Cancelo, Katalonya'ya kiralanmasından bu yana kariyerine yeni bir soluk getirmiş olsa da, profesyonel geleceği karmaşık bir durumdadır. Al-Hilal, geçen yıl onu spor projesinin dışında bırakmış olmasına rağmen, haberlere göre defans oyuncusunun bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemiyor ve ona 15 milyon avroluk bir fiyat biçti.

Onun ilk olarak kadro dışı bırakılmasına neden olan "yabancı oyuncu kotası" ikilemi, hâlâ bir engel teşkil ediyor. Ancak Cancelo'nun kin beslemediğini ısrarla belirtmesi, kalıcı bir transferin gerçekleşmemesi durumunda, olasılığı düşük de olsa Al-Hilal kadrosuna yeniden entegre olabileceğini düşündürüyor. Barcelona ise savunma oyuncusunu kadroda tutmayı tercih ediyor, ancak bunun için onun bedelsiz olarak gelmesi gerekiyor; bu senaryo ise şu anda Suudi kulübünün mali talepleriyle çelişiyor.



