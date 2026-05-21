Flick'in doğrudan talebi üzerine Barcelona, Rashford'u kadroda tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Sport'un haberine göre, Alman teknik direktör, İngiltere milli takım oyuncusunu hücum planlarında önemli bir seçenek olarak görüyor ve kulübün bu transferi öncelikli hale getirmesini istiyor. La Liga şampiyonu, mali kısıtlamalar nedeniyle başlangıçta kalıcı bir transferin zor olacağını düşünmüştü.

Ancak Flick'in, kulüp tarafından belirlenen daha genç hücum alternatiflerinden ikna olmadığı ve Blaugrana'nın bunun yerine Rashford'a odaklandığı söyleniyor. Forvetin, kulübün maaş kısıtlamalarına uyan kişisel şartları kabul ederek müzakerelere yardımcı olduğu bildiriliyor. Rashford'un transferi mümkün kılmak için daha uzun bir sözleşme yapısını ve toplam maaşında bir indirimi kabul ettiği anlaşılıyor.