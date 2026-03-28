La Liga kulübü, Raphinha’nın hamstringinde ciddi bir sakatlık yaşadığını doğruladı; oyuncu, Barcelona’nın Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin İKİ maçında da forma giyemeyecek

Barcelona, Raphinha'nın en az beş hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamasının ardından Hansi Flick'in taktik planları altüst oldu. Eski Leeds United yıldızı, bu sezon Alman teknik direktörün sisteminin temel taşlarından biri olmuş ve tüm turnuvalarda oynadığı 31 maçta 19 gol ve sekiz asist kaydetmişti.

29 yaşındaki oyuncu, milli takım arası sırasında sakatlandı ve bu nedenle Brezilya kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Katalonya'ya döndükten sonra yapılan tıbbi testlerin ardından, en kötü senaryo doğrulandı.