La Liga'nın dev kulüpleri, Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun yerine alternatif hedefler belirlerken, Marcus Rashford'un geleceği Barcelona'nın transfer planlarını nasıl etkileyecek?
Camp Nou'da Rashford'un dönüm noktası
Barcelona’nın Rashford ile ilgili uzun vadeli planları belirleyici bir döneme giriyor. ESPN’in haberine göre, kulübün 30 milyon avroluk (25 milyon sterlin/32 milyon dolar) satın alma opsiyonu 15 Haziran’da sona erecek. Son tarihten önce bu opsiyonun kullanılması durumunda Rashford’un Katalonya’daki kariyeri ani bir şekilde sona erebilir ve bu durum kulübü, hücum hattını güçlendirmek için alternatif seçenekleri değerlendirmeye zorlayabilir.
Abde Ezzalzouli başlıca alternatif olarak öne çıkıyor
Rashford transferi suya düşerse, Barcelona potansiyel bir alternatif olarak tanıdık bir ismi şimdiden belirlemiş durumda. Hansi Flick, tecrübeli oyuncular Lamine Yamal ve Raphinha'nın arkasında seçeneklerini güçlendirmek için Real Betis'in kanat oyuncusu Abdou Zelouzi'yi aday listesine ekledi. ESPN'e göre, 24 yaşındaki Faslı milli oyuncu, 2023 yılında 7,5 milyon avroya Betis'e katılmadan önce Barcelona'nın A takımında 14 maça çıkmış olması nedeniyle Camp Nou'da tanınan bir isim.
Abde'yi Sevilla'ya götüren anlaşma, Barcelona için geri alım opsiyonunun yanı sıra %50 satış payı maddesi de içeriyordu. Bu durum, hâlâ hassas bir maaş bütçesi kısıtlamasıyla uğraşan kulüp için potansiyel bir geri dönüşü finansal açıdan cazip hale getiriyor. Betis formasıyla 117 maçta 23 gol atan Abde, Flick'in aradığı profile uyan bir oyuncu olarak görülüyor: bire bir durumlarda savunmacıları geçebilecek bireysel beceriye sahip, hızlı ve dikey bir kanat oyuncusu.
Forvet hattını yeniden şekillendirmek
Abde'ye olan ilgi ve Rashford'un geleceğine dair belirsizlik, 2026-27 sezonu için planlanan daha geniş kapsamlı bir "hücum hattı revizyonu"nun parçası. İspanya şampiyonu, kadrosuna en az iki yeni forvet takviyesi yapmak istiyor: kadro derinliği için uzman bir kanat oyuncusu ve yeni bir 9 numara. Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in kulübün istek listesinin en üst sıralarında olduğu düşünülüyor. Kulüp, tecrübeli Robert Lewandowski ve İspanya milli takımı oyuncusu Ferran Torres ile durumun nasıl gelişeceğini beklediği için forvet pozisyonu özellikle belirsiz.
Lewandowski'nin mevcut sözleşmesi bu yaz sona erecek ve Barça sözleşmeyi uzatmaya açık olsa da, bunun önemli ölçüde düşürülmüş mali şartlarla olması gerekecek gibi görünüyor. Öte yandan, kulübün 2027'ye kadar sözleşmesi olan ancak istikrarlı bir form yakalayamayan Torres için teklifleri dinlemeye hazır olduğu bildiriliyor.
Daha geniş kapsamlı işe alım hedefleri ve bütçe kısıtlamaları
Hücum hattı öncelikli olsa da, Barcelona savunma hattını da göz ardı etmiyor. Inter Milan’dan Alessandro Bastoni, stoper pozisyonu için ideal bir hedef olarak görülüyor; ancak kulübün yaz transfer dönemi için belirleyeceği nihai bütçeye bağlı olarak, oyuncunun transfer bedeli çok yüksek gelebilir. Transfer ekibi acil durum planları için bir liste hazırlarken, kanat pozisyonları için Mallorca’dan Jan Virgili ve Osasuna’dan Victor Munoz gibi isimler de gündeme geldi.
Nihayetinde, kulübün hangi yolu seçeceği, mali esnekliğine bağlı olacak. Rashford'u tutmak için 30 milyon avroyu harcayacaklar mı, yoksa bu meblağı Abde gibi daha genç ve daha düşük maliyetli oyunculara yatıracaklar mı, önümüzdeki ayların en büyük sorusu bu. Haziran sonu yaklaşırken, Barça yönetimi, Manchester United oyuncusunun geleceklerinin temel taşı olup olmadığına ya da La Liga'daki hakimiyetlerini sürdürmek için farklı bir yol izlemeleri gerekip gerekmediğine karar vermek zorunda.