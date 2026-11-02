Barcelona, bu hafta sonu Deportivo Alaves'i 6-1 mağlup ederek yeniden galibiyetle tanıştı. Real Madrid ise Racing Santander deplasmanında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle yarıştan kopmadı. Puan tablosunun diğer ucunda Valencia, Elche deplasmanında çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti aldı.
LaLiga’da 11. hafta özeti: Barcelona, Alaves’i farklı mağlup etti; Real Madrid, Racing deplasmanında rahat kazandı
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Barcelona 6-1 Deportivo Alaves
Barcelona, geçen hafta sonu El Clásico'da aldığı yenilgiyi geride bırakarak Deportivo Alavés'i 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Lamine Yamal iki gol ve bir asistle yıldızlaşırken kaptan Raphinha da iki gol kaydetti.
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Racing Santander 0-3 Real Madrid
Real Madrid, Barcelona karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından Racing Santander deplasmanında da rahat bir 3-0'lık galibiyet aldı. Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin ilk yarıda attığı goller, Jose Mourinho'nun takımına üç puanı getirdi. Real Madrid, Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği maçtan bu yana tüm kulvarlarda üst üste altı karşılaşma kazandı.
- Getty Images Sport
Levante 0-2 Atletico Madrid
Atletico Madrid, gol yemeden aldığı bir galibiyetle daha yoluna devam ediyor. Diego Simeone'nin ekibi, tüm kulvarlardaki son dört galibiyetinin hiçbirinde gol yemedi. Bu maçta Alejandro Grimaldo ve Giuliano Simeone'nin attığı goller sayesinde Barcelona'nın sadece iki puan gerisinde kalmayı sürdürdü. Atletico Madrid böylece La Liga'da üst üste yedinci galibiyetini aldı.
- Getty Images Sport
Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo
Jorge de Frutos, Vallecano adına iki gol atarak takımının Celta Vigo karşısında kritik bir 3-0'lık galibiyet almasını sağladı. Vallecano, 12 puana ulaşarak Vigo ile puanlarını eşitledi. Kümede kalma mücadelesinde iki takımın da yukarıdan çok alt sıralara bakması muhtemel.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
Bilbao, kulüp efsanesi Inaki Williams'ın erken dakikalarda attığı gol ve Alex Berenguer'in ilk yarının uzatma dakikalarının sonlarında penaltıdan kaydettiği gol sayesinde sezonun ilk Bask derbisini kazandı.
LaLiga'da geçtiğimiz hafta sonu alınan diğer sonuçlar:
- Villarreal 0-1 Espanyol
- Real Betis 2-1 Malaga
- Getafe 3-1 Sevilla
- Elche 0-1 Valencia
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