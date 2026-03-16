La Stampa - Open VAR onaylanmayabilir; "açıklığa kavuşturmak yerine kafa karışıklığına yol açıyor"

DAZN'ın Open VAR uygulaması önümüzdeki sezon devam etmeyebilir:La Stampa gazetesinin haberine göre, İTFB ve AIA bu konuyu değerlendiriyor ve hakemlik yönetiminin bir kısmı, Open VAR'ın rafa kaldırılması gerektiği konusunda kararlı.

Torino gazetesi makalesinde, "bazı kulüpler bunun açıklığa kavuşturmak yerine daha çok kafa karışıklığına yol açtığını düşünmeye başladı. FIGC ve AIA bu konuyu değerlendiriyor. Hakemlerin üst düzey yetkililerinin bir kısmı şüphe duymuyor: bu sistem rafa kaldırılmalı. Bu, DAZN'ın her hafta hakemlik dünyasının önde gelen isimlerini konuk ettiği ve lig maçlarında tartışılan olayları fazla filtrelemeden analiz etmelerini istediği, Lissone'daki VAR ve sahadaki hakemler arasındaki ses kayıtlarını yayınlayan Open Var programının son sezonu olabilir."