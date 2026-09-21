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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga 7. hafta özeti: Real Madrid şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

La Liga
Real Madrid
Atletico Madrid
Barcelona

Geçtiğimiz hafta sonunda İspanya LaLiga'da öne çıkan anların kapsamlı özeti. Sonuçlara, başlıca hikâyelere, bireysel olarak öne çıkan performanslara ve daha fazlasına göz atıyoruz.

Geride kalan LaLiga haftasında Atletico Madrid, LaLiga'daki galibiyetiyle ezeli rakibi Real Madrid'i geride bıraktı. Bu, kusursuz lider Barcelona için harika bir haber.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atletico Madrid 2-1 Real Madrid

    Real, şehirdeki rakibi Atleti'ye 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında puan kaybetti. Ev sahibi ekip gollerini penaltıdan Grimaldo ve kiralık oyuncu Jonathan David ile buldu. Jose Mourinho'nun ekibinde Antonio Rudiger'in geç gelen teselli golü, Dean Huijsen'in ikinci yarının başlarında kırmızı kart görmesinin ardından 40 dakika boyunca 10 kişi oynayan takımına yetmedi. Real Madrid, yedi maçın ardından lider Barcelona'nın artık altı puan gerisinde.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sevilla 1-3 Barcelona

    Barcelona, kaptan Raphinha'nın hat-trick'iyle Sevilla deplasmanında 3-1 kazanarak sezona mükemmel başlangıcını sürdürdü. Brezilyalı oyuncu, yedi maçta 15 gole doğrudan katkıyla müthiş bir form grafiği sergiliyor. Barcelona, yedi maçta yedi galibiyetle zirvede yer alıyor. Hansi Flick'in ekibi için ne başlangıç ama!

  • RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis

    Depor'un sezona etkileyici başlangıcı, formda Real Betis ile 1-1 berabere kalmalarıyla sürdü. Ev sahibi ekip adına Alvaro Valles son dakikalarda eşitliği sağladı ve bu sonuçla lige yeni yükselen takım yedi maç sonunda 10 puana ulaştı. Betis ise 16 puanda bulunuyor ve lider Barcelona'nın beş puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca Real Madrid'in de bir puan önündeler.

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  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe 1-0 Malaga

    Puan tablosunun dibindeki Malaga, başkentte Getafe'ye 1-0 yenilmesinin ardından hâlâ galibiyetle tanışamadı. Milli ara öncesinde son sırada kalacaklar ve bir başka zorlu sonucun ardından bunu düşünmek için bolca zamanları olacak.

  • Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 2-3 Real Sociedad

    Hafta sonunun tartışmasız en dikkat çekici maçında Real Sociedad, zor günler geçiren Valencia deplasmanında 90+1'de bulduğu golle galibiyeti kaptı ve Valencia teknik direktörü Javier Aguirre üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Valencia, yedi maçta topladığı yalnızca dört puanla şimdi 19. sırada yer alıyor. Bu sonuç, Sociedad'ın bu sezondaki üçüncü galibiyeti oldu ve takımı orta sıralara taşıdı.