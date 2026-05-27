La Liga şampiyonu Barcelona, Newcastle’ın kanat oyuncusu Anthony Gordon’u Bayern Münih’ten kapmak amacıyla 69 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu
Barça, devasa bir ilk teklif sundu
The Athletic'in haberine göre, Barcelona, Gordon için başlangıç bedeli 80 milyon avro (69 milyon sterlin) artı performansa bağlı ek ödemelerden oluşan resmi bir teklif sundu. Katalan devi, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor ve La Liga'ya olası bir transferi görüşmek üzere menajerleriyle şimdiden temasa geçti. Barça anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmak isterken, iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Flick ve sportif direktör Deco, eski Everton oyuncusunu takdir ettikleri biliniyor ve onun bu sezon Marcus Rashford'un rolünü mükemmel bir şekilde doldurabileceğine inanıyorlar. Rashford, İspanya'da 14 gol ve 14 asistle verimli bir kiralık dönem geçirdi. Barcelona, 15 Haziran'dan önce Manchester United forvetini 30 milyon avroya satın alma opsiyonuna sahip olsa da, şu anda Gordon'u transfer etmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.
Bu adımın ardındaki finansal strateji
Rashford’un sözleşmesindeki satın alma bedeline kıyasla transfer ücreti önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, Barcelona, Gordon’u transfer etmenin uzun vadede mali açıdan daha mantıklı olduğuna inanıyor. Kulüp yönetimi, Gordon’un daha düşük maaş talebi ve yaşından dolayı kendisine daha uzun süreli bir sözleşme sunma imkânının, transfer maliyetini daha uzun bir süreye yayarak sıkı mali kısıtlamalarına uymalarını sağlayacağını düşünüyor.
Bu stratejik yaklaşım, Newcastle'ın kendi kadrosunu yönetme baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı. Sezonun sonlarına doğru, Magpies'in baş antrenörü Eddie Howe, Gordon'un "geleceği düşündüğü" için bazı maç kadrolarının dışında bırakıldığını itiraf etti ve bu da kulübün yıldız oyuncusu olmadan bir hayata hazırlandığına dair spekülasyonları körükledi.
Bayern'den bir adım önde olmak
Gordon'a ilgi duyan tek Avrupalı dev kulüp Barcelona değil; yakın zamana kadar Bayern Münih, bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda en önde gelen aday olarak görülüyordu. Bundesliga devi hâlâ ilgisini sürdürüyor ancak 80 milyon avroluk bedeli karşılamakta tereddüt ettiği bildiriliyor; bu durum da kulübü alternatif seçenekleri değerlendirmeye itti. Chelsea ve Arsenal de bu kanat oyuncusunu takip ediyordu ancak Barça, bu somut teklifle rakiplerine bir adım önde başladı.
Gordon, daha önce de yüksek profilli transfer hikayeleri yaşamıştı. 2024 yılında, Joe Gomez'in St James' Park'a transfer olacağı bir anlaşma kapsamında Liverpool'a katılmaya çok yaklaşmıştı. Bu başarısız transferi değerlendiren Gordon, daha önce şöyle demişti: "Olmadı. Önce bunu kabullenmem gerekti ve sonra tekrar kabullenmek zordu."
Liverpool'un bu yaz transfer masasına geri dönmemesi ile birlikte, yurtdışına transferin önü açılmış görünüyor.
Yükselişte bir yıldız mı?
Kanat oyuncusu bu sezon Newcastle formasıyla tüm turnuvalarda toplam 46 maça çıktı ve 17 gol attı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansları dikkat çekti; burada sadece 12 maçta 10 gol kaydetti. Bu verimlilik, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımındaki yerini sağlamlaştırdı. Gordon, Japonya maçında 17. kez milli formayı giydikten sonra, yaklaşan Dünya Kupası için 26 kişilik kadroya seçildi.
Gordon, Ocak 2023'te Everton'dan 40 milyon sterline Newcastle'a transfer olduğundan bu yana kulüpte 152 maça çıktı ve Premier Lig'in en direkt ve tehlikeli forvetlerinden biri haline geldi.