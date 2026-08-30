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La Masia altın madeni: 120 milyon euro Barcelona'nın kasasına yaklaşıyor

Transfers
Barcelona - Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
F. Torres
M. Casado
A. Ezzalzouli
H. Fort
A. Griezmann
A. Fati
İspanya
Fas
Fransa

Laporta döneminde olası bir rekor

Barcelona, henüz tüm dosyalarını kapatmamış olsa da yaz transfer dönemini olağanüstü mali rakamlarla tamamlamaya yöneliyor ve 120 milyon euroya yaklaşan bir gelire ulaşmaya oldukça yakın.

Ve Sport gazetesine göre, olası bu rakam oyuncu satışları ile alımları arasındaki farkın toplamıyla ilgili değil; yalnızca Barcelona'nın oyuncu ayrılıklarından elde ettiği parayı temsil ediyor. Bu para ister doğrudan satışlardan, ister kulübün önceki transferlerde elinde tuttuğu paylardan, isterse "La Masia" akademisinden yetişen oyuncuların transferlerinden alınan dayanışma tazminatlarından (yetiştirme ve dayanışma hakkı) elde edilmiş olsun. 


Satışların başında ise Ferran Torres'in transferi geliyor. Oyuncu, yaklaşık 48,5 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olduktan sonra, tek başına bu yaz kulübün doğrudan gelirlerinin yaklaşık yarısını temsil ediyor.


  • La Masia: kâr madeni

    Barcelona akademisi mali bilançoda kilit bir rol oynadı; gelirlerin yarısından fazlası doğrudan ya da dolaylı olarak kulüpten yetişen oyuncularla ilişkili.

    Barcelona, Ansu Fati'nin ayrılığından yaklaşık 11 milyon euro, Tommy Marqués'in transferinden de benzer bir miktar elde etti; buna ek olarak Iñaki Peña'nın transferinden üç milyon euro kazandı.

    Ayrıca Dani Rodríguez'in ayrılığından yaklaşık 600 bin euro, transfer bedeli yaklaşık 700 bin euroya ulaşan Andrés Cuenca'dan ise daha düşük bir gelir sağlandı.

    Tamamlanmayı bekleyen başka işlemler de var; Héctor Fort yaklaşık 8,5 milyon euro karşılığında Real Sociedad'a transfer olurken, Álvaro Cortés'in ayrılığı üç milyon eurodan fazla getiriyor ve Toni Fernández'in Venezia'ya transferinin bedeli yaklaşık dört milyon euro.

    Casadó'nun satışı, Barcelona'nın belirlediği ve yaklaşık 20 milyon euro olan bedelle tamamlanırsa, yalnızca doğrudan satışlardan elde edilen toplam gelir 110 milyon euro barajını aşacak.

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  • Laporta döneminde olası bir rekor

    Bu rakam, bekleyen transferlerin öngörülen değerlerle tamamlanması koşuluyla, bu yaz dönemini Joan Laporta'nın 2021 yılında Barcelona başkanlığına dönüşünden bu yana satış geliri açısından en kârlı sezon haline getirecek.

    2023 yılında kulüp, oyuncu satışlarından 81,5 milyon euro gelir elde etmişti; ancak o dönemdeki hesaplama, Barcelona'ya fiilen ulaşan parayı esas alıyordu. Örneğin Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé'yi kadrosuna katmak için 50,4 milyon euro ödemiş, ancak Barcelona bunun yalnızca 35,4 milyonunu almış, 15 milyon euro ise oyuncuya ve temsilcilerine gitmişti.

    O yazın bilançosu ayrıca Antoine Griezmann, Francisco Trincao, Franck Kessié, Nico Gonzalez ve Abdessamad Ezzalzouli'nin transferlerinden elde edilen tutarları da kapsıyordu. Guiu Torrents'in Ajax'a gidişi ise mevcut hesaba dahil edilmiyor; her ne kadar bu transfer Barcelona'ya beş ila altı milyon euro arasında bir gelir sağlayabilecek olsa da, bunun büyük bir bölümü henüz gerçekleşmemiş primlere ve değişkenlere bağlı.

    Aynı durum, farklı transferlerde yer alan diğer primler için de geçerli; bunların fiilen hak edilmeden mali olarak hesaba katılmaması gerekiyor.

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  • Ertelenen kazançlar: Sponsorluk hakları

    Barcelona'nın geliri, mevcut kadrosundaki oyuncuların satışıyla sınırlı kalmadı. Kulüp, Jan Vergilli'nin Real Mallorca'dan Club Brugge'e transferinden, gelecekteki satışından belli bir yüzdeyi elinde tutması sayesinde yaklaşık 4,8 milyon euro elde etti.

    Ayrıca dayanışma mekanizmaları ve genç oyuncu yetiştirme hakları, aralarında Nico González, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo ve Sergi Altimira'nın da bulunduğu akademinin eski oyuncularıyla ilgili transferler sonucunda yaklaşık dört milyon euro daha ekledi. Marc Guiu veya Mateu Morey'in transferi tamamlanırsa bu miktar biraz daha artabilir.

    Böylece Barcelona'nın gelirleri 120 milyon euroya yaklaşıyor. Ancak bu yaz doğrudan satışlarından elde edilen yaklaşık 110 milyon euro ile başka kulüpler arasındaki transferlere bağlı satış yüzdeleri ve dayanışma mekanizmalarından gelen yaklaşık dokuz milyon euroyu birbirinden ayırmak gerekiyor.

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  • Yüksek maaşların sağlanması

    Barcelona ayrıca satışlar kaleminin dışında da önemli kazanımlar elde etti; maaş faturasını hafifletti. Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sona ermesi, Marc-André ter Stegen ve Ronald Araújo'nun kiralanması kasaya doğrudan para akıtmasa da, kulübün yeni oyuncuları kayıt altına almasına yardımcı olacak büyük bir mali alan açtı.

    Barcelona yönetimi, bazı transferlere gelecekteki satıştan pay, geri satın alma opsiyonları ya da hedeflere bağlı primler ekleyerek gelecekte de fayda sağlayacak bir formüle bel bağlıyor.

    Bunun en dikkat çekici örneğini ise Jan Vertessen'in transferi oluşturuyor; kulüp, Club Brugge oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeye karar verdiğinde, önceki bir işlemde elinde tuttuğu bir maddeden yararlandı.

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