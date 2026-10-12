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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga'da 8. haftanın özeti: Dramatik anlar, kartlar ve gollerle dolu hafta sonunda Atletico Madrid, Barcelona'dan kopmadı

La Liga
Atletico Madrid - M. United
Atletico Madrid
M. United
Şampiyonlar Ligi
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona

Geçtiğimiz hafta sonu İspanya LaLiga'sında öne çıkan anlara kapsamlı bir bakış. Sonuçları, önemli gelişmeleri, bireysel performansları ve daha fazlasını inceliyoruz.

Geride kalan LaLiga hafta sonunda Atletico Madrid, son dakikalarda aldığı galibiyetle açık ara lider Barcelona'dan kopmadı. İspanya'daki maçlarda da çok sayıda kırmızı kart çıktı.

  • Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Alaves 1-2 Atletico Madrid

    Cristian Romero'nun 87. dakikada attığı galibiyet golüyle Atletico Madrid, LaLiga'daki galibiyet serisini dört maça çıkardı. Cumartesi günü formda olan ve maçı 10 kişi tamamlayan Alaves karşısında geriye düşmesine rağmen kazandı. Diego Simeone'nin ekibi, lider Barcelona'nın beş puan gerisinde.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 3-0 Getafe

    Barcelona, Getafe'yi rahat bir maçta 3-0 yenerek sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. Golleri, LaLiga'daki ilk golünü atan Anthony Gordon ile Gabriel Jesus ve Jules Kounde kaydetti. Hansi Flick'in ekibi, sekiz maçta sekiz galibiyetle en yakın takipçisi Atletico Madrid'in beş puan önünde.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 1-0 Villarreal

    Real Madrid, Villarreal karşısında zorlansa da 60. dakikanın hemen ardından yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin attığı golle 1-0 kazandı. Vini Jr'ın kırmızı kart görmesinin ardından son 20 dakikayı 10 kişi oynadığı düşünüldüğünde, bu Jose Mourinho'nun ekibi için iyi bir sonuç.

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  • Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna

    Turun belki de en dikkat çekici maçında Sociedad ile Depor, pazar günü San Sebastian'da beş gollü bir mücadeleye imza attı. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı heyecan dolu karşılaşmayı kazanan ev sahibi Sociedad, altıncı sıraya yükseldi. Sociedad 3-0 öne geçti ancak konuk ekip farkı bire indirerek Anoeta'da maçın son bölümünün gergin geçmesine neden oldu. Goncalo Guedes'in 56. dakikada attığı gol, galibiyeti getiren gol oldu.

  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-OSASUNAAFP

    Real Betis 5-2 Osasuna

    Betis, keyifli geçen maçta Osasuna'yı 5-2 yenerek sezona yaptığı iyi başlangıcı sürdürdü. Ev sahibi ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Isco iki gol attı. Sekiz haftada altı galibiyet alan Betis, 19 puana ulaştı.

  • Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2-2 Valencia

    Racing Santander ile Valencia, hafta sonunu keyifli geçen 2-2'lik beraberlikle kapattı. Valencia düşme hattında kalırken Santander, rakibinin sadece üç puan üzerinde. Henüz sezonun başı olsa da üst ligde kalma mücadelesi veren iki takımı da uzun bir sezon bekliyor.