La Liga şampiyonu Barcelona, Robert Lewandowski’nin yerini alacak bir oyuncu arayışında Harry Kane’in transferiyle ilgili nihai kararını verdi

Barcelona, hücum hattının geleceği için planlamalarına devam ederken Kane’i Lewandowski’nin potansiyel halefi olarak değerlendirdi. Atlético Madrid’in forveti Julian Álvarez, kulübün tercih ettiği hedef olmaya devam etse de Kane, golcü kimliği ve tecrübesi sayesinde cazip bir alternatif olarak görüldü.

CF Bayern Insider’a göre, Katalan kulübü, La Liga’ya transferin mümkün olup olmadığını değerlendirmek amacıyla İngiltere milli takım kaptanının temsilcileriyle temasa geçti. Ancak alınan yanıt, Kane’in Bayern’den ayrılmaya hiç niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu ve bu da görüşmelerin gelişmeye başlamadan önce Barcelona’nın umutlarını fiilen sona erdirdi.







