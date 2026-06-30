La Liga şampiyonunun Bayern Münih’in forvetine olan ilgisini sonlandırmasının nedenleri açıklanırken, Harry Kane’in Barcelona’ya transferi ‘tamamen gündemden kaldırıldı’

Barcelona’nın mevcut transfer döneminde birincil hedefi, Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından birinci sınıf bir forvet partneri kadroya katmaktır. Her sezon istikrarlı bir şekilde 30 gol garantileyen Polonya milli oyuncunun ayrılması, spor direktörü Deco’nun acilen doldurmak istediği önemli bir boşluk yaratmıştır. Kane kısa bir süre gündeme gelmiş olsa da, kulüp artık tüm dikkatini Atlético Madrid’den Julian Alvarez’e çevirmiştir.

Atletico Madrid’in şu anda doğrudan bir La Liga rakibine oyuncu satmaya istekli olmaması nedeniyle Arjantinli forvetin transferi hâlâ karmaşık bir süreçte.

Marca’nın haberine göre Deco, bir ilerleme sağlamak için son bir hamle hazırlıyor. Katalan yönetim, Dünya Kupası sona erdiğinde, kariyerini ilerletmek için transfer isteğini daha önce dile getirmiş olan 26 yaşındaki oyuncu için Rojiblancos’un pazarlığa ikna edilebileceğine inanıyor.