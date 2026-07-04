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La Liga şampiyonu Barcelona, Robert Lewandowski’nin yerini alacak bir oyuncu arayışında Harry Kane’in transferiyle ilgili nihai kararını verdi
Barcelona'nın yaklaşımı ilerleme sağlayamadı
Barcelona, hücum hattının geleceği için planlamalarına devam ederken Kane’i Lewandowski’nin potansiyel halefi olarak değerlendirdi. Atlético Madrid’in forveti Julian Álvarez, kulübün tercih ettiği hedef olmaya devam etse de Kane, golcü kimliği ve tecrübesi sayesinde cazip bir alternatif olarak görüldü.
CF Bayern Insider’a göre, Katalan kulübü, La Liga’ya transferin mümkün olup olmadığını değerlendirmek amacıyla İngiltere milli takım kaptanının temsilcileriyle temasa geçti. Ancak alınan yanıt, Kane’in Bayern’den ayrılmaya hiç niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu ve bu da görüşmelerin gelişmeye başlamadan önce Barcelona’nın umutlarını fiilen sona erdirdi.
- Getty
Falk, Barcelona ile temas kurduğunu doğruladı
Bild gazetesi muhabiri Christian Falk, Barcelona’nın Kane’in menajerleriyle temasa geçtiğini doğruladı, ancak forvetin önceliğinin Almanya’da kalmak olduğunu vurguladı.
"Bu doğru," diye itiraf etti Falk. "Barcelona, Harry Kane'in temsilcileriyle temasa geçti. Bu bilgi bana da teyit edildi. Ancak Barcelona'nın Kane'i Bayern Münih'ten koparma şansı olmadığı da kulağıma geldi.
"O, Münih’te kalmak ve yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak, şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ederken bunu yapmak istemiyor. Her halükarda, Kane sadece Bayern Münih ile görüşmek istiyor ve bence bir çözüm bulacaklar."
Bayern, Kane’in geleceği konusunda iyimserliğini koruyor
Bayern, Kane’in bir başka gol yağmuruna sahne olan sezonun ardından onu Allianz Arena’da tutmak için her türlü sebebe sahip. Forvet, 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 61 gol attı ve yedi asist yaptı; ayrıca gerektiğinde daha geride kalarak yaratıcı bir rol üstlendi. Kane, Bayern formasıyla şu ana kadar 146 gol attı ve sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Kulüp yetkilileri, Kane'in önümüzdeki yıllarda da hücumun liderliğini sürdürebileceğinden emin ve milli takım görevleri biter bitmez sözleşme uzatması görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.
- AFP
Barcelona alternatif transfer hedefleri peşinde koşmalıdır
Kane’in Bayern’e tam olarak bağlılığı nedeniyle, Barça’nın Lewandowski’nin uzun vadeli halefi arayışında diğer seçeneklere odaklanması bekleniyor; bu süreçte Alvarez, kulübün başlıca hedefi olmaya devam ediyor.
Bu arada Kane, Pazartesi günü son 16 turunda Meksika ile karşılaşacakları İngiltere'nin Dünya Kupası mücadelesine odaklanmaya devam ediyor. Milli takım görevini tamamladıktan sonra Bayern ile sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor.
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