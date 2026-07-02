La Liga’nın büyük çaplı harcama kısıtlamalarını kaldırmasıyla birlikte Barcelona’nın transfer engelleri nihayet ortadan kalktı

Bu değişikliğin en somut etkisi, Barcelona’nın oyuncu satışlarından elde ettiği gelirleri nasıl kullanabileceğidir. Daha önce kulüp, transfer gelirlerinin yalnızca çok küçük bir kısmını yeniden yatırıma yönlendirebiliyordu. Artık kulüp, elde ettiği gelirin tamamını serbestçe harcayabilir. Örneğin, Ansu Fati için alınan 11 milyon avro ve Iñaki Peña için alınan 3 milyon avro, artık tamamen yeni transferlere yönlendirilebilir. Aynı ilke, Marc Casadó'nun olası 30 milyon avroluk satışı için de geçerli olacaktır.

Ayrıca kulüp, maaş giderlerinin önemli bir kısmını başarıyla azaltmıştır. Yüksek maaşlı oyuncuların ayrılmasıyla maaş bütçesinde şimdiden yaklaşık 58 milyon avroluk bir boşluk açılmıştır. Kulübün Marc-André ter Stegen ve Casadó’nun olası ayrılıklarına hazırlanmasıyla bu rakamın daha da artması beklenmektedir. Kazanılan bu yeni esneklik, Anthony Gordon’un transferini şimdiden kolaylaştırmış ve kulübün Atlético Madrid’in yıldızı Julian Alvarez’i kadrosuna katma çabalarını sürdürmesine olanak sağlamıştır.