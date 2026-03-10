La Liga, gelecek sezon tamamen otomatik ofsayt sistemini devreye sokacak, başkan Javier Tebas bunu doğruladı

Tebas, mevcut araçlardan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirerek, "yarı otomatik" teriminin ligin kaçınmak istediği bir düzeyde insan müdahalesini ima ettiğini iddia etti. La Liga başkanı, video hakemleri için minimum manuel kalibrasyonla sorunsuz ve objektif bir sonuç elde etme hedefini vurguladı. Plan, tam otomatik ofsayt sisteminin gelecek yıl uygulanmasıdır.

Marca'nın aktardığına göre Tebas, "Otomatik ofsayt sistemini uygulamaya koyuyoruz, gelecek yıl için hazır olup olmayacağını göreceğiz" dedi. "Şu anda yarı otomatik bir sistem var, ancak 'yarı' kelimesini sevmiyorum. Bu sistem, topun vurulduğunu algılamak için FIFA tarafından onaylanmış bir çipi topun içine yerleştirmeyi gerektiriyor. Bunun için stadyumlarda özel bir kamera sistemi gerekiyor. Bu, otomatik bir ofsayt sistemi olacak ve ünlü kareleri ortadan kaldıracak. Onay hala beklemede, liglerde kullanılan farklı top markalarının incelenmesi de öyle... Her şeyin koordine edilmesi gerekiyor. Ancak bu, gelecek sezon için belirlediğimiz teknolojik hedeflerden biri."