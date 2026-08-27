Bilbao, açılış maçında San Mamés'te Sevilla'ya 3-1 mağlup oldu. Yuri Berchiche, henüz 11. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve bu da Bask ekibi için öğleden sonrayı zorlaştırdı. İşler çok da kolaylaşmıyor; Edin Terzic'in ekibini sırada Nou Camp'ta Barcelona ile oynanacak maç bekliyor. Sevilla'nın golleri Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'dan geldi. İki maçın ardından, şehir rakibi Betis ve Real Madrid ile birlikte yüzde 100 galibiyet rekoruna sahip sadece üç takımdan biri durumundalar.