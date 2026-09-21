Geride kalan LaLiga haftasında Atletico Madrid, LaLiga'daki galibiyetiyle ezeli rakibi Real Madrid'i geride bıraktı. Bu, kusursuz lider Barcelona için harika bir haber.
LaLiga 7. hafta özeti: Real Madrid şampiyonluk yarışında büyük yara aldı
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Atletico Madrid 2-1 Real Madrid
Real, şehirdeki rakibi Atleti'ye 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında puan kaybetti. Ev sahibi ekip gollerini penaltıdan Grimaldo ve kiralık oyuncu Jonathan David ile buldu. Jose Mourinho'nun ekibinde Antonio Rudiger'in geç gelen teselli golü, Dean Huijsen'in ikinci yarının başlarında kırmızı kart görmesinin ardından 40 dakika boyunca 10 kişi oynayan takımına yetmedi. Real Madrid, yedi maçın ardından lider Barcelona'nın artık altı puan gerisinde.
- Getty Images Sport
Sevilla 1-3 Barcelona
Barcelona, kaptan Raphinha'nın hat-trick'iyle Sevilla deplasmanında 3-1 kazanarak sezona mükemmel başlangıcını sürdürdü. Brezilyalı oyuncu, yedi maçta 15 gole doğrudan katkıyla müthiş bir form grafiği sergiliyor. Barcelona, yedi maçta yedi galibiyetle zirvede yer alıyor. Hansi Flick'in ekibi için ne başlangıç ama!
- Getty Images Sport
Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis
Depor'un sezona etkileyici başlangıcı, formda Real Betis ile 1-1 berabere kalmalarıyla sürdü. Ev sahibi ekip adına Alvaro Valles son dakikalarda eşitliği sağladı ve bu sonuçla lige yeni yükselen takım yedi maç sonunda 10 puana ulaştı. Betis ise 16 puanda bulunuyor ve lider Barcelona'nın beş puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca Real Madrid'in de bir puan önündeler.
- Getty Images Sport
Getafe 1-0 Malaga
Puan tablosunun dibindeki Malaga, başkentte Getafe'ye 1-0 yenilmesinin ardından hâlâ galibiyetle tanışamadı. Milli ara öncesinde son sırada kalacaklar ve bir başka zorlu sonucun ardından bunu düşünmek için bolca zamanları olacak.
- Getty Images Sport
Valencia 2-3 Real Sociedad
Hafta sonunun tartışmasız en dikkat çekici maçında Real Sociedad, zor günler geçiren Valencia deplasmanında 90+1'de bulduğu golle galibiyeti kaptı ve Valencia teknik direktörü Javier Aguirre üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Valencia, yedi maçta topladığı yalnızca dört puanla şimdi 19. sırada yer alıyor. Bu sonuç, Sociedad'ın bu sezondaki üçüncü galibiyeti oldu ve takımı orta sıralara taşıdı.
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