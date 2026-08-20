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La Liga’ya dönüş gündemde mi? Atletico Madrid, Chelsea forveti Nicolas Jackson’ı transfer etme yarışında Aston Villa ile rekabet ediyor
Alemany, Londra’daki görüşmelere liderlik ediyor
Atletico Madrid resmen yeni bir golcü arayışında. Alexander Sorloth şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ve Julian Alvarez kulüpten ayrılmak için bastırırken, bu talep Atletico yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildi, Rojiblancos hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal aday olarak Jackson'ı belirledi.
MARCA'nın haberine göre, Atletico Madrid futbol direktörü Mateu Alemany, takımın çarşamba günü La Liga'daki açılış maçında Malaga'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Metropolitano'da görüldü. Ardından perşembe sabahı Barajas Havalimanı'ndan Londra'ya gitti. Görev net: Jackson'ın yeniden İspanya'ya dönmesini sağlayacak bir ilerleme kaydetmek. Atletico'nun kısa listesinde birkaç isim daha yer alsa da, eski Villarreal oyuncusu listenin en üst sırasına yükseldi.
- Getty Images Sport
Mali kısıtlamalar ve rekabet
Jackson'ı kadroya katmak, İspanyol devi için kolay bir görev olmayacak. Atletico, Cuti Romero'yu transfer etmek için yapılan önemli yatırımın ardından sıkı mali kısıtlamalar altında hareket ediyor; bu anlaşmanın bedeli 33 milyon € ve artı değişkenlere bağlı 7 milyon €. Bu nedenle Alemany, Chelsea'nin forvetin maaşının bir kısmını karşılamasını gerektirebilecek bir kiralama anlaşmasını araştırıyor.
Mevcut transfer döneminin zorlukları hakkında konuşan Alemany, Movistar'a şu itirafta bulundu: "Her şey karmaşık. Dışarıdan baktığınızda piyasa zorlaştı ve geçen her yıl daha da karmaşık hale geliyor çünkü sistemde çok fazla para var. Enflasyon var. Özel oyuncuları almak zor."
Jackson'ın İspanya'ya dönüş yolu
Jackson'ın La Liga'dan ayrıldığından bu yana geçirdiği süreç, yüksek profilli hamleler ve inişli çıkışlı sonuçlarla adeta bir kasırga oldu. Villarreal'deki son kışında Bournemouth'a transferi gerçekleşmeyen Jackson, daha sonra yaklaşık 37 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye katıldı. O zamandan bu yana Premier League'de iki sezon geçirdi ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giydi.
Jackson, 2021 ile 2023 yılları arasında Villarreal'de iki sezon geçirdiği için İspanyol futboluna yabancı değil. Sarı Denizaltı'daki döneminde Senegalli forvet, tüm kulvarlarda 48 maça çıkıp 13 gol attı ve altı asist yaptı.
- Getty Images Sport
Transfer döneminin son aşamaları
Ancak Atletico Madrid, Jackson'ın transferi için Aston Villa'dan ciddi rekabet görüyor. Premier League ekibinin başında, Senegalli forvete Villarreal'de ilk A takım maçını oynatan teknik direktör olan Unai Emery bulunuyor. Villa, özellikle Ollie Watkins'in Suudi Arabistan'a olası ayrılığına hazırlanırken, hücum hattını güçlendirmek için Jackson'ı öncelikli adaylardan biri olarak görüyor.
Bu ilgi, The Sun'ın Jackson'ın Chelsea'deki yerini almak için mücadele etmeye kararlı olduğunu bildirdiği bir dönemde geliyor; özellikle de Stamford Bridge'deki 2033'e kadar süren uzun vadeli sözleşmesi göz önüne alındığında. Ancak tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kabul ettirmesi zor oldu; Senegalli milli oyuncu, Maviler formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 81 maçta 30 gol ve 12 asist kaydetti.
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