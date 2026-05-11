La Liga'nın devlerinden Real Madrid, Benfica teknik direktörüyle ilk görüşmeleri planlarken Jose Mourinho iki temel şartı ortaya koydu
Mendes, Madrid yönetimi ile görüşmelere başladı
Madrid, deneyimli teknik direktörü İspanya’nın başkentine geri getirmek için çabalarını yoğunlaştırırken, Mourinho’nun etrafındaki çember daralıyor. Álvaro Arbeloa’nın görev süresinin sona ermek üzere olduğu görülürken, yönetim kurulu, kulübün rekabet gücünü ve değerlerini yeniden kazanması için Portekizli teknik direktörü ideal aday olarak belirledi.
AS, operasyonun henüz başlangıç aşamasında olsa da çoktan başladığını bildiriyor. Bugüne kadar, teknik direktörün uzun süredir temsilciliğini yapan Jorge Mendes ile Madrid yönetimi arasında yapılan ilk görüşmelerle, olası bir yeniden birleşme için zemin hazırlandı.
Ancak, bu görüşmelerin İspanya ve Portekiz'deki ligler sona erene kadar hız kazanması beklenmiyor.
İki tartışmaya açık olmayan talep
Benfica’ya yerleşmiş olmasına rağmen – bu transfer, köklerine dönmesini sağlamıştı – Mourinho eski işverenlerinin ilgisinin farkında ve mevcut kadroya ilişkin bir durum değerlendirmesi yaptı bile. Bernabéu’da ikinci kez göreve gelmesi durumunda, iki adet tartışmaya açık olmayan şartı var.
İlki, kulübün transfer stratejisi ve transfer faaliyetleri üzerinde sahip olacağı etki düzeyiyle ilgili.
Mourinho'nun, sadece isimler değil, özellikle güçlendirilmesi gereken pozisyonlar konusunda karar alma sürecinde önemli bir söz sahibi olmak istediği bildiriliyor. Şu anki görüşü, kadronun birkaç kilit alanda dengesiz olduğu yönünde. Madrid'deki ilk görev süresi boyunca Luka Modric, Mesut Özil ve Sami Khedira'nın transferlerinde önemli rol oynayan Mourinho, dengesiz bulduğu kadroyu düzeltmek için benzer bir yetki bekliyor.
Hiyerarşilere saygı göstermek
Benfica teknik direktörünün ortaya koyduğu ikinci koşul, kulübün iç yapısıyla ilgilidir. Spor departmanında köklü bir değişiklik talep etmese de, hiyerarşinin ve teknik kadronun özerkliğinin kesinlikle korunması konusunda ısrarcıdır.
Mourinho için, A takımın ortamı, soyunma odasını istikrarsızlaştırabilecek dış müdahalelerden uzak, kendi kişisel damgasını taşımalıdır.
Bu talep, Vinicius Junior ile önceki teknik direktör Xabi Alonso arasında yaşanan gerginlikler gibi, bu sezon tanık olunan türden sürtüşmeleri önleme arzusundan kaynaklanıyor. O, organizasyonun spor bölümünde teknik direktörün sözünün kanun olduğu, uyumlu bir ortam istiyor.
Geri dönüş şartı, geri dönüş için net bir yol sunuyor
Benfica, teknik direktörünü Lizbon'da tutmak için şimdiden bir sözleşme uzatma teklifi sunmuş olsa da, Real Madrid'in cazibesi hâlâ güçlü bir etken olmaya devam ediyor. Mevcut sözleşmesindeki belirli şartlar nedeniyle, olası bir transferin zaman çizelgesi de oldukça net.
Haberlere göre, Benfica'nın sezonun son maçından itibaren 10 gün içinde anlaşma tamamlanırsa, sadece 3 milyon avroya ayrılmasına izin verecek bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu durum, Florentino Perez ve Madrid yönetimine, aradıkları oyuncuyu kadrolarına katmak için dar ama uygun bir zaman aralığı sunuyor.