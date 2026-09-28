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Marc Dos SantosGetty
Thomas Hindle
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LAFC, Batı Konferansı sıralamasında yaşadığı düşüşün ardından başantrenör Marc Dos Santos ile yollarını ayırdı

ABD 1
Los Angeles FC
M. Dos Santos

Los Angeles FC, tam zamanlı teknik direktör olarak ilk sezonunda bir yılı bile doldurmadan Marc Dos Santos ile yollarını ayırdı. Ocak ayında yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe terfi ettirilen Dos Santos, Batı Konferansı'nın favorileri arasında gösterilen takımın puan tablosunda geriye düştüğü zorlu bir sezon geçirdi.

  • Marc Dos Santos, LAFCGetty

    Zorlu bir ilk sezon

    Kulüp, pazar gecesi yayımladığı bir açıklamayla görevine son verildiğini duyurdu:

    "LAFC bugün, dikkatli bir değerlendirmenin ardından kulübün başantrenör Marc Dos Santos ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Marc, yıllar boyunca bu kulübe çok şey verdi ve LAFC'ye olan bağlılığı, gösterdiği özen ve katkıları için kendisine minnettarız. Marc'a ve ailesine bundan sonraki süreçte en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Kulüp, yeni bir başantrenör arayışına başlarken geçici teknik ekip planlarıyla ilgili bir güncellemeyi yakında paylaşacaktır."

    Steve Cherundolo'nun, şu anda ABD Genç Milli Takımı yapılanmasında görev alırken, geçen yılın ortasında ayrıldığını açıklamasının ardından LAFC'nin kulüp içinden bir ismi terfi ettirmeyi tercih etmesi bazı çevrelerde şaşkınlık yaratmıştı. Dos Santos da yıldızlarla dolu kadroyla hiçbir zaman tam anlamıyla işleyen bir formül bulamadı. Sezon öncesinde birçok kişi tarafından MLS Cup'ın favorisi olarak gösterilen takım, şu anda Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.

    Dos Santos'un LAFC başantrenörü olarak son karnesi 19 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik oldu.

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  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    Formülü bulmakta zorlanıyor

    Dos Santos, MLS'in en pahalı oyuncularından bazılarını kadrosunda barındıran LAFC takımına istikrar kazandıramadı. Hücum hattında Son Heung-Min ve Denis Bouanga gibi isimlere sahip olmasına rağmen LAFC, maç başına golde ligde 15'inci, yaratılan büyük fırsatlarda 19'uncu ve beklenen golde 16'ncı sırada yer alıyor.

    2025'in sonlarında kulübe geldikten sonra 13 maçta 12 gol atan Son, bu yıl form tutmakta zorlandı. Ağları yalnızca altı kez havalandırdı, ancak Güney Koreli oyuncu 13 asist de yaptı.

  • imago-sport-1083632609.jpgIcon Sportswire

    Yaklaşık iki ay

    LAFC'nin formu, Dünya Kupası arasından bu yana özellikle kötü. Turnuvanın ardından üst üste üç galibiyet aldıktan sonra, 1 Ağustos'tan bu yana MLS'te yalnızca bir kez kazandılar; o da zor günler geçiren New York Red Bulls'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetti. Leagues Cup macerası da erken sona erdi; üstelik grup aşamasındaki üç maçlarının hiçbirini kaybetmemiş olmalarına rağmen.

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  • Kulüp için zor bir karar

    LAFC'nin normal sezonda Vancouver, NYCFC ve yeniden yükselişe geçen LA Galaxy ile maçların da yer aldığı altı karşılaşması kaldı. Kalıcı bir teknik direktör atamasını hemen yapıp yapmayacağı ya da yıl sonuna kadar bekleyip beklemeyeceği ise henüz belli değil.

ABD 1
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