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LAFC ortak sahibi Larry Berg'in, 27 yıllık görevinin ardından Don Garber'ın yerini almak üzere MLS'in bir sonraki komiseri seçildiği bildirildi
- AFP
Üst düzey görüşmeler
Karar, New York'ta bir dizi yüksek profilli görüşmenin ardından pazartesi günü alındı. Oylamaya MLS'teki 30 kulübün tamamını temsil eden kulüp sahipleri katıldı ve Berg'ün seçilebilmesi için üçte ikilik nitelikli çoğunluk, yani 20 oy, gerekiyordu. Geçiş sürecinin Garber'dan ne zaman devralınacağı henüz açıklanmasa da Berg, lig tarihindeki üçüncü komiser olacak. Berg'ün LAFC'deki hissesini satmasının gerekeceği bildirildi, ancak bu süreç için belirlenmiş bir takvim yok.
GOAL, yorum almak için MLS'e ulaştı.
- ZUMA Press Wire
Güçlü bir futbol geçmişi
Berg, MLS'deki güçlü özgeçmişi sayesinde Garber'in ardından göreve gelmek için ideal aday gibi görünüyordu. Şu anda sportif ve müsabaka komitesinin eş başkanı ve bildirildiğine göre, lig genelindeki güçlü ilişkileri sayesinde son haftalarda yönetim kurulundan önemli destek gördü. Ayrıca, ligi modern çağa taşımayı hedefleyen geniş kapsamlı bir dizi değişiklik olan MLS 3.0'ın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiği de bildirildi. Bu değişikliklere yakınlığı, onu bu görev için favori hâline getirdi.
- MLS Soccer
Garber'ın mirası
Garber, MLS'i modern çağına taşıyan bir komiser olarak hatırlanacak. Daha önce NFL'de önde gelen bir yönetici olan Garber, 1999'da görevi devraldı. O dönemde MLS'te sadece 12 takım vardı. Şimdi ise bu sayı 30'a çıktı ve bunların büyük bölümü futbola özel statlarda oynuyor.
Garber, İngiltere efsanesi David Beckham'ın gelişi ve sonrasında kadro kurallarında yapılan değişikliklerin sağlanmasında önemli başarılar elde etti. Daha yakın dönemde ise onun yönetiminde MLS, 2027-28 sezonundan itibaren uygulanacak sonbahar-ilkbahar takvimine geçileceğini duyurdu. Mevcut komiserin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve kendisi, SBJ'ye anlaşmasının sonuna kadar "bir şekilde" görevde kalmayı planladığını söyledi, ancak geleceğin nasıl şekilleneceğine dair ayrıntı vermedi.
Berg'in karşı karşıya olduğu zorluklar
Yeni komiseri, MLS'in yeni bir dönemine doğru ilerlerken karşısında çözmesi gereken pek çok görev bekliyor olacak. Garber, sonbahar-ilkbahar takvimi için oylamanın onaylandığını görmüş olsa da, bu kapsamlı değişikliğin sorunsuz şekilde hayata geçirilmesini sağlamak Berg'e düşecek. Aynı durum, kadro kurallarının gevşetilmesine ilişkin bildirilen görüşmeler için de geçerli. Sahipler, All-Star Maçı öncesinde Charlotte'ta olası düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geldi; bunlar arasında, MLS kulüplerini sık sık bütçelerini küçültmeye zorlayan aşırı spesifik kadro kontrol sistemlerinin kaldırılması da yer alıyor.
Ufukta beliren bir Toplu İş Sözleşmesi sorunu da var. Mevcut TİS, 31 Ocak 2028'de sona eriyor. Ligde yapılacak büyük değişikliklerin, özellikle de oyuncu maaşlarıyla ilgili olanların, mutlaka TİS müzakereleriyle birlikte ele alınması gerekecek
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