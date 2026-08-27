2026-27 La Liga sezonu biraz dağınık bir başlangıç yaptı; Real Madrid ve Barcelona diğer takımlardan daha geç döndü, ayrıca birkaç ekip de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde yer aldı. Bununla birlikte, işte İspanya'nın en üst düzey liginde bu sezon şu ana kadar öne çıkan en büyük konuşma başlıklarının özeti.
Çeviri:
LaLiga 2026-27 öne çıkan sonuçlar özeti: Sürpriz yıldız, Real Madrid'i zorlu durumdan kurtardı
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Elche 0-5 Barcelona
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, şampiyonların Elche karşısındaki açılış maçında Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ve Espart'a ilk 11'de forma verdi ve Katalan ekibi ev sahibine karşı açık ara üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 5-0 galip ayrıldı. Raphinha ile Fermin ikişer gol atarken, yeni transfer Karim Adeyemi de gol sevinci yaşadı; bir diğer yeni transfer Anthony Gordon ise oyuna sonradan girip iki asist yaptı.
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Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Madrid, Jose Mourinho yönetimindeki ikinci döneminde, sezon açılışında Espanyol deplasmanında 2-1 kazanmak için Levante'den yakın zamanda 22 milyon £ karşılığında transfer edilen yedek oyuncu Carlos Espi'nin 90. dakikadaki golüne ihtiyaç duydu. Açılış golünü Jude Bellingham attı, asistini ise yetenekli Türk oyun kurucu Arda Guler yaptı. Çarşamba günü Real Sociedad karşısında alınan 4-1'lik galibiyette ise işleri çok daha kolaydı; Kylian Mbappe'nin hat-trick'i ve Vinicius Jr.'ın golü bu sonuçta belirleyici oldu.
- AFP
Atletico Madrid 2-2 Villarreal
Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i, Wanda Metropolitano'da Villarreal karşısında bir puanı kurtarmak için teknik direktörün oğlu Giuliano'nun geç gelen golüne ihtiyaç duydu. Robin Le Normand'ın kırmızı kart görmesinin ardından son 15 dakikayı 10 kişi oynadıkları düşünüldüğünde, bunu iyi bir puan olarak görecekler. Arjantinli forvet Julian Alvarez'in geleceği ise belirsizliğini koruyor; eski Manchester City oyuncusu Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.
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Valencia 0-1 Real Betis
Valencia sezona vasat bir başlangıç yaptı; Celta ile 0-0 berabere kaldı ve Real Betis'e 0-1 mağlup oldu. İç sahada oynanan 180 dakikada gol atılamaması, Mestalla'daki taraftarların şimdiden biraz huzursuzlanmasına yol açacaktır.
- Getty Images Sport
Malaga 1-1 Deportivo La Coruna
Yeni yükselen Málaga sezona zorlu bir başlangıç yaptı; önce Atlético Madrid'e 2-0 kaybetti, ardından bir diğer yeni yükselen ekip Deportivo La Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma birçok açıdan geçmişe dönüş niteliği taşıyordu, çünkü iki takım da 2018'de LaLiga'dan küme düşmüş ve sonunda İspanyol futbolunun en üst ligine geri dönmüştü.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
Bilbao, açılış maçında San Mamés'te Sevilla'ya 3-1 mağlup oldu. Yuri Berchiche, henüz 11. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Bask ekibi için öğleden sonrayı zorlaştırdı. İşler pek de kolaylaşmıyor; Edin Terzic'in ekibini sıradaki maçta Nou Camp'ta Barcelona karşılaşması bekliyor. Sevilla'nın golleri Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'dan geldi. İki maçın ardından, şehirdeki rakibi Betis ve Real Madrid ile birlikte yüzde 100 galibiyet oranına sahip yalnızca üç takımdan biri durumundalar.
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