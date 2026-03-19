La Liga, Premier Lig'e karşı 20-9'luk şok galibiyet: İngiliz televizyon haklarından gelen tüm paralar olmadan da kazanılabilir

La Liga Avrupa sahnesine damgasını vuruyor ve kıtaya güçlü bir mesaj gönderiyor: İspanya burada, hem de nasıl. Real Madrid, Barcelona ve Atlético Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Premier League takımlarına karşı üçte üçlük bir galibiyet serisi yakaladı; Marca gazetesinin zafer dolu manşetinde de vurgulandığı gibi, üç maçta toplamda 20-9'luk ezici bir skor elde ettiler. Şampiyonlar Ligi yeniden İspanyolca konuşuyor.





İSPANYOL MODELİ

İspanyol kulüplerinin Premier Lig'e karşı elde ettiği bu üçte üç sonuç, en azından bu sezon için Avrupa'daki hiyerarşiyi yeniden tanımlıyor: çeyrek finallerde üç İspanyol ve iki İngiliz kulüp yer alacak (son 16'ya kalan beş kulüpten). Şimdi, Real Madrid ve Barcelona'nın dünyadaki en yüksek ciroya sahip iki kulüp olduğu doğru; Real'in cirosu 1 milyar 161 milyon, Barça'nınki ise 975 milyon, Atletico Madrid ise 13. sırada (455 milyon), ancak iki ligi ve iki futbol sistemini - İspanyol ve İngiliz - en önemli parametre olan televizyon hakları açısından karşılaştırırsak, Premier Lig'in 2025-2031 dönemi için sezon başına 1,91 milyar avro gelir elde ettiğini, İspanyol La Liga'nın ise 2022-2027 dönemi için sezon başına 990 milyon avro gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu rakam, Serie A'dan biraz daha fazla (2024-2029 dönemi için sezon başına 900 milyon euro) ve Bundesliga'dan daha az (2025-2029 dönemi için sezon başına 1,06 milyar euro).





Bununla demek istediğim şu: İngiliz futbolu ile İtalyan futbolu arasındaki kalite ve sonuçlardaki uçurum kadar büyük farkı vurgulamak için televizyon yayın haklarından elde edilen gelirleri ön plana çıkardığımızda, La Liga, yayın haklarından elde edilen paranın her şey olmadığını ve Premier Lig’in televizyonlardan kazandığı paralar olmadan da büyük kulüplere, büyük bir lige ve Avrupa’da başarılı sonuçlara sahip olunabileceğini gösteriyor. Başarılı ve örnek teşkil eden bir model, başka kaynaklarla da inşa edilebilir.



