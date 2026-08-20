La Liga’ya dönüş gündemde mi? Atletico Madrid, Chelsea forveti Nicolas Jackson’ı transfer etme yarışında Aston Villa ile rekabet ediyor

Atletico Madrid resmen yeni bir golcü arayışında. Alexander Sorloth şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ve Julian Alvarez kulüpten ayrılmak için bastırırken, bu talep Atletico yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildi, Rojiblancos hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal aday olarak Jackson'ı belirledi.

MARCA'nın haberine göre, Atletico Madrid futbol direktörü Mateu Alemany, takımın çarşamba günü La Liga'daki açılış maçında Malaga'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Metropolitano'da görüldü. Ardından perşembe sabahı Barajas Havalimanı'ndan Londra'ya gitti. Görev net: Jackson'ın yeniden İspanya'ya dönmesini sağlayacak bir ilerleme kaydetmek. Atletico'nun kısa listesinde birkaç isim daha yer alsa da, eski Villarreal oyuncusu listenin en üst sırasına yükseldi.