La Masia'da yetiştirildi... Yamaal, bu son rüya gecesinde Messi'ye karşı cesaret edebilecek mi?

“La Masia”nın duvarları arasında büyüyen iki çocuğun ayaklarından ilk top çıktığından beri, kader, başka hiçbir karşılaşmaya benzemeyen bir mücadeleyi örüyordu. Burada mesele sadece bir Dünya Kupası finali ya da yeni bir şampiyonluk mücadelesi değil; tarih ile geleceğin sahanın iki ucunda karşı karşıya geldiği nadir bir an.

Bir yanda, futbolu saf bir sanata dönüştüren Arjantinli Lionel Messi duruyor; en büyük sahnede geçireceği belki de son gece olan bu gecede, efsanesine yakışır bir son arıyor. Karşısında ise İspanyol Lamine Yamal var; aynı okulun izlerini taşıyan, ancak tahtına yaklaşmaktan çekinmeyen yeni neslin cesaretine sahip bir genç.

Bu, “La Masia”nın (Barcelona Akademisi) kalbinden çıkan bir karşılaşma; ilham kaynağı ile varisi, kral ile efsanesinin devamı olarak görülen isim karşı karşıya. Geçmişin büyüsü ile geleceğin vaadi arasında dünya, en zor sorunun cevabını öğrenmeyi bekliyor: Messi bu hikayenin sonunu kendi elleriyle mi yazacak, yoksa Yamal, büyük Katalan destanının yeni bir bölümünü mü başlatacak?