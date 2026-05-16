La Liga'nın dev kulübü, 55 milyon sterlinlik transfer hamlesini değerlendirirken, Barcelona'nın teknik direktörü Deco, Chelsea'nin forvetini izlemek üzere 'FA Cup finaline gidiyor'
Deco, Wembley'de oyuncu izleme gezisi planlıyor
Deco’nun, Pedro’yu kadroya katma çabalarını hızlandırırken, bugün Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak FA Cup finali maçını izlemesi bekleniyor. The Daily Mail’in haberine göre, futbolculuk kariyerinde Chelsea forması giymiş olan 48 yaşındaki yönetici, Barça’nın yaz transfer dönemini planlamak üzere bir dizi stratejik toplantı yapmak üzere bu haftayı İngiltere’nin başkentinde geçirdi.
Kulüp, hücum seçeneklerini yenilemek istediği için Brezilyalı forvet, birincil hedef olarak öne çıktı. Deco'nun Wembley'de bulunması, Barcelona'nın sadece bir yıl önce Brighton'dan Stamford Bridge'e transfer olduktan sonra etkileyici bir performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncuya olan ilgisinin ciddiyetini vurguluyor.
Lewandowski dönemi sona eriyor
Robert Lewandowski'nin mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağının resmi olarak teyit edilmesi, yeni bir forvet arayışını hızlandırdı. Barcelona, Polonyalı forvetin Katalonya'daki parlak dört yıllık serüveninin sonunu işaret eden, "Bir yıldız olarak geldi. Bir efsane olarak ayrılıyor" başlıklı dokunaklı bir sosyal medya paylaşımıyla bu haberi duyurdu.
Lewandowski, X'te duygusal bir veda mesajı paylaşarak şunları söyledi: "Zorluklar ve sıkı çalışmayla dolu dört yılın ardından, artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamladığım hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim dünyadaki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumda karşılaştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşamama fırsat verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür ederim. Barça ait olduğu yere geri döndü."
Chelsea'nin 55 milyon sterlinlik yıldız oyuncuya ilişkin tutumu
Barcelona’nın artan ilgisine rağmen, Chelsea değerli oyuncusunu elinde tutmak için direnmeye hazır. Kulüp yönetimi, 55 milyon sterline transfer ettikleri ve çalkantılı bir sezonda birkaç parlak noktadan biri olan bu oyuncuyla yollarını ayırmak gibi bir niyetleri olmadığını vurguluyor. Pedro, Batı Londra’daki ilk sezonunda 20 gol attı.
Premier League ekibi şu anda teknik direktörlük konusunu sonuçlandırma aşamasında ve Xabi Alonso, görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Andoni Iraola, Oliver Glasner ve Marco Silva da değerlendirmeye alınsa da, kulüp Pedro'yu yeni teknik direktörün bu yaz devralacağı projenin temel bir parçası olarak görüyor.
Radarda görünen diğer hedefler
Barcelona’nın Chelsea oyuncusuna olan ilgisi, kulübün diğer Premier Lig hedeflerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Kulüp, Manchester United’ın forveti Marcus Rashford’a hâlâ ilgi duyuyor; ancak Camp Nou’daki mali sıkıntıların devam etmesi nedeniyle, bu İngiliz milli oyuncuyla ilgili herhangi bir anlaşma, muhtemelen indirimli bir ücret üzerinde mutabık kalınmasına bağlı olacaktır.