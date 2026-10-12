Turun belki de en dikkat çekici maçında Sociedad ile Depor, pazar günü San Sebastian'da beş gollü bir mücadeleye imza attı. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı heyecan dolu karşılaşmayı kazanan ev sahibi Sociedad, altıncı sıraya yükseldi. Sociedad 3-0 öne geçti ancak konuk ekip farkı bire indirerek Anoeta'da maçın son bölümünün gergin geçmesine neden oldu. Goncalo Guedes'in 56. dakikada attığı gol, galibiyeti getiren gol oldu.