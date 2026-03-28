La Liga kulübü, Raphinha’nın hamstringinde ciddi bir sakatlık yaşadığını doğruladı; oyuncu, Barcelona’nın Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin İKİ maçında da forma giyemeyecek
Blaugrana için büyük bir aksilik
Barcelona, Raphinha'nın en az beş hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamasının ardından Hansi Flick'in taktik planları altüst oldu. Eski Leeds United yıldızı, bu sezon Alman teknik direktörün sisteminin temel taşlarından biri olmuş ve tüm turnuvalarda oynadığı 31 maçta 19 gol ve sekiz asist kaydetmişti.
29 yaşındaki oyuncu, milli takım arası sırasında sakatlandı ve bu nedenle Brezilya kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Katalonya'ya döndükten sonra yapılan tıbbi testlerin ardından, en kötü senaryo doğrulandı.
Uzun süreli iyileşme süreci teyit edildi
Barcelona, Brezilyalı oyuncunun artık bir rehabilitasyon programına başlayacağını doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı. Beş haftalık tedavi süresi, oyuncunun 8 Nisan'daki Atlético Madrid ile oynanacak ilk maçta ve 14 Nisan'daki rövanş maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Kulübün açıklamasında, "Raphinha, Perşembe günü Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı rahatsızlık üzerine Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan tıbbi testlerle sağ hamstringinde sakatlık olduğu doğrulandı" denildi.
"Oyuncu, uygun tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş haftadır. Güney Amerikalıların 2-1 mağlup olduğu dostluk maçında, oyuncu ilk yarı sonunda sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Milli takımının kilit oyuncusu olan Raphinha, FC Barcelona için de aynı derecede önemli. Bu sezon toplam 31 maça çıkan ve 19 gol atan Raphinha, kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu oldu."
Milli takımda felaket yaşandı
Sakatlık, Perşembe günü Brezilya'nın Fransa'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçı sırasında meydana geldi. Maça parlak bir başlangıç yapmasına rağmen Raphinha, devre arasında sahadan çıkmak zorunda kaldı ve bu durum taraftarları ve teknik ekibi, oyuncunun sağlık durumu konusunda endişelendirdi. Selecao'nun teknik direktörü Carlo Ancelotti, devre arası değişikliğini ilk başta bir önlem olarak nitelendirdi, ancak daha sonra yapılan tetkikler daha ciddi bir sorunun varlığını ortaya çıkardı.
Ancelotti durumu basına şöyle açıkladı: "Bence Raphinha çok iyi oynadı. İlk yarının sonunda kaslarında bir rahatsızlık hissetti ve onu oyundan almak zorunda kaldık, ancak birçok fırsat yakaladı ve topun olmadığı yerlerde çok iyi hareketler sergiledi. Vini ise her zaman çaba gösterir; her zaman fark yaratır. Bir forvet her zaman gol atamaz, ancak ikisinin de yaptığı iş iyiydi."
Şimdi ne olacak?
Avrupa sahnesinin ötesinde, Raphinha'nın yokluğu, Barcelona'nın şu anda rakibi Real Madrid'e karşı dört puanlık bir üstünlüğü bulunduğu La Liga'da da hissedilecek. Flick'in takımı, milli maç arası sonrasında La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde Atlético ile arka arkaya iki maça çıkacak. Bu arada Raphinha, iyileşme sürecine devam edecek ve Mayıs ayı başında sahalara dönmesi bekleniyor.