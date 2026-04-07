Çeviri:
La Liga hakem komitesi, Gerard Martin'in oyundan atılmasının geçerli olması gerektiğini kabul edince, Atlético Madrid'in Barcelona'ya gösterilen kırmızı kartla ilgili tepkisi haklı çıktı
CTA, VAR hatasını kabul etti
CTA, geçen Cumartesi günü Atlético Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta yaşanan tartışmalı olayı açıklığa kavuşturmak için resmi bir adım attı.
Tiempo de Revisión programının son bölümünde CTA, Mateo Busquets Ferrer'in Thiago Almada'ya yaptığı sert faul nedeniyle Martin'e doğrudan kırmızı kart gösterdiği anda VAR'ın müdahale etmemesi gerektiği sonucuna vardı.
Komite, Martin'in topa dokunmuş olabileceğini ancak hareketin niteliğinin "ciddi sert oyun" teşkil ettiğini açıkladı.
Resmi kararda şöyle denildi: "Topa önce dokunmuş olması, daha sonra yapılan dikkatsiz, pervasız veya sert oyunun ortadan kalkması anlamına gelmez. Topa ilk kim dokunursa dokunsun, bu ciddi bir sert oyundur. Doğru disiplin cezası kırmızı kart olmalıdır."
VAR ses kaydı tartışmasının iç yüzü
Yayınlanan ses kaydı, saha hakemi Busquets Ferrer ile VAR hakemi Mario Melero Lopez arasındaki konuşmayı ortaya çıkardı.
Lopez, hakeme "gösterdiğiniz kırmızı kartın iptal edilme olasılığını lütfen kontrol edin" diyerek incelemeyi başlattı. Ardından, Barcelona oyuncusunun topa normal bir şekilde vurduktan sonra temasın "doğal bir hareket" olduğunu öne sürdü.
Monitörde görüntüleri inceledikten sonra Ferrer, VAR'ın yorumundan etkilenerek Martin'in "topa oynadıktan sonra üzerine bastığını, bunun normal bir hareket olduğunu" belirtti. "Kırmızı kartı iptal edip ona sarı kart göstereceğim, tamam mı?"
CTA, "saha hakeminin verdiği kararın doğru olduğu" gerekçesiyle bu tavsiyenin yapılmaması gerektiğine karar verdi.
Atleti'nin öfkesi sonunda haklı çıktı
Hakemlik organının bu açıklaması, Atlético Madrid CEO’su Miguel Ángel Gil Marín’in sert eleştirilerinin ardından geldi. Atlético Madrid’in başkanı, hakemlik performansına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı; durumu “utanç verici” olarak nitelendirdi ve VAR sürecinin dürüstlüğünü sorguladı.
Ses kayıtlarına atıfta bulunan Marin, "Federasyon tarafından paylaşılan görüntüleri ve ses kayıtlarını gördüğümüzde, tek yapabileceğimiz utanç duymak. Bu kabul edilemez." dedi.
Savunmanın kilit ismi Robin Le Normand da 2-1'lik yenilginin ardından hayal kırıklığını dile getirerek, kriterlerdeki tutarsızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti. Le Normand, önceki haftalarda Betis-Rayo Vallecano maçı gibi benzer pozisyonların kırmızı kartla sonuçlandığını vurgulayarak, La Liga'daki hakemlik standartlarındaki tutarsızlığın Atleti oyuncularını şaşkına çevirdiğini ifade etti.
Şampiyonluk yarışı açısından sonuçları
CTA’nın itirafı, Los Rojiblancos için manevi bir haklılık sağlasa da, lig sıralaması açısından büyük önemi olan bu maçın sonucunu hiçbir şekilde değiştirmiyor. Barcelona, Real Madrid’e karşı yedi puanlık bir farkla La Liga’nın zirvesinde kalırken, Atlético ise Villarreal’in bir puan gerisinde, ilk üçün dışında yer alıyor.