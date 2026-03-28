La Liga şampiyonu, Tottenham ve Inter'in yıldızlarını gözüne kestirirken, Barcelona iki savunma oyuncusu arasında seçim yapacak

İspanyol AS gazetesi, Alessandro Bastoni'nin Katalan devinin başlıca adaylarından biri olarak öne çıktığını bildiriyor. 26 yaşındaki Inter yıldızı, sol ayakla oynayan bir stoper ve Nerazzurri formasıyla 300'e yakın maça çıkmış, İtalya milli takımında ise 41 kez forma giymiş olmasıyla en üst seviyede kendini kanıtlamış bir isim. Barcelona, geçen sezon Inter'in etkileyici Şampiyonlar Ligi performansında onunla karşı karşıya gelmiş olması nedeniyle, Bastoni'nin kalitesinin gayet farkında.

Ancak İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak kolay olmayacak. 2028 yılına kadar süren sözleşmesi ile Inter, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor. Barcelona, takas anlaşmasının bir parçası olarak oyuncularını dahil edemezse, Serie A kulübünün mali talepleri Blaugrana yönetimi için önemli bir engel teşkil edebilir.