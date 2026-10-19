Barcelona, Real Betis’e beş gol atarak bir kez daha rakiplerine gözdağı veren farklı bir galibiyet aldı. Son şampiyon sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. Onları yakalayabilecek biri var mı?
LaLiga'da 9. hafta özeti: Kusursuz Barcelona, İspanya'da rakiplerini farklı yenmeye devam ediyor
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Real Betis 2-5 Barcelona
Lamine Yamal, lider Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Betis'i gergin geçen maçta 5-2 yendiği karşılaşmada gol attı ve asist yaptı. Ev sahibi ekip, Facundo Bernal'in şiddet içeren hareketi nedeniyle 54. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi de iki asist yaptı. Eski Arsenal forveti Gabriel Jesus da şampiyonun üstün bir oyunla aldığı bu dikkat çekici galibiyette gol attı. Barcelona kaptanı Raphinha da sakatlıktan döndü.
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Espanyol 0-1 Atletico Madrid
Alex Baena, 89. dakikada attığı golle Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getirdi. Simeone'nin ekibi, lider Barcelona'nın beş puan gerisinde ligde ikinci sıradaki yerini korudu.
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Real Madrid 4-1 Sevilla
Real Madrid, Bernabeu'da Kylian Mbappe'nin iki, Arda Guler ve Yan Diomande'nin birer golüyle Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi, sıradaki maçında El Clasico'da Barcelona ile karşılaşacak.
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Málaga 2-5 Real Sociedad
Sociedad'ın deneyimli oyuncusu Mikel Oyarzabal, Malaga deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyette attığı iki golle takımının yıldızı oldu. Sezona istikrarsız başlayan Sociedad, LaLiga'da üst üste üç galibiyet alarak 16 puanla beşinci sıraya yükseldi. Malaga ise yalnızca dört puanla ligin son sırasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves
Celta, pazar öğleden sonra orta sıralardaki iki takımın mücadelesinde Alaves'i mağlup etti. La Liga'daki diğer maçlarda Osasuna, Racing Santander'i 2-1 yendi; Deportivo La Coruna ile Levante 1-1 berabere kaldı. Villarreal-Elche ve Valencia-Athletic Bilbao maçları ise golsüz sona erdi.
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