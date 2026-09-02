Chelsea, Manchester City'ye rekorla eşitlenen bir transferle giden Enzo'nun doğrudan yerine Senegal milli oyuncusu Camara'yı düşünüyordu. Chelsea, Monaco ile 47 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı ve orta saha oyuncusu Londra'ya uçmaya hazırlanmadan önce sağlık kontrolünden bile geçti.

Ancak transfer, Folarin Balogun'un Everton'a önerilen geçişine sıkı sıkıya bağlıydı. Fransız ekibinin, büyük bir satışla hesaplarını acilen dengelemesi gerekiyordu. Everton, Balogun için girişimlerini ilk olarak ilerlettiğinde Monaco, Camara'ya ayrılmayacağını bildirdi.

Transfer döneminin tuhaf finalinde Balogun, Everton'daki sağlık kontrolünün ardından fikrini değiştirdi ve bu hamleyi reddetti. Buna rağmen Monaco, Camara'nın ayrılığına yine de onay vermedi ve Chelsea'yi profesyonellikten uzak buldukları bu son dakika geri dönüşü nedeniyle tamamen öfkelendirdi.



