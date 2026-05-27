La Liga şampiyonu Barcelona, Newcastle’ın kanat oyuncusu Anthony Gordon’u Bayern Münih’ten kapmak amacıyla 69 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu

The Athletic'in haberine göre, Barcelona, Gordon için başlangıç bedeli 80 milyon avro (69 milyon sterlin) artı performansa bağlı ek ödemelerden oluşan resmi bir teklif sundu. Katalan devi, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor ve La Liga'ya olası bir transferi görüşmek üzere menajerleriyle şimdiden temasa geçti. Barça anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmak isterken, iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Flick ve sportif direktör Deco, eski Everton oyuncusunu takdir ettikleri biliniyor ve onun bu sezon Marcus Rashford'un rolünü mükemmel bir şekilde doldurabileceğine inanıyorlar. Rashford, İspanya'da 14 gol ve 14 asistle verimli bir kiralık dönem geçirdi. Barcelona, 15 Haziran'dan önce Manchester United forvetini 30 milyon avroya satın alma opsiyonuna sahip olsa da, şu anda Gordon'u transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.