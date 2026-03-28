AFP
Çeviri:
La Liga şampiyonu, Tottenham ve Inter'in yıldızlarını gözüne kestirirken, Barcelona iki savunma oyuncusu arasında seçim yapacak
İtalyan uzman
İspanyol AS gazetesi, Alessandro Bastoni'nin Katalan devinin başlıca adaylarından biri olarak öne çıktığını bildiriyor. 26 yaşındaki Inter yıldızı, sol ayakla oynayan bir stoper ve Nerazzurri formasıyla 300'e yakın maça çıkmış, İtalya milli takımında ise 41 kez forma giymiş olmasıyla en üst seviyede kendini kanıtlamış bir isim. Barcelona, geçen sezon Inter'in etkileyici Şampiyonlar Ligi performansında onunla karşı karşıya gelmiş olması nedeniyle, Bastoni'nin kalitesinin gayet farkında.
Ancak İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak kolay olmayacak. 2028 yılına kadar süren sözleşmesi ile Inter, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor. Barcelona, takas anlaşmasının bir parçası olarak oyuncularını dahil edemezse, Serie A kulübünün mali talepleri Blaugrana yönetimi için önemli bir engel teşkil edebilir.
- Getty Images Sport
Hırvatistanlı genç yetenek
Deco'nun listesindeki ikinci isim, şu anda Tottenham'dan Hamburg'a kiralanmış olan 19 yaşındaki yıldız adayı Luka Vuskovic. Genç Hırvat oyuncunun değeri bu sezon hızla yükseldi ve pek çok kişi onu Bundesliga'nın en iyi savunmacıları arasında gösteriyor. Merkez savunma ikilisinin her iki kanadında da rahatlıkla oynayabilmesi, onun en büyük cazibesi.
Vuskovic'in, Barça başkanı Joan Laporta ile yakın ilişkisi olan süper menajer Pini Zahavi ile bağlantısı, kulübü alarma geçirdi. Bild'in haberlerine göre, oyuncu gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir kulübe transfer olmak istediğini şimdiden belirtmiş durumda.
Finansal adil oyun engelleri
Barcelona'nın transfer piyasasında önemli hamleler yapabilmesi için La Liga'nın 1:1 harcama kuralına geri dönmesi hayati önem taşıyor. Mevcut tahminlere göre kulüp, bu eşiğe ulaşmak için yaklaşık 12 milyon avroya ihtiyaç duyuyor. Mali düzenlemelerle ilgili belirsizliğe rağmen kulüp, maaş giderlerini yönetme konusunda büyük ilerleme kaydetti; bu giderler, önceki yıllarda bütçenin %90'ından fazlasını oluştururken, şu anda bütçenin %53'ünü oluşturuyor.
Bu ekonomik kısıtlamalar nedeniyle kulüp, Andreas Christensen'e de kapısını açık tutuyor. Danimarkalı milli oyuncunun kaydı zaten yapıldığından, sözleşmesinin yenilenmesi kulübün fair play marjını olumsuz etkilemeyecektir. Deco, Bastoni veya Vuskovic gibi yeni yüzlere olan talebi, kulübün kalan mali sınırlamalarının lojistik gerçekliğiyle dengelemek zorunda.
- Getty Images Sport
Flick'in savunma derinliği
Flick, Christensen ve Araujo'nun sakatlıkları ile Iñigo Martínez'in Suudi Pro Ligi'ne transferinin ardından yaşanan savunma krizlerini atlatmayı başardı. Pau Cubarsí ve Gerard Martín sorumluluklarını üstlenirken, Deco savunma hattının hazır olmasını sağlamak için Bastoni veya Vuskovic gibi dünya çapında bir stoper transferine odaklanmaya devam ediyor.