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La Liga şampiyonunun Bayern Münih’in forvetine olan ilgisini sonlandırmasının nedenleri açıklanırken, Harry Kane’in Barcelona’ya transferi ‘tamamen gündemden kaldırıldı’
Barça, dikkatini Julian Alvarez’e çevirdi
Barcelona’nın mevcut transfer döneminde birincil hedefi, Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından birinci sınıf bir forvet partneri kadroya katmaktır. Her sezon istikrarlı bir şekilde 30 gol garantileyen Polonya milli oyuncunun ayrılması, spor direktörü Deco’nun acilen doldurmak istediği önemli bir boşluk yaratmıştır. Kane kısa bir süre gündeme gelmiş olsa da, kulüp artık tüm dikkatini Atlético Madrid’den Julian Alvarez’e çevirmiştir.
Atletico Madrid’in şu anda doğrudan bir La Liga rakibine oyuncu satmaya istekli olmaması nedeniyle Arjantinli forvetin transferi hâlâ karmaşık bir süreçte.
Marca’nın haberine göre Deco, bir ilerleme sağlamak için son bir hamle hazırlıyor. Katalan yönetim, Dünya Kupası sona erdiğinde, kariyerini ilerletmek için transfer isteğini daha önce dile getirmiş olan 26 yaşındaki oyuncu için Rojiblancos’un pazarlığa ikna edilebileceğine inanıyor.
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Kane, La Liga yerine Bayern’in sunduğu istikrarı tercih etti
Kane’i İspanya’ya getirme olasılığı, sadece Barcelona yönetimi tarafından değil, aynı zamanda oyuncunun Bavyera’daki yaşama olan bağlılığı nedeniyle de ortadan kalkmıştır. İngiltere milli takım kaptanının, Barcelona’ya Almanya’da yerleştiğini ve Allianz Arena’dan ayrılmayı düşünmediğini bildirdiği belirtilmektedir. Bu kararlı tutum, Barça’nın 32 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye çalışmanın boşuna bir çaba olacağına inanmasına neden olmuştur.
Üstelik Bayern Münih de Kane’i satmaya niyetli değil. Dört yıl önce Lewandowski’nin Katalonya’ya transferini zorladığı senaryodan farklı olarak, Kane Alman devi ile kamuoyu önünde bir çekişmeye girmeye hazır değil. Bunun yerine, golcü forvetin, 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 61 gol atarak rekor kırdığı performansının ardından sözleşme uzatımı konusunda görüşmelere başlaması bekleniyor.
İç çözümler ve saldırı odaklı B Planı
Alvarez’in transferi sonuç vermezse, Barcelona ikincil piyasadan bir hedefe büyük harcamalar yapmak yerine kendi kadrosuna yönelmeye hazırdır. Teknik ekip, mevcut hücum oyuncuları arasında gol yükünün paylaşılabileceğine inanıyor; zira birkaç oyuncu “sahte dokuz” veya merkez forvet rolünde görev alabilir. Bu iç acil durum planı, kulübün mali denetim sürecinde panik transferlerinden kaçınma isteğini ortaya koymaktadır.
Potansiyel çözümler olarak adı geçen isimler arasında Dani Olmo, Ferran Torres ve Lamine Yamal yer alıyor. Kulüp, bu çok yönlü forvetleri daha merkezi pozisyonlarda oynatarak, geleneksel bir hedef adamına ihtiyaç duymadan hücumdaki akıcılığını korumayı umuyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'ndaki performansı, Kane'in statüsünü pekiştiriyor
Kane'in transferi düşünmeyi reddetmesi, değerinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Thomas Tuchel'in yönettiği İngiltere milli takımında Dünya Kupası'nda sergilediği performanslar olağanüstüydü ve bu da Bayern'in onu bırakmama kararının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası maçlarda 80 gol barajını çoktan aşan forvet, dünya futbolunun en ölümcül golcüsü olmaya devam ediyor; bu durum, onu başlangıçta Barça yönetimi için bu kadar cazip bir aday haline getirmişti.
Sonuç olarak, Kane’in Bayern’e olan sadakati ile Barcelona’nın Alvarez gibi daha genç bir oyuncuya yönelmesi, bu transfer serüvenini hızlı bir şekilde sona erdirdi.