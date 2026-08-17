Jesse Bisiou'nun Barcelona'da güçlü bir izlenim bırakması uzun zaman almadı; son hazırlık maçındaki iki golüyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl dikkat çeken şey, Katalan kulübünün Belçikalı yeteneğe dair kararını aylar önce vermiş olması; onu yatırım yapmaya değer, farklı bir proje olarak görmesiydi.

2008 yılında Leuven'de doğan Bisiou, Katalan kulübüne transferinden birkaç gün sonra, pazar günü Basel karşısındaki hazırlık maçında kazanılan galibiyet sırasında Barcelona forması altındaki ilk iki golünü kaydetti ve adı ilgi çekmeye başladı.