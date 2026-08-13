Getty Images Sport
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La Liga'nın mantar salgını nedeniyle zemini incelemesi sonrası Celta Vigo'nun sezon açılışı risk altında
Mantar, Balaidos zeminini vurdu
2026-27 sezonunun açılış La Liga maçlarından biri olan, pazar akşamı Estadio de Balaidos'ta oynanması planlanan Celta-Osasuna karşılaşması ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. BBC Sport'a göre La Liga yetkilileri, mantar salgınının ardından zeminin durumunu değerlendirmek için 24.870 kapasiteli statta inceleme yapmaya hazırlanıyor. Celta'nın maçın ertelenmesi için resmi başvuruda bulunduğu belirtilirken, Osasuna'nın ise karşılaşmanın planlandığı gibi oynanmasına açık olduğu ifade edildi.
- Getty Images Sport
Erteleme kararı yaklaşıyor
Lig yetkilileri, maçın akıbetine karar vermek için önümüzdeki 24 saat içinde Vigo'da sahada inceleme yaparak hızlı hareket ediyor. Denetçiler çimdeki hasarın boyutunu değerlendirdikten hemen sonra resmi karar açıklanacak. Bu zemin sorunu, şu anda 2030 Dünya Kupası için olası bir ev sahibi stat olarak uzun vadeli bir yeniden geliştirme sürecinden geçen Balaidos için son aksilik oldu.
Dünya Kupası gecikmelerinin etkisi
Celta, forvet Borja Iglesias'ın İspanya ile Dünya Kupası finaline çıkmasının ardından maçı erteleme hakkına sahipti ancak bu seçeneği kullanmamayı tercih etti. Real Madrid, Barcelona ve Valencia'nın da aralarında bulunduğu diğer üst düzey lig ekipleri ise oyuncularının bu büyük organizasyonda yer alması nedeniyle açılış maçlarını ayın ilerleyen dönemine ertelemeyi seçti. Bu arada, Balaidos'ta süren yenileme çalışmalarının tamamlandığında stadyumun kapasitesini 40.000 ile 44.000 koltuk arasına çıkarması planlanıyor.
- Getty Images Sport
Celta için belirsiz başlangıç
Celta, iç lig sezonunun açılış haftası için hazırlıklarını netleştirmeden önce şimdi La Liga'nın nihai kararını bekliyor. Maçın planlandığı gibi oynanamaması halinde Claudio Giraldez'in ekibi, özellikle Dünya Kupası sonrası genel takvim düzenlemeleri göz önüne alındığında, ilerleyen süreçte sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kalacak. Erteleme kararı çıkarsa Celta'nın, Balaidos zeminindeki yenileme çalışmaları sürerken sezona büyük olasılıkla bir sonraki deplasman maçında başlaması bekleniyor.
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