FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

"La Liga" ile ne değişti? Barcelona özgürlüğünü geri kazanmaya yaklaşıyor

Barça'nın mali verileri yeni yönetime olumlu sinyaller veriyor

Barcelona kulübü yönetimi, serbest transferler konusunda kısıtlamalara yol açan beş yıllık mali zorlukların ardından, İspanya Futbol Ligi (La Liga) tarafından belirlenen mali denge kuralını (1:1) yerine getirmeye yaklaşıyor.

Kısa süre önce kulüp başkanı seçilen Juan Laporta'nın liderliğindeki yeni Katalan yönetim, olumlu tepkiler aldı. Bu durum, yıllarca süren katı kısıtlamaların ardından Barcelona'nın tam mali özgürlüğünü geri kazanması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. 

  • Barcelona'nın mali verilerinde olumlu işaretler

    Katalan kulübü, İspanya Futbol Ligi (La Liga)'na istenen ara dönem mali tablolarını zaten sunmuş durumda; bu tablolar, 30 Haziran'a kadar onaylanmış 1,075 milyar avroluk bütçeyi aşan bir gelir öngörüsünü ortaya koyuyor.

    Bu iyileşme, başta takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselerek UEFA'dan 100,34 milyon euro garantilemesi olmak üzere, sponsorluk gelirleri ile bilet ve promosyon ürün satışlarından elde edilen gelirlerin artması gibi çeşitli faktörlere bağlanıyor.

    İki yıl önce Atlético Madrid'de yaşananların aksine, tüm mali göstergeler La Liga tarafından olumlu bir şekilde yorumlanırken, rakip kulüplerden herhangi bir itiraz veya baskı gelmemesi nedeniyle, şu anda Barcelona yönetimi içinde bir rahatlama havası hakim.

  • Lewandowski... Denklemdeki en önemli anahtar

    Robert Lewandowski'nin sözleşmesini yenilememesi durumunda, kulüp maaşı ve varlık amortismanından yaklaşık 40 milyon euro tasarruf edecek. Sözleşmenin yenilenmesi durumunda ise bu, maaş indirimli bir sözleşme olacak; bu da maaşının toplam maaş tavanını olumsuz etkilemeyeceği anlamına geliyor.

    Bunun nedeni, Polonyalı oyuncunun COVID-19 salgını sırasında yüksek maaşlı bir sözleşmeyle takıma katılarak kulübü finansal olarak desteklemiş olması ve bu nedenle maaşının büyük bir kısmının "fair play" fonuna dahil edilmesidir.

    Danimarkalı Andreas Christensen'in maaşı ise yaklaşık 25 milyon avro olup, 1:1 kuralını desteklemek için aynı şekilde hesaplanabilir.

  • Önceki açıklamalar endişe uyandırıyor... ardından da rahatlatıyor

    Seçim kampanyası sırasında, kulübün eski saymanı Ferran Olivi (9 Şubat'ta Juan Laporta ve diğer sekiz üyeyle birlikte istifa etmişti), Barcelona'nın yaz transfer döneminde 1:1 kuralını yerine getirmek için 12 ila 15 milyon avroluk bir açıkla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

    Şimdi ise, geçici mali tabloların sunulmasının ardından, kulüp tam mali özgürlüğünü geri kazanmaya birkaç adım uzaklıkta görünüyor. Bu, Fair Play kuralları kapsamında yıllardır uygulanan sıkı kısıtlamaların ardından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

  • 1:1 kuralı... Barcelona'nın aşmaya çalıştığı zorluk

    İspanya Futbol Ligi'ndeki 1:1 kuralı, yeni bir transfer için harcanan her bir avronun, bir oyuncunun satışı veya maaş giderlerinde yapılan tasarruf yoluyla kulübün kasasına giren bir avro ile dengelenmesi gerektiği temel ilkesine dayanmaktadır.

    Bu kural, kulüpler arasında mali dengeyi sağlamak için "La Liga" tarafından uygulanan en önemli mekanizmalardan biridir ve kulübün yaşadığı boğucu mali krize rağmen, Barcelona'nın son beş yıl içinde büyük bedelsiz transferler yapmasını engellemiştir.

    Barcelona şu anda gelirlerini artırmak, maaş giderlerini azaltmak ve Robert Lewandowski'nin sözleşmesi gibi bazı eski sözleşmelerle ilgili "fair play" mekanizmalarından yararlanmak suretiyle bu kurala uymaya çalışıyor.

    Kulüp istenen dengeyi kurmayı başarırsa, transfer piyasasındaki özgürlüğünü geri kazanacak ve bu da ona, as oyuncularını satmaya veya ek kredilere başvurmaya gerek kalmadan takımı güçlendirme imkanı verecek; bu da uzun vadeli mali istikrar yolunda belirleyici bir adım olacaktır.

