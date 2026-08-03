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LAFC ortak sahibi Larry Berg, MLS'in yeni komiseri seçildi; 27 yıllık görev süresinin ardından Don Garber'ın yerini alacak
- AFP
Yüksek profilli görüşmeler
Karar, New York'ta bir dizi yüksek profilli toplantının ardından pazartesi günü alındı. Oylamaya MLS'teki 30 kulübün tamamını temsil eden kulüp sahipleri katıldı ve Berg'in seçilebilmesi için üçte ikilik bir nitelikli çoğunluk, yani 20 oy gerekiyordu. Berg, lig tarihindeki üçüncü komisyoner olacak, ancak Garber'dan görevin ne zaman devralınacağı henüz açıklanmadı. Berg'in, LAFC'deki hissesini satması ve 1 Ocak 2027'de görevi üstlenmesi gerekecek.
Lig, Berg'in atamasını bir açıklamayla doğruladı:
"Major League Soccer bugün Larry Berg'in ligin bir sonraki Komisyoneri olarak atandığını duyurdu. Los Angeles Football Club'ın (LAFC) Eş-Yönetici Ortağı ve Major League Soccer'ın Sporting and Competition Committee'sinin Eş Başkanı olan Berg, arama süreci boyunca Korn Ferry, CAA ve The Miles Group'un danışmanlık yaptığı, MLS Yönetim Kurulu tarafından yürütülen kapsamlı bir halefiyet planlama sürecinin ardından seçildi. Berg, 4 Ağustos'ta Midtown Manhattan'daki MLS merkezinde resmi olarak tanıtılacak ve 1 Ocak 2027'de Komisyoner görevini üstlenecek" denildi.
- ZUMA Press Wire
Güçlü bir futbol geçmişi
MLS'teki sağlam özgeçmişi sayesinde Berg, Garber'ın ardından göreve gelmek için ideal aday gibi görünüyordu. Şu anda sportif ve müsabaka komitesinin eş başkanlığını yürütüyor ve son haftalarda lig genelindeki güçlü ilişkileri sayesinde yönetim kurulundan önemli destek gördüğü bildiriliyordu. Ayrıca, ligi modern çağa taşımayı hedefleyen geniş kapsamlı değişiklikler serisi olarak adlandırılan MLS 3.0'ın hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendiği de bildiriliyordu. Bu değişikliklere yakınlığı, onu görev için favori isim haline getirdi.
Berg, yaptığı açıklamada, "Major League Soccer'ı bir sonraki dönemine taşımaktan onur duyuyorum" dedi. "Bu kadar çok insanın vizyonu ve bağlılığı sayesinde Major League Soccer muazzam bir başarı elde etti, ancak en büyük fırsatlarımızın hâlâ önümüzde olduğuna inanıyorum. Rekabetimizin kalitesini güçlendirmek, daha fazla dünya çapında oyuncu yetiştirmek, taraftarlarla bağımızı derinleştirmek ve Major League Soccer'ın küresel futboldaki yerini yükseltmeye devam etmek için olağanüstü bir fırsata sahibiz. Kulüp sahiplerimiz, kulüplerimiz, oyuncularımız, ortaklarımız, taraftarlarımız ve lig çalışanlarımızla birlikte, bundan sonra olacaklar konusunda daha fazla heyecan duyamazdım."
- MLS Soccer
Garber'ın mirası
Garber, MLS’i modern çağına taşıyan bir komisyoner olarak hatırlanacak. Daha önce NFL’de öne çıkan bir yönetici olan Garber, 1999’da görevi devraldı. O dönemde MLS’te sadece 12 takım vardı. Şimdi bu sayı 30’a çıktı ve bunların çoğu futbola özel stadyumlarda oynuyor.
Garber, İngiltere efsanesi David Beckham’ın gelişi ve sonrasında kadro kurallarında yapılan değişikliklerin sağlanmasında önemli başarılar elde etti. Daha yakın dönemde ise onun yönetimi altında MLS, 2027-28 sezonunda hayata geçirilecek sonbahar-ilkbahar takvimine geçileceğini duyurdu. Mevcut komisyonerin sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve kendisi SBJ’ye, anlaşmasının sonuna kadar “bir şekilde” görevde kalmayı planladığını söyledi. Lig, Garber’in sezon sonuna kadar komisyoner olarak görev yapacağını, ardından sözleşmesinin kalan kısmında ligin başkanı olacağını açıkladı.
Berg'in karşı karşıya olduğu zorluklar
Yeni komiserin, MLS'in yeni bir dönemine girerken karşısında çözmesi gereken pek çok konu olacak. Garber sonbahar-ilkbahar takvimi için oylamanın onaylandığını görmüş olsa da, bu kapsamlı değişimin sorunsuz şekilde hayata geçirilmesini sağlamak Berg'e düşecek. Aynı durum, kadro kurallarının gevşetilmesine ilişkin bildirilen görüşmeler için de geçerli. Sahipler, All-Star Maçı öncesinde Charlotte'ta bir araya gelerek, MLS kulüplerini sık sık bütçelerini küçültmeye zorlayan aşırı spesifik kadro kontrol sistemlerinin kaldırılması da dahil olmak üzere olası düzenlemeleri görüştü.
Ayrıca ufukta görünen bir Toplu İş Sözleşmesi sorusu da var. Mevcut TİS, 31 Ocak 2028'de sona eriyor. Ligde yapılacak her türlü büyük değişikliğin, özellikle de oyuncu maaşlarıyla ilgili olanların, TİS müzakereleriyle birlikte yürütülmesi gerekeceği kesin.
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