AFP
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La Liga’nın büyük çaplı harcama kısıtlamalarını kaldırmasıyla birlikte Barcelona’nın transfer engelleri nihayet ortadan kalktı
Barça için büyük bir destek
Marca’nın haberine göre, zorlu bir mali kemer sıkma döneminin ardından Blaugrana, standart 1:1 transfer kuralına geri döndü; bu da kulübün transfer piyasasında normal şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyor.
Lig başkanı Javier Tebas ve Barcelona başkanı Joan Laporta, Çarşamba günü düzenlenen yönetim kurulu göreve başlama töreninde zafer dolu bir açıklama yapmaktan kaçınsa da, her iki yönetim de kulübün sportif durumunun kökten değiştiğinin farkındaydı. Bu gelişme, mali dengeyi sağlamak için uzun süredir agresif ekonomik manevralar gerçekleştiren yönetim kurulu için büyük bir rahatlama oldu.
- AFP
Transfer piyasasında mali özgürlük
Bu değişikliğin en somut etkisi, Barcelona’nın oyuncu satışlarından elde ettiği gelirleri nasıl kullanabileceğidir. Daha önce kulüp, transfer gelirlerinin yalnızca çok küçük bir kısmını yeniden yatırıma yönlendirebiliyordu. Artık kulüp, elde ettiği gelirin tamamını serbestçe harcayabilir. Örneğin, Ansu Fati için alınan 11 milyon avro ve Iñaki Peña için alınan 3 milyon avro, artık tamamen yeni transferlere yönlendirilebilir. Aynı ilke, Marc Casadó'nun olası 30 milyon avroluk satışı için de geçerli olacaktır.
Ayrıca kulüp, maaş giderlerinin önemli bir kısmını başarıyla azaltmıştır. Yüksek maaşlı oyuncuların ayrılmasıyla maaş bütçesinde şimdiden yaklaşık 58 milyon avroluk bir boşluk açılmıştır. Kulübün Marc-André ter Stegen ve Casadó’nun olası ayrılıklarına hazırlanmasıyla bu rakamın daha da artması beklenmektedir. Kazanılan bu yeni esneklik, Anthony Gordon’un transferini şimdiden kolaylaştırmış ve kulübün Atlético Madrid’in yıldızı Julian Alvarez’i kadrosuna katma çabalarını sürdürmesine olanak sağlamıştır.
Kayıtla ilgili sıkıntılar artık geçmişte kaldı
Transfer yapma imkânının ötesinde, 1:1 kuralına geçiş, oyuncu kayıtları konusunda bir özgürlük hissi yaratıyor. Geçtiğimiz sezonlarda, kulübün Dani Olmo ve Pau Víctor gibi yeni transferlerini kaydetmekte zorlanması nedeniyle Barcelona taraftarları transfer döneminin son anlarına kadar endişeli bir bekleyiş içinde kalmıştı. Oyuncuların La Liga'nın onayını beklemek zorunda kaldığı bürokratik engeller artık çok daha kolay bir şekilde aşılabilecektir. 1:1 kuralının yürürlüğe girmesiyle birlikte Barça, sportif hedeflerini destekleyecek idari desteğe kavuşmuştur.
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Laporta, Alvarez hakkında konuştu
Laporta, bu hafta Barcelona’nın Alvarez’i transfer etme çabaları konusunda kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı ve Arjantinli oyuncunun Spotify Camp Nou’ya transfer olmaya istekli olduğunu iddia etti. Laporta şöyle konuştu: “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Atlético’ya karşı büyük bir saygı duymaya devam ediyoruz. Söz konusu tweet’ler, Julian’ın büyük bir takımda oynamak istediğini belirtmesinden önce atılmıştı; o, Barça’dan bahsetmemişti. Bazıları bunu Barça olarak yorumladı, bazıları ise yorumlamadı. Bunu biz zorlamadık; inisiyatif tamamen oyuncunun kendisinden geldi. Bu oyuncu, City ile sözleşme imzalamadan önce ve hatta ondan önce de Barça'nın radarındaydı. O dönemde transfer masraflarını karşılayamıyorduk. Kulüpten kulübe bir teklifte bulunduk.
"Barça her türlü transferi gerçekleştirebilir, ancak bunu sportif ve ekonomik mantık çerçevesinde yapar. Piyasaya biz yön vereceğiz. Atlético ile görüştüm ve ne istediğimizi açıkça belirttim. Deco bir teklifte bulundu. Oyuncunun Barça’ya gelmek istediğini ve bunu uzun süredir istediğini biliyoruz. Bu teklifi Madrid kulübüne tüm saygımızla sunduk. Bana, başka alternatifimiz olmadığı için onu satmayı planlamadıklarını söylediler. Bu teklifi gerekli gördüğümüz sürece sürdüreceğiz. Onların insafına kalmayacağız. Eğer transferi gerçekleştirmek isterlerse, bundan büyük memnuniyet duyarız. Teklifin süresi sınırsız değil."