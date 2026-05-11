La Liga şampiyonu, Barcelona'ya kiralık olarak geri dönmesinin nedenini açıklarken, Joao Cancelo Al-Hilal'da yerine getirilmeyen bir sözü ortaya koydu
Portekizli yıldız, Al-Hilal'i ihanetle suçladı
Barcelona’nın 2025-26 La Liga şampiyonluğunu kutlamanın hemen ardından Cancelo, Al-Hilal’dan yaşadığı gergin ayrılığın iç yüzünü anlattı. Eski Manchester City savunma oyuncusu, Suudi Arabistan’a büyük bir transfer olarak gelmişti ancak kulüp yönetiminin şeffaflık eksikliği nedeniyle buradaki macerası kısa sürdü. Cancelo, takımdaki geleceği konusunda kasten yanıltıldığını iddia etti.
DAZN'e konuşan savunma oyuncusu, ayrılışının koşullarını tartışırken sözünü sakınmadı. “Al-Hilal'de maalesef bana gerçeği söylemeyen insanlar vardı. Bana Suudi ligi kadrosuna kaydedileceğimi söylediler, ama zamanı geldiğinde bunu yapmadılar. Bundan sonra, kötü imajla kalan hep ben oldum... ama en azından sözümü tutarım ve bunu hiçbir şeye değişmem. Her zaman böyle oldum. Açık sözlüyüm ve kimseye kin beslemem." dedi Cancelo.
Riyad'a zorlu bir dönüş
Cancelo, Katalonya'ya kiralanmasından bu yana kariyerine yeni bir soluk getirmiş olsa da, profesyonel geleceği karmaşık bir durumdadır. Al-Hilal, geçen yıl onu spor projesinin dışında bırakmış olmasına rağmen, haberlere göre defans oyuncusunun bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemiyor ve ona 15 milyon avroluk bir fiyat biçti.
Onun ilk olarak kadro dışı bırakılmasına neden olan "yabancı oyuncu kotası" ikilemi, hâlâ bir engel teşkil ediyor. Ancak Cancelo'nun kin beslemediğini ısrarla belirtmesi, kalıcı bir transferin gerçekleşmemesi durumunda, olasılığı düşük de olsa Al-Hilal kadrosuna yeniden entegre olabileceğini düşündürüyor. Barcelona ise savunma oyuncusunu kadroda tutmayı tercih ediyor, ancak bunun için onun bedelsiz olarak gelmesi gerekiyor; bu senaryo ise şu anda Suudi kulübünün mali talepleriyle çelişiyor.
Flick etkisi ve Benfica alternatifi
Cancelo, Hansi Flick'in yönetiminde ikinci bir bahar yaşadı. Alman teknik direktör, Blaugrana'nın taktik düzeninin temel taşlarından biri haline gelen bu çok yönlü defans oyuncusundan en iyi verimi almayı başardı. Her iki kanatta da görev alabilme ve orta sahaya doğru kayabilme yeteneği, Barcelona'ya lig şampiyonluğunu kazanmak için gerekli olan taktiksel esnekliği sağladı.
Dört büyük lig şampiyonluğu
La Liga şampiyonluğunu kazanarak 31 yaşındaki Cancelo, Avrupa’nın en iyi beş liginden dördünde şampiyonluk unvanını elde etmiş oldu. Daha önce Manchester City ile üç kez Premier League şampiyonluğu, Juventus ile Serie A şampiyonluğu, Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu ve en son olarak da Barcelona ile La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.