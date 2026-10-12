Geride kalan LaLiga hafta sonunda Atletico Madrid, son dakikalarda aldığı galibiyetle açık ara lider Barcelona'dan kopmadı. İspanya'daki maçlarda da çok sayıda kırmızı kart çıktı.
LaLiga'da 8. haftanın özeti: Dramatik anlar, kartlar ve gollerle dolu hafta sonunda Atletico Madrid, Barcelona'dan kopmadı
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Alaves 1-2 Atletico Madrid
Cristian Romero'nun 87. dakikada attığı galibiyet golüyle Atletico Madrid, LaLiga'daki galibiyet serisini dört maça çıkardı. Cumartesi günü formda olan ve maçı 10 kişi tamamlayan Alaves karşısında geriye düşmesine rağmen kazandı. Diego Simeone'nin ekibi, lider Barcelona'nın beş puan gerisinde.
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Barcelona 3-0 Getafe
Barcelona, Getafe'yi rahat bir maçta 3-0 yenerek sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. Golleri, LaLiga'daki ilk golünü atan Anthony Gordon ile Gabriel Jesus ve Jules Kounde kaydetti. Hansi Flick'in ekibi, sekiz maçta sekiz galibiyetle en yakın takipçisi Atletico Madrid'in beş puan önünde.
- Getty Images Sport
Real Madrid 1-0 Villarreal
Real Madrid, Villarreal karşısında zorlansa da 60. dakikanın hemen ardından yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin attığı golle 1-0 kazandı. Vini Jr'ın kırmızı kart görmesinin ardından son 20 dakikayı 10 kişi oynadığı düşünüldüğünde, bu Jose Mourinho'nun ekibi için iyi bir sonuç.
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Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna
Turun belki de en dikkat çekici maçında Sociedad ile Depor, pazar günü San Sebastian'da beş gollü bir mücadeleye imza attı. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı heyecan dolu karşılaşmayı kazanan ev sahibi Sociedad, altıncı sıraya yükseldi. Sociedad 3-0 öne geçti ancak konuk ekip farkı bire indirerek Anoeta'da maçın son bölümünün gergin geçmesine neden oldu. Goncalo Guedes'in 56. dakikada attığı gol, galibiyeti getiren gol oldu.
- AFP
Real Betis 5-2 Osasuna
Betis, keyifli geçen maçta Osasuna'yı 5-2 yenerek sezona yaptığı iyi başlangıcı sürdürdü. Ev sahibi ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Isco iki gol attı. Sekiz haftada altı galibiyet alan Betis, 19 puana ulaştı.
- Getty Images Sport
Racing Santander 2-2 Valencia
Racing Santander ile Valencia, hafta sonunu keyifli geçen 2-2'lik beraberlikle kapattı. Valencia düşme hattında kalırken Santander, rakibinin sadece üç puan üzerinde. Henüz sezonun başı olsa da üst ligde kalma mücadelesi veren iki takımı da uzun bir sezon bekliyor.
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