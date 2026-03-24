La Liga kulüplerinin direnişinin ardından UEFA, Premier Lig kulüplerinin Şampiyonlar Ligi kadro sayısının artırılmasına yönelik itirazını reddetti
İspanyol kulüpler Premier Lig'in önerisini engelledi
Avrupa kupalarında 28 kişilik kadro sınırının genişletilmesi yönündeki girişimler, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi’nde kesin bir engelle karşılaşarak durma noktasına geldi. Önemli bir gündem maddesi olmasına rağmen, bu öneri İstanbul’da yapılacak olan Yürütme Kurulu toplantısında gündeme getirilmeyecek. Direnişin öncülüğünü, Atlético Madrid, Sevilla ve Real Sociedad gibi La Liga temsilcileri yaptı. İspanyol kulüpler, sınırların genişletilmesinin sadece Premier League devlerinin üstün finansal gücünü kullanmasına olanak sağlayacağına dair derin endişelerini dile getirdi. Böyle bir adımın İngiliz takımlarının elit yetenekleri biriktirmesine olanak sağlayarak kıtadaki rekabet dengesini daha da bozacağına dair korku devam ediyor.
25 kişilik sınırı aşmamak
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 25 kişilik kadro sınırının gelecek sezon da değişmeyeceğini doğruladı. Oyuncuların refahına ilişkin artan endişelere ve giderek yoğunlaşan maç takvimine rağmen, müsabaka komitesi yakın gelecekte kadroların genişletilmemesi yönünde karar verdi. Bu karar, Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerini, kısıtlı kaynaklarla ulusal ve kıtasal talepler arasında denge kurmaya devam etmeye zorluyor. Ancak ufukta potansiyel bir değişiklik beliriyor; haberlere göre kural, 2027-28 sezonu öncesinde yeniden gözden geçirilebilir. Bu zaman çizelgesi, UEFA'nın bir sonraki yayın hakları döngüsüyle uyumlu olup, modern futbolun fiziksel yoğunluğunu ele almak için yapısal reformlara stratejik bir fırsat sunuyor.
Oyuncuların tükenmişlik hissi ve oyunun genişlemesi konusundaki endişeler
Premier Lig kulüpleri, mevcut 25 kişilik sınırın artık geçerliliğini yitirdiğini öne sürerek, yaklaşık yirmi yıldır değişmeyen kadro kurallarının modernize edilmesi için baskı yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı bir formata genişletilmesi, zaten yoğun olan takvime en az iki yüksek yoğunluklu maç daha ekleyerek bu endişeleri daha da artırdı. Kadro sayısının 28 oyuncuya çıkarılmasını savunanlar, bu genişlemenin kronik yorgunlukla mücadele etmek ve artan sakatlık risklerini azaltmak için hayati önem taşıdığına inanıyor. Onlar, yoğun bir takvimi idare etmek için ek rotasyon seçeneklerinin gerekli olduğunu savunuyor.
Premier Lig'deki hakimiyet konusundaki gerginlikler
Premier Lig ile Avrupa'nın önde gelen ligleri arasındaki gerilim giderek artıyor. Avrupa'daki rakipler, İngiliz kulüplerinin haksız sistemik avantajlardan yararlandığını, özellikle de genişletilmiş grup aşamasında onları kendi ülkelerindeki rakiplerden koruyan "ülke koruması" kuralından faydalandığını iddia ediyor. Eleştirenler, bu korumanın eleme turlarına daha kolay bir yol sağladığını savunuyor. Ancak bu sezon Premier Lig'den altı takımın tamamı son 16'ya kalmasına rağmen, çeyrek finale sadece Arsenal ve Liverpool yükselebildi.