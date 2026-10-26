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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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LaLiga 10. hafta özeti: Mourinho’nun ustalık gösterisinin ardından Real Madrid, lider Barcelona’yı şoke etti

La Liga
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Barcelona
K. Mbappe

Geçtiğimiz hafta sonu İspanya LaLiga’sında öne çıkan anlara kapsamlı bir bakış. Real Madrid’in Barcelona karşısında son dakikalarda aldığı galibiyetin öne çıktığı bu değerlendirmede sonuçları, önemli gelişmeleri, dikkat çeken bireysel performansları ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Real Madrid, pazar günü El Clasico'da o ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Barcelona'yı mağlup ederken Jose Mourinho tam zamanında ustalığını konuşturdu. Bu maça ve İspanya'nın en üst liginde hafta sonunun diğer öne çıkan gelişmelerine göz atalım.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 1-2 Real Madrid

    Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı Nou Camp'ta 2-1 yenerek hafta sonunun en çarpıcı sonucuna imza attı. Kylian Mbappe 41. dakikada gol perdesini açtı, Raphinha 60. dakikanın hemen ardından Barcelona'ya beraberliği getirdi, Mbappe ise 87. dakikada attığı golle galibiyeti kazandırdı. Barcelona'nın sezona yüzde 100'lük başlangıcı sona ererken Real Madrid, rakibinin yalnızca üç puan gerisine yükselerek şampiyonluk yarışına geri döndü.

  • Athletic Club v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 4-0 Getafe

    Bilbao, 10 kişi kalan Getafe'yi farklı mağlup etti. Alex Berenguer, bir gol ve iki asistle yıldızlaştı. Bu sonuçla Bilbao 8. sıraya yükselirken Getafe, düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde kaldı.

  • Rayo Vallecano 0-3 Elche

    Puan tablosunun alt sıralarında Elche, Rayo Vallecano deplasmanında 3-0'lık çok değerli bir galibiyet alarak kümede kalma mücadelesi veren rakibinin bir puan üzerine çıktı.

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  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALAFP

    Valencia 1-2 Villarreal

    Valencia, Mestalla'da gergin geçen maçta Villarreal'e 2-1 yenilerek bir kötü sonuç daha aldı. Ev sahibi ekip 38. dakikada öne geçti ancak Villarreal, 69. dakikada Amerikalı bek Alex Freeman'ın golüyle eşitliği sağladı. Oyuna sonradan giren Georges Mikautadze, yine sonradan oyuna dahil olan Alberto Moleiro'nun asistiyle 96. dakikada galibiyet golünü attı. Valencia, 10 maç sonunda yalnızca altı puanla düşme hattında kalmaya devam ediyor.

  • Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 2-1 Espanyol

    Düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Racing Santander, Espanyol'u mağlup etti. Katalan konuk ekip, 10 maçın ardından düşme hattında kaldı.

    Atletico Madrid, Deportivo La Coruna'yı 1-0 yenerek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü ve aradaki iki puanlık farkı korudu. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in golü sayesinde LaLiga'da üst üste altıncı galibiyetini aldı. Diğer maçlarda Deportivo Alaves ile Malaga 1-1, Celta Vigo ile Real Betis ise 0-0 berabere kaldı.