La Masia altın madeni: 120 milyon euro Barcelona'nın kasasına yaklaşıyor

Barcelona, henüz tüm dosyalarını kapatmamış olsa da yaz transfer dönemini olağanüstü mali rakamlarla tamamlamaya yöneliyor ve 120 milyon euroya yaklaşan bir gelire ulaşmaya oldukça yakın.

Ve Sport gazetesine göre, olası bu rakam oyuncu satışları ile alımları arasındaki farkın toplamıyla ilgili değil; yalnızca Barcelona'nın oyuncu ayrılıklarından elde ettiği parayı temsil ediyor. Bu para ister doğrudan satışlardan, ister kulübün önceki transferlerde elinde tuttuğu paylardan, isterse "La Masia" akademisinden yetişen oyuncuların transferlerinden alınan dayanışma tazminatlarından (yetiştirme ve dayanışma hakkı) elde edilmiş olsun.





Satışların başında ise Ferran Torres'in transferi geliyor. Oyuncu, yaklaşık 48,5 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olduktan sonra, tek başına bu yaz kulübün doğrudan gelirlerinin yaklaşık yarısını temsil ediyor.



