CTA, geçen Cumartesi günü Atlético Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta yaşanan tartışmalı olayı açıklığa kavuşturmak için resmi bir adım attı.

Tiempo de Revisión programının son bölümünde CTA, Mateo Busquets Ferrer'in Thiago Almada'ya yaptığı sert faul nedeniyle Martin'e doğrudan kırmızı kart gösterdiği anda VAR'ın müdahale etmemesi gerektiği sonucuna vardı.

Komite, Martin'in topa dokunmuş olabileceğini ancak hareketin niteliğinin "ciddi sert oyun" teşkil ettiğini açıkladı.

Resmi kararda şöyle denildi: "Topa önce dokunmuş olması, daha sonra yapılan dikkatsiz, pervasız veya sert oyunun ortadan kalkması anlamına gelmez. Topa ilk kim dokunursa dokunsun, bu ciddi bir sert oyundur. Doğru disiplin cezası kırmızı kart olmalıdır."