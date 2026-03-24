La Liga kulüplerinin direnişinin ardından UEFA, Premier Lig kulüplerinin Şampiyonlar Ligi kadro sayısının artırılmasına yönelik itirazını reddetti

Premier Lig kulüpleri, mevcut 25 kişilik sınırın artık geçerliliğini yitirdiğini öne sürerek, yaklaşık yirmi yıldır değişmeyen kadro kurallarının modernize edilmesi için baskı yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı bir formata genişletilmesi, zaten yoğun olan takvime en az iki yüksek yoğunluklu maç daha ekleyerek bu endişeleri daha da artırdı. Kadro sayısının 28 oyuncuya çıkarılmasını savunanlar, bu genişlemenin kronik yorgunlukla mücadele etmek ve artan sakatlık risklerini azaltmak için hayati önem taşıdığına inanıyor. Onlar, yoğun bir takvimi idare etmek için ek rotasyon seçeneklerinin gerekli olduğunu savunuyor.