Kulüp, pazar gecesi yayımladığı bir açıklamayla görevine son verildiğini duyurdu:

"LAFC bugün, dikkatli bir değerlendirmenin ardından kulübün başantrenör Marc Dos Santos ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Marc, yıllar boyunca bu kulübe çok şey verdi ve LAFC'ye olan bağlılığı, gösterdiği özen ve katkıları için kendisine minnettarız. Marc'a ve ailesine bundan sonraki süreçte en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Kulüp, yeni bir başantrenör arayışına başlarken geçici teknik ekip planlarıyla ilgili bir güncellemeyi yakında paylaşacaktır."

Steve Cherundolo'nun, şu anda ABD Genç Milli Takımı yapılanmasında görev alırken, geçen yılın ortasında ayrıldığını açıklamasının ardından LAFC'nin kulüp içinden bir ismi terfi ettirmeyi tercih etmesi bazı çevrelerde şaşkınlık yaratmıştı. Dos Santos da yıldızlarla dolu kadroyla hiçbir zaman tam anlamıyla işleyen bir formül bulamadı. Sezon öncesinde birçok kişi tarafından MLS Cup'ın favorisi olarak gösterilen takım, şu anda Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.

Dos Santos'un LAFC başantrenörü olarak son karnesi 19 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik oldu.