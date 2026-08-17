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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Lamal'dan beklenen rol: Company'nin tavsiyesi Barcelona'nın olağanüstü yeteneğini uyarıyor

Basel - Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
J. Bisiwu
L. Yamal
La Liga
V. Kompany
İsviçre
İspanya
Mısır
Belçika

"... çünkü ikisi de TikTok neslinden!"

Jesse Bisiou'nun Barcelona'da güçlü bir izlenim bırakması uzun zaman almadı; son hazırlık maçındaki iki golüyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl dikkat çeken şey, Katalan kulübünün Belçikalı yeteneğe dair kararını aylar önce vermiş olması; onu yatırım yapmaya değer, farklı bir proje olarak görmesiydi.

2008 yılında Leuven'de doğan Bisiou, Katalan kulübüne transferinden birkaç gün sonra, pazar günü Basel karşısındaki hazırlık maçında kazanılan galibiyet sırasında Barcelona forması altındaki ilk iki golünü kaydetti ve adı ilgi çekmeye başladı.

  • Basel'den Barcelona'ya: Yeteneği ortaya çıkaran başlangıç

    İsviçre, dört ay önce onun kariyerindeki önemli bir dönüm noktasına tanıklık etmişti. O dönemde Barcelona'nın gözlemci ekibinde Deco'nun en önemli yardımcılarından biri olan João Amaral, o sırada Club Brugge'ün sportif direktörü olan ve halihazırda aynı görevi Feyenoord'da sürdüren Dennis te Kloese ile bir araya gelmişti.

    Te Kloese, başka kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiğini, ancak onda Ajax akademisinin ünlendiği kanat oyuncusu profilini anımsatan olağanüstü bir yetenek gören Barcelona'nın onu kadrosuna katma konusunda en ısrarcı taraf olduğunu söyledi.

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  • Sakin bir kişilik, kibirden uzak bir karizma

    Amaral, Bisiwu'yu Benfica'ya karşı oynanan UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde bizzat takip etmişti. Oyuncu, fiziksel bir sorun nedeniyle fazla süre almamasına rağmen bu durum, transferi 8 milyon euro karşılığında gerçekleştirmeye karar veren Barcelona yetkililerinin kanaatini değiştirmedi; oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon eurodan daha azdı.

    as gazetesi şunları yazdı: "Bisiwu'nun profesyonel futboldaki ilk adımlarını takip eden Rego, oyuncunun sakin bir kişiliğe ve kibirden uzak, büyük bir özgüvene sahip olduğunu düşünüyor; ayrıca onu, samimi yapısı sayesinde soyunma odasında sevilen biri olarak nitelendirdi."

    Gazete, 18 yaşındaki Bisiwu'nun Lamine Yamal ile özel bir bağ kurabileceğini ekledi ve iki oyuncunun "TikTok kuşağı" olarak nitelendirdiği aynı jenerasyona mensup olması nedeniyle, Barcelonalı yıldızın onun için "ağabey" rolünü üstleneceğini öngördü. Rego, Bisiwu'nun, Barcelona atmosferine uyum sağlamasına yardımcı olabilecek karizmanın yanı sıra "X Factor" olarak nitelendirdiği olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

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  • Kompany'nin tavsiyesi: Yaygaraya inanma

    Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Lamine Yamal'ın varlığı nedeniyle oyuncunun süre almak için zorlu bir rekabet beklemesine rağmen, Rego bu sezon Bissouma'nın kiralık olarak ayrılacağını düşünmüyor.

    Barcelona'nın bu yıl boyunca oyuncunun gelişimini hem fiziksel hem de kişisel açıdan yakından takip etmek istediğini söyledi ve geleceğiyle ilgili bir karar vermek için ikinci sezonun daha önemli olabileceğini belirtti.

    Şu an için Rego, oyuncuya iki golünün ardından etrafını saran gürültüye kapılmaması yönünde tavsiyede bulunuyor ve Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin şu sözünü örnek gösteriyor: "Gürültüye inanma, dramaya inanma."

    Ayrıca Bissouma'nın hızı ve takım oyununu bir arada yürütebilme yeteneğini övdü ve Dani Olmo'nun pasının ardından attığı muhteşem golün kendisi için bir sürpriz olmadığını vurguladı. Böylece şimdi görev, Belçikalı kanat oyuncusunun yeteneğinden ne kadar yararlanabileceğini belirlemek üzere Hansi Flick'e düşüyor.

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