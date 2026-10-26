Düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Racing Santander, Espanyol'u mağlup etti. Katalan konuk ekip, 10 maçın ardından düşme hattında kaldı.

Atletico Madrid, Deportivo La Coruna'yı 1-0 yenerek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü ve aradaki iki puanlık farkı korudu. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in golü sayesinde LaLiga'da üst üste altıncı galibiyetini aldı. Diğer maçlarda Deportivo Alaves ile Malaga 1-1, Celta Vigo ile Real Betis ise 0-0 berabere kaldı.