La Russa: "Bastoni güçlü bir oyuncu ve rakipler ile seyirciler onu kafasını karıştırmak için hedef alıyorlar"

Senato Başkanı Ignazio La Russa, Rai GrParlamento kanalındaki “Politica nel Pallone” programına konuk olarak, en sevdiği takım olan Inter ve diğer futbol konuları hakkında konuştu.





"Inter, geçen yılki kadrosuna çok benziyor; şu anda neredeyse sadece kaleci değişti. Sağ bek pozisyonunda neler olacağını bekleyip göreceğiz, bu bir tür belirsizlik ama temel yapının değişmediğini bilmek de içimizi rahatlatıyor. Inter'in efsane oyuncularından birinin oğlu olan Stankovic'i izlemeyi çok merak ediyorum; onu kadroda tutup tutmayacaklarını göreceğiz ama umarım tutarlar," diye aktarıyor ANSA.





“Bastoni’nin durumu mu? Bence bir oyuncu güçlü ise rakipler onu hedef alır, seyirciler de kafasını karıştırmak için ona yüklenir. Benim tavsiyem,” dedi La Russa, “bu tür şeyleri kulak ardı etmesi; o zaman hepimizin tanıdığı o şampiyon geri dönecektir.”



