öfkeli
Hem Camara'yı hem de Crystal Palace kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı temsil eden eski Premier League golcüsü Diomansy Kamara, büyük hayal kırıklığını dile getirmek için Instagram'a başvurdu. Kamara, son anda gelen engelin Afrikalı futbolcuların transfer piyasasında yönetilme biçimindeki sistematik bir sorunu gözler önüne serdiğini düşündü.
Kamara, Instagram hikâyesinde şu paylaşımı yaptı: "Ismaïla Sarr ve Lamine Camara'yla ilgili durumlar hepimizin durup dikkat kesilmesini gerektirmeli. Afrikalı oyuncuların bazen yalnızca birer metadan ibaretmiş gibi görülebildiği bu anlayıştan çıkmalıyız: onları satın alıyorsunuz, fiyatlarını siz belirliyorsunuz, geleceklerini siz müzakere ediyorsunuz ve çoğu zaman kendi istekleri arka plana itiliyor."
Şunları ekledi: "Afrikalı oyuncularımız saygıyı hak ediyor. Emeklerine saygı. Kariyerlerine saygı. Hedeflerine saygı. Seslerine saygı."
Transfer görüşmelerinin insani bedeli
Kamara, futbolun finansal mekanizmalarının sporcular üzerindeki kişisel bedeli çoğu zaman göz ardı ettiğini vurguladı. Sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bir transfer, yalnızca iki kulüp ve bir dizi rakam meselesi olmamalı. Her sözleşmenin arkasında bir insan, bir kariyer, hayaller ve hayatı değiştiren kararlar vardır.
"Kulüplerin bazen son sözü söyleyebilmesi, profesyonel futbolun bir gerçeği. Ancak geriye bir soru kalıyor: Oyuncunun kariyeri ve iradesi ne olacak?"
Sistemsel reform çağrısında bulunan menajer, sporun otoritelerini müdahaleye davet etti. Kamara, "Futbolun yönetim organları, özellikle FIFA ve UEFA, bu durumları ciddiyetle ele almalı ve hem kulüpler hem de oyuncular için daha adil bir sistem oluşturulup oluşturulamayacağını değerlendirmeli" diyerek çağrıda bulundu. "Serbest kalma maddeleri zorunlu hale getirilmeli mi?
"Sonuçta futbolcunun arkasındaki kişinin bağlılığını ve güvenini kaybediyorsa, bir kulübün bir oyuncuyu sözleşmesine bağlı tutabilmesinin ne anlamı var? Kulüplerin yatırımları korunmalı, ancak oyuncunun kariyeri, hedefleri ve kendi geleceğine karar verme hakkı da korunmalı. Her iki tarafı da koruyan bir çerçeveye ihtiyacımız var."
Sözlerini şu şekilde tamamladı: "Oyuncunun, geleceğini belirleyen kararlarda sesinin duyulabilmesi ve saygı görmesi gerekir. Neyin önemli olduğunu asla unutmayalım: Her başarının arkasında tarihi önce oyuncular yazar."
- Getty Images Sport
Alonso anında orta saha krizinin eşiğinde
Fernandez'in ayrılığına Camara'yı kadroya katmadan onay veren Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, ciddi bir kadro seçimi sıkıntısıyla karşı karşıya. Chelsea'nin orta sahası bir anda iyice zayıfladı; Moises Caicedo ile Jordan Henderson sakatlıklarıyla uğraşırken, Romeo Lavia ise ancak yeni yeni tam kondisyonuna dönüyor.
Alonso, Brighton'a karşı yakın zamanda alınan galibiyette zaten bekler Reece James ile Malo Gusto'yu merkez orta sahada kullanmak zorunda kalmıştı. Chelsea şimdi, ocak transfer dönemi açılana kadar ayakta kalmayı umarak, pazar günü son şampiyon Arsenal deplasmanının zorlu virajını daralmış kadrosuyla dönmek zorunda.
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