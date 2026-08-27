2026-27 La Liga sezonu biraz dağınık bir başlangıç yaptı; Real Madrid ve Barcelona diğer takımlardan daha geç döndü, ayrıca birkaç ekip de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde yer aldı. Bununla birlikte, işte İspanya'nın en üst düzey liginde bu sezon şu ana kadar öne çıkan en büyük konuşma başlıklarının özeti.



