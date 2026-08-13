Celta, forvet Borja Iglesias'ın İspanya ile Dünya Kupası finaline çıkmasının ardından maçı erteleme hakkına sahipti ancak bu seçeneği kullanmamayı tercih etti. Real Madrid, Barcelona ve Valencia'nın da aralarında bulunduğu diğer üst düzey lig ekipleri ise oyuncularının bu büyük organizasyonda yer alması nedeniyle açılış maçlarını ayın ilerleyen dönemine ertelemeyi seçti. Bu arada, Balaidos'ta süren yenileme çalışmalarının tamamlandığında stadyumun kapasitesini 40.000 ile 44.000 koltuk arasına çıkarması planlanıyor.