La Liga'nın devlerinden Real Madrid, Benfica teknik direktörüyle ilk görüşmeleri planlarken Jose Mourinho iki temel şartı ortaya koydu

Madrid, deneyimli teknik direktörü İspanya’nın başkentine geri getirmek için çabalarını yoğunlaştırırken, Mourinho’nun etrafındaki çember daralıyor. Álvaro Arbeloa’nın görev süresinin sona ermek üzere olduğu görülürken, yönetim kurulu, kulübün rekabet gücünü ve değerlerini yeniden kazanması için Portekizli teknik direktörü ideal aday olarak belirledi.

AS, operasyonun henüz başlangıç aşamasında olsa da çoktan başladığını bildiriyor. Bugüne kadar, teknik direktörün uzun süredir temsilciliğini yapan Jorge Mendes ile Madrid yönetimi arasında yapılan ilk görüşmelerle, olası bir yeniden birleşme için zemin hazırlandı.

Ancak, bu görüşmelerin İspanya ve Portekiz'deki ligler sona erene kadar hız kazanması beklenmiyor.