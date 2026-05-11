Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey

La Liga şampiyonu, Barcelona'ya kiralık olarak geri dönmesinin nedenini açıklarken, Joao Cancelo Al-Hilal'da yerine getirilmeyen bir sözü ortaya koydu

Joao Cancelo, Al-Hilal'e sert bir şekilde yüklendi ve Suudi Pro Ligi ekibini, Orta Doğu'daki kısa süreli görev süresi boyunca verdikleri sözleri tutmamakla suçladı. Barcelona ile İspanya ligi şampiyonluğunu kazanmasının hemen ardından Avrupa'ya geri dönen Portekizli bek, transfer öncesinde kadro durumuyla ilgili yanıltıldığını iddia ediyor.

  • Portekizli yıldız, Al-Hilal'i ihanetle suçladı

    Barcelona’nın 2025-26 La Liga şampiyonluğunu kutlamanın hemen ardından Cancelo, Al-Hilal’dan yaşadığı gergin ayrılığın iç yüzünü anlattı. Eski Manchester City savunma oyuncusu, Suudi Arabistan’a büyük bir transfer olarak gelmişti ancak kulüp yönetiminin şeffaflık eksikliği nedeniyle buradaki macerası kısa sürdü. Cancelo, takımdaki geleceği konusunda kasten yanıltıldığını iddia etti.

    DAZN'e konuşan savunma oyuncusu, ayrılışının koşullarını tartışırken sözünü sakınmadı. “Al-Hilal'de maalesef bana gerçeği söylemeyen insanlar vardı. Bana Suudi ligi kadrosuna kaydedileceğimi söylediler, ama zamanı geldiğinde bunu yapmadılar. Bundan sonra, kötü imajla kalan hep ben oldum... ama en azından sözümü tutarım ve bunu hiçbir şeye değişmem. Her zaman böyle oldum. Açık sözlüyüm ve kimseye kin beslemem." dedi Cancelo.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Riyad'a zorlu bir dönüş

    Cancelo, Katalonya'ya kiralanmasından bu yana kariyerine yeni bir soluk getirmiş olsa da, profesyonel geleceği karmaşık bir durumdadır. Al-Hilal, geçen yıl onu spor projesinin dışında bırakmış olmasına rağmen, haberlere göre defans oyuncusunun bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemiyor ve ona 15 milyon avroluk bir fiyat biçti.

    Onun ilk olarak kadro dışı bırakılmasına neden olan "yabancı oyuncu kotası" ikilemi, hâlâ bir engel teşkil ediyor. Ancak Cancelo'nun kin beslemediğini ısrarla belirtmesi, kalıcı bir transferin gerçekleşmemesi durumunda, olasılığı düşük de olsa Al-Hilal kadrosuna yeniden entegre olabileceğini düşündürüyor. Barcelona ise savunma oyuncusunu kadroda tutmayı tercih ediyor, ancak bunun için onun bedelsiz olarak gelmesi gerekiyor; bu senaryo ise şu anda Suudi kulübünün mali talepleriyle çelişiyor.


  • Flick etkisi ve Benfica alternatifi

    Cancelo, Hansi Flick'in yönetiminde ikinci bir bahar yaşadı. Alman teknik direktör, Blaugrana'nın taktik düzeninin temel taşlarından biri haline gelen bu çok yönlü defans oyuncusundan en iyi verimi almayı başardı. Her iki kanatta da görev alabilme ve orta sahaya doğru kayabilme yeteneği, Barcelona'ya lig şampiyonluğunu kazanmak için gerekli olan taktiksel esnekliği sağladı.


  FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Dört büyük lig şampiyonluğu

    La Liga şampiyonluğunu kazanarak 31 yaşındaki Cancelo, Avrupa’nın en iyi beş liginden dördünde şampiyonluk unvanını elde etmiş oldu. Daha önce Manchester City ile üç kez Premier League şampiyonluğu, Juventus ile Serie A şampiyonluğu, Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu ve en son olarak da Barcelona ile La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.

