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EspiGetty Images

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LaLiga 2026-27 öne çıkan sonuçlar özeti: Sürpriz yıldız, Real Madrid'i zor durumdan kurtardı

La Liga
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

İspanya LaLiga'sındaki öne çıkan anların kapsamlı özeti. Sonuçlara, ana hikâyelere, bireysel olarak öne çıkan performanslara ve daha fazlasına bakıyoruz.

2026-27 LaLiga sezonu, Real Madrid ile Barcelona'nın diğer takımlardan daha geç dönmesi ve birkaç ekibin UEFA Konferans Ligi elemelerinde yer alması nedeniyle biraz dağınık bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, İspanya'nın en üst düzey liginde bu sezon şu ana kadarki en büyük konuşma başlıklarının bir derlemesi burada.

  • Anthony GordonGetty

    Elche 0-5 Barcelona

    Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, şampiyonların Elche karşısındaki açılış sınavında Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ve Espart'a ilk 11'de şans verdi; Katalan ekibi ev sahibi rakibi karşısında açık ara üstündü ve sahadan 5-0 galip ayrıldı. Raphinha ile Fermin ikişer gol atarken, yeni transfer Karim Adeyemi de gol sevinci yaşadı, bir diğer yeni transfer Anthony Gordon ise sonradan oyuna girip iki asist yaptı.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4-1 Real Sociedad

    Jose Mourinho yönetimindeki Madrid, ikinci döneminde sezon açılışında Espanyol deplasmanında 2-1 kazanmak için, Levante'den kısa süre önce 22 milyon sterline kadroya katılan yedek oyuncu Carlos Espi'nin 90. dakikada attığı gole ihtiyaç duydu. Açılış golünü Jude Bellingham attı, asistini ise yetenekli Türk oyun kurucu Arda Guler yaptı. Çarşamba günü Real Sociedad'ı 4-1 yendikleri maçta ise işleri çok daha kolaydı; Kylian Mbappe hat-trick yaparken, Vinicius Jr da bir gol attı.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atletico Madrid 2-2 Villarreal

    Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da Villarreal karşısında bir puanı kurtarmak için teknik direktörün oğlu Giuliano'nun geç golüne ihtiyaç duydu. Robin Le Normand kırmızı kart gördükten sonra son 15 dakikayı 10 kişi oynadıkları düşünüldüğünde, bunu iyi bir puan olarak göreceklerdir. Arjantinli forvet Julian Alvarez'in geleceği belirsizliğini koruyor; eski Manchester City oyuncusu Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

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  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0-1 Real Betis

    Valencia sezona vasat bir başlangıç yaptı; Celta ile 0-0 berabere kaldı ve Real Betis'e 0-1 yenildi. Mestalla'da oynanan 180 dakikada gol atılamaması, taraftarların şimdiden biraz huzursuzlanmasına yol açacak.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Malaga 1-1 Deportivo La Coruna

    Yeni yükselen Málaga, sezona zorlu bir başlangıç yaptı; önce Atlético Madrid'e 2-0 kaybetti, ardından bir diğer yeni yükselen ekip Deportivo La Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma birçok açıdan geçmişi hatırlattı, çünkü iki takım da 2018'de LaLiga'dan düşmüş ve sonunda İspanyol futbolunun en üst ligine birlikte geri dönmüştü.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 1-3 Sevilla

    Bilbao, açılış maçında San Mamés'te Sevilla'ya 3-1 mağlup oldu. Yuri Berchiche, henüz 11. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve bu da Bask ekibi için öğleden sonrayı zorlaştırdı. İşler çok da kolaylaşmıyor; Edin Terzic'in ekibini sırada Nou Camp'ta Barcelona ile oynanacak maç bekliyor. Sevilla'nın golleri Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'dan geldi. İki maçın ardından, şehir rakibi Betis ve Real Madrid ile birlikte yüzde 100 galibiyet rekoruna sahip sadece üç takımdan biri durumundalar.