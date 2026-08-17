Amaral, Bisiwu'yu Benfica'ya karşı oynanan UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde bizzat takip etmişti. Oyuncu, fiziksel bir sorun nedeniyle fazla süre almamasına rağmen bu durum, transferi 8 milyon euro karşılığında gerçekleştirmeye karar veren Barcelona yetkililerinin kanaatini değiştirmedi; oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon eurodan daha azdı.
as gazetesi şunları yazdı: "Bisiwu'nun profesyonel futboldaki ilk adımlarını takip eden Rego, oyuncunun sakin bir kişiliğe ve kibirden uzak, büyük bir özgüvene sahip olduğunu düşünüyor; ayrıca onu, samimi yapısı sayesinde soyunma odasında sevilen biri olarak nitelendirdi."
Gazete, 18 yaşındaki Bisiwu'nun Lamine Yamal ile özel bir bağ kurabileceğini ekledi ve iki oyuncunun "TikTok kuşağı" olarak nitelendirdiği aynı jenerasyona mensup olması nedeniyle, Barcelonalı yıldızın onun için "ağabey" rolünü üstleneceğini öngördü. Rego, Bisiwu'nun, Barcelona atmosferine uyum sağlamasına yardımcı olabilecek karizmanın yanı sıra "X Factor" olarak nitelendirdiği olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.
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