Atletico Madrid, gol yemeden aldığı bir galibiyetle daha yoluna devam ediyor. Diego Simeone'nin ekibi, tüm kulvarlardaki son dört galibiyetinin hiçbirinde gol yemedi. Bu maçta Alejandro Grimaldo ve Giuliano Simeone'nin attığı goller sayesinde Barcelona'nın sadece iki puan gerisinde kalmayı sürdürdü. Atletico Madrid böylece La Liga'da üst üste yedinci galibiyetini aldı.