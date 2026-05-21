Getty Images Sport
Çeviri:
La Liga şampiyonu, Manchester United'ın forvetini kadrosuna katmayı hâlâ hedeflerken, Barcelona Marcus Rashford ile "kişisel şartlarda anlaştı"
Flick, Barcelona’yı Rashford’u elinde tutmaya zorluyor
Flick'in doğrudan talebi üzerine Barcelona, Rashford'u kadroda tutmak için çalışmalarına devam ediyor. Sport'un haberine göre, Alman teknik direktör, İngiltere milli takım oyuncusunu hücum planlarında önemli bir seçenek olarak görüyor ve kulübün bu transferi öncelikli hale getirmesini istiyor. La Liga şampiyonu, mali kısıtlamalar nedeniyle başlangıçta kalıcı bir transferin zor olacağını düşünmüştü.
Ancak Flick'in, kulüp tarafından belirlenen daha genç hücum alternatiflerinden ikna olmadığı ve Blaugrana'nın bunun yerine Rashford'a odaklandığı söyleniyor. Forvetin, kulübün maaş kısıtlamalarına uyan kişisel şartları kabul ederek müzakerelere yardımcı olduğu bildiriliyor. Rashford'un transferi mümkün kılmak için daha uzun bir sözleşme yapısını ve toplam maaşında bir indirimi kabul ettiği anlaşılıyor.
- AFP
Manchester United taleplerinden taviz vermeyi reddediyor
Haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar’ın tutumu Barcelona ile yapılan görüşmeler boyunca değişmedi. Premier Lig kulübünün, iki taraf arasında daha önce görüşülen 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu düşürmeye yanaşmadığı söyleniyor. Ayrıca United’ın mevcut kiralama anlaşmasının uzatılmasına karşı olduğu ve oyuncunun kalıcı olarak ayrılması için bastırdığı bildiriliyor.
Öte yandan Barça, Rashford'un kulüpte kalma isteğinin sonunda bir uzlaşmaya varılmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. İngiltere'nin forvet oyuncusunun Old Trafford'a dönmeye niyeti olmadığı ve diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmediği bildiriliyor.
Rashford'un tutumu Barcelona'ya avantaj sağlıyor
Rashford’un tutumu, kulübün oyuncu haklarına sahip olmasına rağmen United için işleri karmaşıklaştırdı. Haberlere göre forvet, Camp Nou’da kalmaya kararlı ve alternatif transferleri engelliyor; bu da Katalan ekibini pazarlık masasında daha güçlü bir konuma getiriyor.
Barcelona şu anda transfer için farklı bir yapı arıyor. Dikkate alınan seçeneklerden biri, 2027'de satın alma zorunluluğu içeren yeni bir kiralama anlaşması. Bu anlaşma, Rashford'un United sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığında, muhtemelen daha düşük bir ücret karşılığında gerçekleşebilir. Böyle bir formül, Blaugrana'nın büyük bir ödemeyi ertelemesine olanak tanırken, kulübün La Liga'nın finansal düzenlemelerine uymasına da yardımcı olur.
- Getty Images Sport
Barcelona mali bir çözüm arıyor
Barcelona'nın görüşmeleri aceleye getirmediği ve zamanın kendi lehine işlediğini düşündüğü belirtiliyor. Bununla birlikte, Rashford'un sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce netlik istediği ve Manchester United antrenmanlarına dönmekten kaçınmak istediği söyleniyor. Her iki kulüp de tüm tarafları tatmin edecek bir finansal yapı bulmaya çalıştığı için görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Transferin tamamlanması için, ertelenmiş ödemeleri veya revize edilmiş bir satın alma yükümlülüğünü içeren bir uzlaşma nihayetinde gerekli olabilir.