Real Madrid, pazar günü El Clasico'da o ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Barcelona'yı mağlup ederken Jose Mourinho tam zamanında ustalığını konuşturdu. Bu maça ve İspanya'nın en üst liginde hafta sonunun diğer öne çıkan gelişmelerine göz atalım.
LaLiga 10. hafta özeti: Mourinho’nun ustalık gösterisinin ardından Real Madrid, lider Barcelona’yı şoke etti
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Barcelona 1-2 Real Madrid
Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı Nou Camp'ta 2-1 yenerek hafta sonunun en çarpıcı sonucuna imza attı. Kylian Mbappe 41. dakikada gol perdesini açtı, Raphinha 60. dakikanın hemen ardından Barcelona'ya beraberliği getirdi, Mbappe ise 87. dakikada attığı golle galibiyeti kazandırdı. Barcelona'nın sezona yüzde 100'lük başlangıcı sona ererken Real Madrid, rakibinin yalnızca üç puan gerisine yükselerek şampiyonluk yarışına geri döndü.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 4-0 Getafe
Bilbao, 10 kişi kalan Getafe'yi farklı mağlup etti. Alex Berenguer, bir gol ve iki asistle yıldızlaştı. Bu sonuçla Bilbao 8. sıraya yükselirken Getafe, düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde kaldı.
Rayo Vallecano 0-3 Elche
Puan tablosunun alt sıralarında Elche, Rayo Vallecano deplasmanında 3-0'lık çok değerli bir galibiyet alarak kümede kalma mücadelesi veren rakibinin bir puan üzerine çıktı.
- AFP
Valencia 1-2 Villarreal
Valencia, Mestalla'da gergin geçen maçta Villarreal'e 2-1 yenilerek bir kötü sonuç daha aldı. Ev sahibi ekip 38. dakikada öne geçti ancak Villarreal, 69. dakikada Amerikalı bek Alex Freeman'ın golüyle eşitliği sağladı. Oyuna sonradan giren Georges Mikautadze, yine sonradan oyuna dahil olan Alberto Moleiro'nun asistiyle 96. dakikada galibiyet golünü attı. Valencia, 10 maç sonunda yalnızca altı puanla düşme hattında kalmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Racing Santander 2-1 Espanyol
Düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Racing Santander, Espanyol'u mağlup etti. Katalan konuk ekip, 10 maçın ardından düşme hattında kaldı.
Atletico Madrid, Deportivo La Coruna'yı 1-0 yenerek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü ve aradaki iki puanlık farkı korudu. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in golü sayesinde LaLiga'da üst üste altıncı galibiyetini aldı. Diğer maçlarda Deportivo Alaves ile Malaga 1-1, Celta Vigo ile Real Betis ise 0-0 berabere kaldı.
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