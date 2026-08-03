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Thomas Hindle

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LAFC ortak sahibi Larry Berg'in, 27 yıllık görevinin ardından Don Garber'ın yerini almak üzere MLS'in bir sonraki komiseri seçildiği bildirildi

ABD 1

Larry Berg'in bir sonraki MLS komiseri olarak seçildiği bildirildi. Böylece ligin, Don Garber'ın halefini belirlemek için yürüttüğü uzun ve yüksek profilli arayış sona erdi. LAFC'nin ortak yönetici sahibi olan Berg, son on yılda MLS'in en başarılı kulüplerinden birinin yönetimine yardımcı oldu. Sports Business Journal'a göre, o ve eski Fox yöneticisi David Nathanson pazartesi günü New York'ta MLS kulüp sahiplerine son sunumlarını yaptı ve ardından yapılan oylamayı Berg kazandı.

  • FBL-USA-MLS-LAFC-BALEAFP

    Üst düzey görüşmeler

    Karar, New York'ta bir dizi yüksek profilli görüşmenin ardından pazartesi günü alındı. Oylamaya MLS'teki 30 kulübün tamamını temsil eden kulüp sahipleri katıldı ve Berg'ün seçilebilmesi için üçte ikilik nitelikli çoğunluk, yani 20 oy, gerekiyordu. Geçiş sürecinin Garber'dan ne zaman devralınacağı henüz açıklanmasa da Berg, lig tarihindeki üçüncü komiser olacak. Berg'ün LAFC'deki hissesini satmasının gerekeceği bildirildi, ancak bu süreç için belirlenmiş bir takvim yok.

    GOAL, yorum almak için MLS'e ulaştı.

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  • imago-sport-37852397.jpgZUMA Press Wire

    Güçlü bir futbol geçmişi

    Berg, MLS'deki güçlü özgeçmişi sayesinde Garber'in ardından göreve gelmek için ideal aday gibi görünüyordu. Şu anda sportif ve müsabaka komitesinin eş başkanı ve bildirildiğine göre, lig genelindeki güçlü ilişkileri sayesinde son haftalarda yönetim kurulundan önemli destek gördü. Ayrıca, ligi modern çağa taşımayı hedefleyen geniş kapsamlı bir dizi değişiklik olan MLS 3.0'ın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiği de bildirildi. Bu değişikliklere yakınlığı, onu bu görev için favori hâline getirdi.

  • GarberMLS Soccer

    Garber'ın mirası

    Garber, MLS'i modern çağına taşıyan bir komiser olarak hatırlanacak. Daha önce NFL'de önde gelen bir yönetici olan Garber, 1999'da görevi devraldı. O dönemde MLS'te sadece 12 takım vardı. Şimdi ise bu sayı 30'a çıktı ve bunların büyük bölümü futbola özel statlarda oynuyor.

    Garber, İngiltere efsanesi David Beckham'ın gelişi ve sonrasında kadro kurallarında yapılan değişikliklerin sağlanmasında önemli başarılar elde etti. Daha yakın dönemde ise onun yönetiminde MLS, 2027-28 sezonundan itibaren uygulanacak sonbahar-ilkbahar takvimine geçileceğini duyurdu. Mevcut komiserin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve kendisi, SBJ'ye anlaşmasının sonuna kadar "bir şekilde" görevde kalmayı planladığını söyledi, ancak geleceğin nasıl şekilleneceğine dair ayrıntı vermedi.

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  • Berg'in karşı karşıya olduğu zorluklar

    Yeni komiseri, MLS'in yeni bir dönemine doğru ilerlerken karşısında çözmesi gereken pek çok görev bekliyor olacak. Garber, sonbahar-ilkbahar takvimi için oylamanın onaylandığını görmüş olsa da, bu kapsamlı değişikliğin sorunsuz şekilde hayata geçirilmesini sağlamak Berg'e düşecek. Aynı durum, kadro kurallarının gevşetilmesine ilişkin bildirilen görüşmeler için de geçerli. Sahipler, All-Star Maçı öncesinde Charlotte'ta olası düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geldi; bunlar arasında, MLS kulüplerini sık sık bütçelerini küçültmeye zorlayan aşırı spesifik kadro kontrol sistemlerinin kaldırılması da yer alıyor.

    Ufukta beliren bir Toplu İş Sözleşmesi sorunu da var. Mevcut TİS, 31 Ocak 2028'de sona eriyor. Ligde yapılacak büyük değişikliklerin, özellikle de oyuncu maaşlarıyla ilgili olanların, mutlaka TİS müzakereleriyle birlikte ele alınması gerekecek