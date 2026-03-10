AFP
La Liga, gelecek sezon tamamen otomatik ofsayt sistemini devreye sokacak, başkan Javier Tebas bunu doğruladı
İspanyol hakemler için tarihi bir anlaşma
Bu açıklama, İspanya'da profesyonel futbol hakemliği için ilk kez imzalanan Toplu Sözleşme'nin resmi imza töreninde yapıldı. Las Rozas'taki Ciudad del Futbol'da bir araya gelen La Liga, RFEF ve Hakemler Teknik Komitesi (CTA) liderleri, sektörün daha da profesyonelleşmesi için bir anlaşma imzaladı. Etkinlik, hakemler için idari ve mali iyileştirmelere odaklanırken, Tebas bu platformu, oyunun yönetilme şeklinin radikal bir şekilde değişeceğini, "yarı" çözümlerden uzaklaşarak tam otomasyona geçileceğini açıklamak için kullandı.
Mikroçipler için çerçeveleri hurdaya çıkarmak
Tebas, mevcut araçlardan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirerek, "yarı otomatik" teriminin ligin kaçınmak istediği bir düzeyde insan müdahalesini ima ettiğini iddia etti. La Liga başkanı, video hakemleri için minimum manuel kalibrasyonla sorunsuz ve objektif bir sonuç elde etme hedefini vurguladı. Plan, tam otomatik ofsayt sisteminin gelecek yıl uygulanmasıdır.
Marca'nın aktardığına göre Tebas, "Otomatik ofsayt sistemini uygulamaya koyuyoruz, gelecek yıl için hazır olup olmayacağını göreceğiz" dedi. "Şu anda yarı otomatik bir sistem var, ancak 'yarı' kelimesini sevmiyorum. Bu sistem, topun vurulduğunu algılamak için FIFA tarafından onaylanmış bir çipi topun içine yerleştirmeyi gerektiriyor. Bunun için stadyumlarda özel bir kamera sistemi gerekiyor. Bu, otomatik bir ofsayt sistemi olacak ve ünlü kareleri ortadan kaldıracak. Onay hala beklemede, liglerde kullanılan farklı top markalarının incelenmesi de öyle... Her şeyin koordine edilmesi gerekiyor. Ancak bu, gelecek sezon için belirlediğimiz teknolojik hedeflerden biri."
Oyunun bütünlüğünü korumak
Zirvede, yetkililere yönelik düşmanlığın endişe verici artışına değinildi ve Soto, sözlü tacizin sıklıkla fiziksel tehlikeye dönüştüğünü vurguladı. CTA'nın, hakemlerin yasal olarak "yetki sahibi kişiler" olarak sınıflandırılmasına yönelik bir öneri üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu statü, daha güçlü yasal koruma sağlamak için diğer ülkelerde halihazırda kullanılmaktadır. Soto, "Benim için fiziksel saldırganlığı sona erdirmek çok önemli" dedi. "Bu konuda çok endişeliyiz ve somut öneriler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz."
RFEF başkanı Louzan da bu görüşleri yineleyerek, ilk toplu sözleşmenin daha iyi koruma için atılmış bir adım olduğunu belirtti. Ancak, sorunun kökünün genellikle profesyonel piramidin tepesinde yattığı konusunda uyarıda bulundu. Louzan, "Büyük takımlardan örnek olmalarını istemeliyiz" dedi. "Sonuçta, bu durumlar, saldırgan yorumlar ve büyük kulüpler tarafından üretilen videolar alt kategorilere aktarılıyor ve bugün gördüğümüz şiddete yol açıyor."
Stadyum iyileştirmeleri ve maaş artışları
Chip-in-ball teknolojisi kullanıma sunulmadan önce, La Liga, FIFA onayı ve ligde kullanılan çeşitli maç topu üreticilerinin standardizasyonu gibi karmaşık bir koordinasyon aşamasından geçmelidir. Taraftarlar, gerekli yüksek hızlı kamera dizilerini barındırabilmek için İspanyol stadyumlarında önemli altyapı yatırımları yapılmasını bekleyebilirler. Aynı zamanda, yeni toplu sözleşme, yaklaşan yaz tatili sırasında bu yüksek teknolojili geçişe hazırlanırken mesleği istikrara kavuşturmayı amaçlayan hakemlerin maaşlarında geriye dönük artışlara yol açacaktır.
