La Liga'nın dev kulüpleri, Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun yerine alternatif hedefler belirlerken, Marcus Rashford'un geleceği Barcelona'nın transfer planlarını nasıl etkileyecek?

Rashford transferi suya düşerse, Barcelona potansiyel bir alternatif olarak tanıdık bir ismi şimdiden belirlemiş durumda. Hansi Flick, tecrübeli oyuncular Lamine Yamal ve Raphinha'nın arkasında seçeneklerini güçlendirmek için Real Betis'in kanat oyuncusu Abdou Zelouzi'yi aday listesine ekledi. ESPN'e göre, 24 yaşındaki Faslı milli oyuncu, 2023 yılında 7,5 milyon avroya Betis'e katılmadan önce Barcelona'nın A takımında 14 maça çıkmış olması nedeniyle Camp Nou'da tanınan bir isim.

Abde'yi Sevilla'ya götüren anlaşma, Barcelona için geri alım opsiyonunun yanı sıra %50 satış payı maddesi de içeriyordu. Bu durum, hâlâ hassas bir maaş bütçesi kısıtlamasıyla uğraşan kulüp için potansiyel bir geri dönüşü finansal açıdan cazip hale getiriyor. Betis formasıyla 117 maçta 23 gol atan Abde, Flick'in aradığı profile uyan bir oyuncu olarak görülüyor: bire bir durumlarda savunmacıları geçebilecek bireysel beceriye sahip, hızlı ve dikey bir kanat oyuncusu.







