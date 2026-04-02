"La Liga" ile ne değişti? Barcelona özgürlüğünü geri kazanmaya yaklaşıyor

Katalan kulübü, İspanya Futbol Ligi (La Liga)'na istenen ara dönem mali tablolarını zaten sunmuş durumda; bu tablolar, 30 Haziran'a kadar onaylanmış 1,075 milyar avroluk bütçeyi aşan bir gelir öngörüsünü ortaya koyuyor.

Bu iyileşme, başta takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselerek UEFA'dan 100,34 milyon euro garantilemesi olmak üzere, sponsorluk gelirleri ile bilet ve promosyon ürün satışlarından elde edilen gelirlerin artması gibi çeşitli faktörlere bağlanıyor.

İki yıl önce Atlético Madrid'de yaşananların aksine, tüm mali göstergeler La Liga tarafından olumlu bir şekilde yorumlanırken, rakip kulüplerden herhangi bir itiraz veya baskı gelmemesi nedeniyle, şu anda Barcelona yönetimi içinde bir rahatlama havası hakim.