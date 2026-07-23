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La Liga şampiyonu Barcelona, transfer döneminin son gününe yaklaşırken Julian Alvarez’in bir sonraki hamlesini bekliyor
Laporta, zamanın akmaya başladığını duyurdu
Laporta, Alvarez üzerindeki baskıyı artırarak kulübün Arjantinli forvetle ilgili ilgisinin kesin bir son tarihinin olduğunu doğruladı. Blaugrana’nın masaya 100 milyon avroluk dudak uçuklatan bir teklif koyduğu bildiriliyor; ancak kulüp, bu transfer sürecinin spor direktörü Deco’nun önderlik ettiği genel transfer stratejisini aksatmasına izin vermek istemiyor.
AS gazetesine göre, başkan, Alvarez transferini sonuçlandırmak için Temmuz sonu son tarih belirledi. Bu ültimatom, transfer döneminin sonlarına doğru anlaşma sağlanamaması durumunda La Liga şampiyonunu kadro sıkıntısı yaşatabilecek uzun ve sürüncemeli bir sürecin önlenmesi amacıyla verildi.
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Atlético, satış konusundaki tutumunda kararlılığını sürdürüyor
Diğer tarafta ise Atlético, Katalonya’dan gelen baskı altında pes edeceğe dair hiçbir işaret göstermedi. Metropolitano’daki yönetim, medyada bahsedilen rakamlar ne olursa olsun, yıldız forvetlerinin hiçbir fiyata satılık olmadığını ısrarla vurguladı. Rojiblancos şu anda herhangi bir müzakereyi gündeme almayı reddediyor ve 100 milyon avroluk teklifi gelecek planlarıyla alakasız olarak değerlendiriyor.
Atletico CEO’su Miguel Angel Gil Marin, Katalan kulübünün taktiklerini özellikle sert bir dille eleştirerek şöyle konuştu: “Rakip kulübün iç çemberi hakkında yeterince bilgim var; medya ve taraftarlar önünde kendi özel sirklerinin bir parçası olarak hareket ettiklerini biliyorum, bu yüzden bu durum beni rahatsız etmiyor.”
“Başkanlarıyla iyi bir kişisel ilişkim var ve ona açıkça bu tavrından vazgeçmesini istedim; Julián’ın satılık olmadığını net bir şekilde belirttim.”
Bu arada, başkan Enrique Cerezo, Laporta’nın son açıklamalarına sert bir yanıt verdi. “Joan Laporta iyi bir dostum, harika bir başkan ve hepinizin de bildiği gibi, Julián Alvarez’in gelecek yıl nerede oynayacağını çok iyi biliyor,” dedi.
Top Julian’da
Her iki kulüp de kendi tutumlarında ısrarcı davranırken, dikkatler tamamen Alvarez’in kendisine yöneldi. Forvet, Dünya Kupası sırasında geleceği hakkında ipuçları vermiş ve “hayalini” gerçekleştirmek için transfer olmak istediğini belirtmişti; ancak turnuva sona erdiğinden beri, yeni tartışmaların çıkmasını önlemek için büyük ölçüde sessizliğini korudu.
Barcelona, mevcut çıkmazı aşmanın tek yolunun oyuncudan gelecek resmi bir talebin olması olduğuna inanıyor. Alvarez’den doğrudan bir baskı gelmedikçe, iki kulüp arasında bir müzakere yapılması umudu hayalden ibaret olarak görülüyor.
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Deco’nun planlaması için belirleyici günler
Temmuz ayı son tarihine yaklaşırken, bu yüksek riskli transfer mücadelesine dahil olan tüm taraflar için gerginlik hissedilir hale geldi. Barcelona’nın spor departmanı, ya Alvarez transferini sonuçlandırmak ya da “heyecan verici” alternatiflerine yönelmek için kesin bir karara ihtiyaç duyuyor. Deco, resmi maçlar başlamadan önce kadroyu kesinleştirmek istiyor ve zamanın akışı artık onun en büyük düşmanı haline geldi. Alvarez’in Dünya Kupası sonrası tatilini tamamlamasının ardından, her şey Madrid’e gergin bir dönüşe işaret ediyor.
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