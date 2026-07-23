La Liga şampiyonu Barcelona, transfer döneminin son gününe yaklaşırken Julian Alvarez’in bir sonraki hamlesini bekliyor

Diğer tarafta ise Atlético, Katalonya’dan gelen baskı altında pes edeceğe dair hiçbir işaret göstermedi. Metropolitano’daki yönetim, medyada bahsedilen rakamlar ne olursa olsun, yıldız forvetlerinin hiçbir fiyata satılık olmadığını ısrarla vurguladı. Rojiblancos şu anda herhangi bir müzakereyi gündeme almayı reddediyor ve 100 milyon avroluk teklifi gelecek planlarıyla alakasız olarak değerlendiriyor.

Atletico CEO’su Miguel Angel Gil Marin, Katalan kulübünün taktiklerini özellikle sert bir dille eleştirerek şöyle konuştu: “Rakip kulübün iç çemberi hakkında yeterince bilgim var; medya ve taraftarlar önünde kendi özel sirklerinin bir parçası olarak hareket ettiklerini biliyorum, bu yüzden bu durum beni rahatsız etmiyor.”

“Başkanlarıyla iyi bir kişisel ilişkim var ve ona açıkça bu tavrından vazgeçmesini istedim; Julián’ın satılık olmadığını net bir şekilde belirttim.”

Bu arada, başkan Enrique Cerezo, Laporta’nın son açıklamalarına sert bir yanıt verdi. “Joan Laporta iyi bir dostum, harika bir başkan ve hepinizin de bildiği gibi, Julián Alvarez’in gelecek yıl nerede oynayacağını çok iyi biliyor,” dedi.