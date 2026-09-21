LaLiga 7. hafta özeti: Real Madrid şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

Depor'un sezona etkileyici başlangıcı, formda Real Betis ile 1-1 berabere kalmalarıyla sürdü. Ev sahibi ekip adına Alvaro Valles son dakikalarda eşitliği sağladı ve bu sonuçla lige yeni yükselen takım yedi maç sonunda 10 puana ulaştı. Betis ise 16 puanda bulunuyor ve lider Barcelona'nın beş puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca Real Madrid'in de bir puan önündeler.