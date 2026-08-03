Garber, MLS'i modern çağına taşıyan bir komiser olarak hatırlanacak. Daha önce NFL'de önde gelen bir yönetici olan Garber, 1999'da görevi devraldı. O dönemde MLS'te sadece 12 takım vardı. Şimdi ise bu sayı 30'a çıktı ve bunların büyük bölümü futbola özel statlarda oynuyor.

Garber, İngiltere efsanesi David Beckham'ın gelişi ve sonrasında kadro kurallarında yapılan değişikliklerin sağlanmasında önemli başarılar elde etti. Daha yakın dönemde ise onun yönetiminde MLS, 2027-28 sezonundan itibaren uygulanacak sonbahar-ilkbahar takvimine geçileceğini duyurdu. Mevcut komiserin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve kendisi, SBJ'ye anlaşmasının sonuna kadar "bir şekilde" görevde kalmayı planladığını söyledi, ancak geleceğin nasıl şekilleneceğine dair ayrıntı vermedi.