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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

La Russa: "Bastoni güçlü bir oyuncu ve rakipler ile seyirciler onu kafasını karıştırmak için hedef alıyorlar"

Inter
Serie A

Senato Başkanı, Inter, Milli Takım ve Dünya Kupası hakkında konuştu

Senato Başkanı Ignazio La Russa, Rai GrParlamento kanalındaki “Politica nel Pallone” programına konuk olarak, en sevdiği takım olan Inter ve diğer futbol konuları hakkında konuştu.


"Inter, geçen yılki kadrosuna çok benziyor; şu anda neredeyse sadece kaleci değişti. Sağ bek pozisyonunda neler olacağını bekleyip göreceğiz, bu bir tür belirsizlik ama temel yapının değişmediğini bilmek de içimizi rahatlatıyor. Inter'in efsane oyuncularından birinin oğlu olan Stankovic'i izlemeyi çok merak ediyorum; onu kadroda tutup tutmayacaklarını göreceğiz ama umarım tutarlar," diye aktarıyor ANSA.


Bastoni’nin durumu mu? Bence bir oyuncu güçlü ise rakipler onu hedef alır, seyirciler de kafasını karıştırmak için ona yüklenir. Benim tavsiyem,” dedi La Russa, “bu tür şeyleri kulak ardı etmesi; o zaman hepimizin tanıdığı o şampiyon geri dönecektir.”


  • La Russa, milli takım ve bir sonraki teknik direktör hakkında da konuştu: "Roberto Mancini diğerlerinden daha iyi. Önemli olan seviyeyi düşürmemek; Mancini ile seviyeyi yüksek tutalım, belki Antonio Conte ile de; ancak ben onu daha çok bir kulüp teknik direktörü olarak görüyorum."


    ANSA’nın aktardığına göre Dünya Kupası hakkındaşunları söyledi: “Arjantin’in kazanmasını umuyorum; İtalya oynamadığında her zaman Arjantin’i desteklerim. Ama bunun nedeni Lautaro Martinez’in oynaması değil, o ülkede çok sayıda İtalyan olması. Norveç’e bahis oynamıştım, ancak İngiltere ile eşleşti ve bence Norveç’e haksızlık edildi.”


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