La Stampa - Open VAR onaylanmayabilir; "açıklığa kavuşturmak yerine kafa karışıklığına yol açıyor"

DAZN'ın Vae'nin davalarına adanmış özel dizisi üçüncü sezonunda: dördüncü sezon olmayabilir

DAZN'ın Open VAR uygulaması önümüzdeki sezon devam etmeyebilir:La Stampa gazetesinin haberine göre, İTFB ve AIA bu konuyu değerlendiriyor ve hakemlik yönetiminin bir kısmı, Open VAR'ın rafa kaldırılması gerektiği konusunda kararlı. 

Torino gazetesi makalesinde, "bazı kulüpler bunun açıklığa kavuşturmak yerine daha çok kafa karışıklığına yol açtığını düşünmeye başladı. FIGC ve AIA bu konuyu değerlendiriyor. Hakemlerin üst düzey yetkililerinin bir kısmı şüphe duymuyor: bu sistem rafa kaldırılmalı. Bu, DAZN'ın her hafta hakemlik dünyasının önde gelen isimlerini konuk ettiği ve lig maçlarında tartışılan olayları fazla filtrelemeden analiz etmelerini istediği, Lissone'daki VAR ve sahadaki hakemler arasındaki ses kayıtlarını yayınlayan Open Var programının son sezonu olabilir."

  • La Stampa'nın haberine göre, programın şu anki sezonu üçüncü sezon ve dördüncü bir sezonun olup olmayacağı belli değil. Giderek yaygınlaşan bir görüşe göre, bu aşırı maruz kalma durumunun ters etki yaratabileceği ve hakemlerin güvensizliğini artırarak hataları azaltmak yerine artırabileceği düşünülüyor. Bu nedenle, FIGC ve AIA, gelecek sezon da Open VAR'ı devam ettirmenin uygun olup olmadığını değerlendiriyor. 

    Ancak, ne kulüplerin ne de Serie A Ligi'nin bu kararda söz hakkı olmadığı, kararın FIGC ve AIA'ya ait olduğu belirtilmelidir. Şu anda Open VAR'ı onaylamama yönündeki eğilim ağır basıyor gibi görünüyor. 

