La Liga'nın dev kulübü, 55 milyon sterlinlik transfer hamlesini değerlendirirken, Barcelona'nın teknik direktörü Deco, Chelsea'nin forvetini izlemek üzere 'FA Cup finaline gidiyor'

Deco’nun, Pedro’yu kadroya katma çabalarını hızlandırırken, bugün Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak FA Cup finali maçını izlemesi bekleniyor. The Daily Mail’in haberine göre, futbolculuk kariyerinde Chelsea forması giymiş olan 48 yaşındaki yönetici, Barça’nın yaz transfer dönemini planlamak üzere bir dizi stratejik toplantı yapmak üzere bu haftayı İngiltere’nin başkentinde geçirdi.

Kulüp, hücum seçeneklerini yenilemek istediği için Brezilyalı forvet, birincil hedef olarak öne çıktı. Deco'nun Wembley'de bulunması, Barcelona'nın sadece bir yıl önce Brighton'dan Stamford Bridge'e transfer olduktan sonra etkileyici bir performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncuya olan ilgisinin ciddiyetini vurguluyor.