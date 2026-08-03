Karar, New York'ta bir dizi yüksek profilli toplantının ardından pazartesi günü alındı. Oylamaya MLS'teki 30 kulübün tamamını temsil eden kulüp sahipleri katıldı ve Berg'in seçilebilmesi için üçte ikilik bir nitelikli çoğunluk, yani 20 oy gerekiyordu. Berg, lig tarihindeki üçüncü komisyoner olacak, ancak Garber'dan görevin ne zaman devralınacağı henüz açıklanmadı. Berg'in, LAFC'deki hissesini satması ve 1 Ocak 2027'de görevi üstlenmesi gerekecek.

Lig, Berg'in atamasını bir açıklamayla doğruladı:

"Major League Soccer bugün Larry Berg'in ligin bir sonraki Komisyoneri olarak atandığını duyurdu. Los Angeles Football Club'ın (LAFC) Eş-Yönetici Ortağı ve Major League Soccer'ın Sporting and Competition Committee'sinin Eş Başkanı olan Berg, arama süreci boyunca Korn Ferry, CAA ve The Miles Group'un danışmanlık yaptığı, MLS Yönetim Kurulu tarafından yürütülen kapsamlı bir halefiyet planlama sürecinin ardından seçildi. Berg, 4 Ağustos'ta Midtown Manhattan'daki MLS merkezinde resmi olarak tanıtılacak ve 1 Ocak 2027'de Komisyoner görevini üstlenecek" denildi.