Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

La Liga hakem komitesi, Gerard Martin'in oyundan atılmasının geçerli olması gerektiğini kabul edince, Atlético Madrid'in Barcelona'ya gösterilen kırmızı kartla ilgili tepkisi haklı çıktı

Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
G. Martin

Hakemler Teknik Komitesi (CTA), Cumartesi günkü karşılaşmada Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Martin'in kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul ettikten sonra, Atlético Madrid'e bir nevi resmi özür dilendi. Komite, kırmızı kartın sarı karta indirilmesine yol açan VAR müdahalesinin bir hata olduğunu doğrulayarak, Rojiblancos tarafının gösterdiği öfkeyi haklı çıkardı.

  • CTA, VAR hatasını kabul etti

    CTA, geçen Cumartesi günü Atlético Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta yaşanan tartışmalı olayı açıklığa kavuşturmak için resmi bir adım attı.

    Tiempo de Revisión programının son bölümünde CTA, Mateo Busquets Ferrer'in Thiago Almada'ya yaptığı sert faul nedeniyle Martin'e doğrudan kırmızı kart gösterdiği anda VAR'ın müdahale etmemesi gerektiği sonucuna vardı.

    Komite, Martin'in topa dokunmuş olabileceğini ancak hareketin niteliğinin "ciddi sert oyun" teşkil ettiğini açıkladı.

    Resmi kararda şöyle denildi: "Topa önce dokunmuş olması, daha sonra yapılan dikkatsiz, pervasız veya sert oyunun ortadan kalkması anlamına gelmez. Topa ilk kim dokunursa dokunsun, bu ciddi bir sert oyundur. Doğru disiplin cezası kırmızı kart olmalıdır."

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VAR ses kaydı tartışmasının iç yüzü

    Yayınlanan ses kaydı, saha hakemi Busquets Ferrer ile VAR hakemi Mario Melero Lopez arasındaki konuşmayı ortaya çıkardı.

    Lopez, hakeme "gösterdiğiniz kırmızı kartın iptal edilme olasılığını lütfen kontrol edin" diyerek incelemeyi başlattı. Ardından, Barcelona oyuncusunun topa normal bir şekilde vurduktan sonra temasın "doğal bir hareket" olduğunu öne sürdü.

    Monitörde görüntüleri inceledikten sonra Ferrer, VAR'ın yorumundan etkilenerek Martin'in "topa oynadıktan sonra üzerine bastığını, bunun normal bir hareket olduğunu" belirtti. "Kırmızı kartı iptal edip ona sarı kart göstereceğim, tamam mı?"

    CTA, "saha hakeminin verdiği kararın doğru olduğu" gerekçesiyle bu tavsiyenin yapılmaması gerektiğine karar verdi.

  • Atleti'nin öfkesi sonunda haklı çıktı

    Hakemlik organının bu açıklaması, Atlético Madrid CEO’su Miguel Ángel Gil Marín’in sert eleştirilerinin ardından geldi. Atlético Madrid’in başkanı, hakemlik performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı; durumu “utanç verici” olarak nitelendirdi ve VAR sürecinin dürüstlüğünü sorguladı.

    Ses kayıtlarına atıfta bulunan Marin, "Federasyon tarafından paylaşılan görüntüleri ve ses kayıtlarını gördüğümüzde, tek yapabileceğimiz utanç duymak. Bu kabul edilemez." dedi.

    Savunmanın kilit ismi Robin Le Normand da 2-1'lik yenilginin ardından hayal kırıklığını dile getirerek, kriterlerdeki tutarsızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti. Le Normand, önceki haftalarda Betis-Rayo Vallecano maçı gibi benzer pozisyonların kırmızı kartla sonuçlandığını vurgulayarak, La Liga'daki hakemlik standartlarındaki tutarsızlığın Atleti oyuncularını şaşkına çevirdiğini ifade etti.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Şampiyonluk yarışı açısından sonuçları

    CTA’nın itirafı, Los Rojiblancos için manevi bir haklılık sağlasa da, lig sıralaması açısından büyük önemi olan bu maçın sonucunu hiçbir şekilde değiştirmiyor. Barcelona, Real Madrid’e karşı yedi puanlık bir farkla La Liga’nın zirvesinde kalırken, Atlético ise Villarreal’in bir puan gerisinde, ilk üçün dışında yer alıyor.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM